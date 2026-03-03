Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Papão, da temeridade à confiança

Carlos Ferreira

O campeonato começou com forte temeridade na torcida do Papão. A derrota para a Tuna parecia ser o anúncio da tragédia, mas virou a chave para a bravura e superação. No primeiro Re-Pa, uma confirmação de força. No segundo Re-Pa, a vitória que deu vantagem na decisão e confiança na conquista do título. 

O jogo em alta rotação, superação, união, aplicação tática e grande ambição caracterizam o time operário de Júnior Rocha. Chegou a hora do afago, que não pode envaidecer. Afinal, a consciência dos limites e a compensação no conjunto de virtudes já citado são o que o Papão precisa manter para ser campeão no domingo.

Leão: cinco trocas em 54 dias 

Movimentos do Remo nos primeiros 54 dias de atividades. Além de dispensar e contratar jogadores, o clube demitiu o executivo Marcos Braz, o gerente de futebol Cadu Furtado, o tecnico Juan Carlos Osorio e os auxiliares John Mario e Francisco Yoni. Como o clube conseguiu começar tão errado a temporada para precisar de tantas trocas?

Na gestão do futebol, Luis Wagner Vivian já tem um mês de trabalho. A questão agora é a troca de técnico que implica em novas ideias e novas práticas, como a reengenharia tática do time já para o Re-Pa do próximo domingo, quando o Leão terá que vencer por um gol para levar a decisão aos "pênaltis" ou por dois gols para ser campeão com bola rolando. E para vencer terá que melhorar muito o desempenho. O trabalho nesse desafio está, por enquanto, entregue ao técnico interino Flávio Garcia. 

BAIXINHAS

* Esta coluna defende o trabalho no futebol sob a ideia de processos, etapa por etapa. Foi nisso que o colunista se pautou para não aderir à onda anti Osorio. No entanto, a imposição de um sistema, sem que o time conseguisse evoluir, impediu o avanço de etapas e inviabilizou a sequência do técnico colombiano no Remo. Fim de ciclo sem saudade! 

* Meia ofensivo Lucas Cardoso, ex-Náutico, e o lateral esquerdo Luciano Taboca, ex-Cametá, abrem a nova série de contratações do Paysandu. Eron, meia do Castanhal, estava "engatilhado" pelo Papão, mas saiu dos planos ao sofrer grave lesão justamente no jogo contra o time bicolor, na Curuzu 

* Sávio, que estava descartado por Osorio, renova a perspectiva de voltar a jogar pelo Leão Azul. O atleta está cumprindo punição, mas com possibilidade de reintegração esta semana. A outra possibilidade é para o argentino Braian Cufré, que ainda não disse o que veio fazer em Belém. 

* Volante Pedro Henrique lembra Vânderson na garra, na força física e no jogo objetivo. Aos 19 anos, o menino de Viseu se agiganta a cada jogo, mesmo tendo passado por cirurgia recente na coxa. Ele e o meia Marcinho ditam o ritmo e a alta competitividade do time bicolor. 

* Para o Re-Pa que vai fechar o Parazão, o Remo já constatou a importância de Thalisson para a zaga. Para os jogos seguintes, na Série A, o camaronês Tchamba será a nova opção para melhorar a segurança da defesa, que já tomou 19 gols em 14 gols.

* O título da Segundinha paraense de 2003 é o único na história centenária do Castanhal no futebol profissional. Sábado o Japiim vai decidir a Copa Grão Pará em casa, contra o Capitão Poço que é um clube recente, sem título algum no futebol profissional. Decisão muito especial no Modelão, sábado. 

* Copa do Brasil terá amanhã Tuna x Tocantinópolis às 19 horas na Curuzu. Também amanhã, no mesmo horário, Nova Iguaçu/RJ x Lagarto/SE definindo o adversário do Castanhal. O Paysandu só vai conhecer o seu adversário na quinta-feira, entre Portuguesa/RJ x Maracanã/CE. O Águia terá como próximo adversário o Madureira/RJ. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Papão, da temeridade à confiança

03.03.26 10h30

Carlos Ferreira

Um título a ser decidido na atitude

01.03.26 8h00

Futebol

Leão em contradição de resultados

27.02.26 12h03

Futebol

Ainda não foi dessa vez, Leão

26.02.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda