Papão, da temeridade à confiança

O campeonato começou com forte temeridade na torcida do Papão. A derrota para a Tuna parecia ser o anúncio da tragédia, mas virou a chave para a bravura e superação. No primeiro Re-Pa, uma confirmação de força. No segundo Re-Pa, a vitória que deu vantagem na decisão e confiança na conquista do título.

O jogo em alta rotação, superação, união, aplicação tática e grande ambição caracterizam o time operário de Júnior Rocha. Chegou a hora do afago, que não pode envaidecer. Afinal, a consciência dos limites e a compensação no conjunto de virtudes já citado são o que o Papão precisa manter para ser campeão no domingo.

Leão: cinco trocas em 54 dias

Movimentos do Remo nos primeiros 54 dias de atividades. Além de dispensar e contratar jogadores, o clube demitiu o executivo Marcos Braz, o gerente de futebol Cadu Furtado, o tecnico Juan Carlos Osorio e os auxiliares John Mario e Francisco Yoni. Como o clube conseguiu começar tão errado a temporada para precisar de tantas trocas?

Na gestão do futebol, Luis Wagner Vivian já tem um mês de trabalho. A questão agora é a troca de técnico que implica em novas ideias e novas práticas, como a reengenharia tática do time já para o Re-Pa do próximo domingo, quando o Leão terá que vencer por um gol para levar a decisão aos "pênaltis" ou por dois gols para ser campeão com bola rolando. E para vencer terá que melhorar muito o desempenho. O trabalho nesse desafio está, por enquanto, entregue ao técnico interino Flávio Garcia.

BAIXINHAS

* Esta coluna defende o trabalho no futebol sob a ideia de processos, etapa por etapa. Foi nisso que o colunista se pautou para não aderir à onda anti Osorio. No entanto, a imposição de um sistema, sem que o time conseguisse evoluir, impediu o avanço de etapas e inviabilizou a sequência do técnico colombiano no Remo. Fim de ciclo sem saudade!

* Meia ofensivo Lucas Cardoso, ex-Náutico, e o lateral esquerdo Luciano Taboca, ex-Cametá, abrem a nova série de contratações do Paysandu. Eron, meia do Castanhal, estava "engatilhado" pelo Papão, mas saiu dos planos ao sofrer grave lesão justamente no jogo contra o time bicolor, na Curuzu

* Sávio, que estava descartado por Osorio, renova a perspectiva de voltar a jogar pelo Leão Azul. O atleta está cumprindo punição, mas com possibilidade de reintegração esta semana. A outra possibilidade é para o argentino Braian Cufré, que ainda não disse o que veio fazer em Belém.

* Volante Pedro Henrique lembra Vânderson na garra, na força física e no jogo objetivo. Aos 19 anos, o menino de Viseu se agiganta a cada jogo, mesmo tendo passado por cirurgia recente na coxa. Ele e o meia Marcinho ditam o ritmo e a alta competitividade do time bicolor.

* Para o Re-Pa que vai fechar o Parazão, o Remo já constatou a importância de Thalisson para a zaga. Para os jogos seguintes, na Série A, o camaronês Tchamba será a nova opção para melhorar a segurança da defesa, que já tomou 19 gols em 14 gols.

* O título da Segundinha paraense de 2003 é o único na história centenária do Castanhal no futebol profissional. Sábado o Japiim vai decidir a Copa Grão Pará em casa, contra o Capitão Poço que é um clube recente, sem título algum no futebol profissional. Decisão muito especial no Modelão, sábado.

* Copa do Brasil terá amanhã Tuna x Tocantinópolis às 19 horas na Curuzu. Também amanhã, no mesmo horário, Nova Iguaçu/RJ x Lagarto/SE definindo o adversário do Castanhal. O Paysandu só vai conhecer o seu adversário na quinta-feira, entre Portuguesa/RJ x Maracanã/CE. O Águia terá como próximo adversário o Madureira/RJ.