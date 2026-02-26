Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Ainda não foi dessa vez, Leão

Carlos Ferreira
fonte

Remo empata com Inter e segue sem vencer no Brasileirão. (Igor MOta/O Liberal)

Jogo eletrizante e empate no placar: 1 x 1. Remo e Inter buscaram o gol o tempo todo. O time gaúcho foi mais organizado, mas o Leão também esteve perto da vitória. Ainda não foi dessa vez que saiu a primeira vitória azulina no campeonato, o time teve pecados estruturais, mas se superou com muita garra.

Juan Carlos Osorio armou o time com Marcelinho na primeira linha de marcação pela direita. A ideia era controlar a força do lado esquerdo do Inter, mas ficou aberto um buraco no meio, resolvido com a entrada de Zé Ricardo. No mais, o Remo teve as instabilidades de um time que ainda não engrenou, mas mostrou potencial para engrenar. Agora, a chave está virada para a decisão estadual contra o Paysandu, nos dois próximos domingos. Pela Série A o Leão só volta a campo no dia 12 de março, contra o Fluminense, novamente em Belém. 

Seleção do Interior

Agora que só restam Remo e Paysandu no campeonato estadual, vale um reconhecimento aos destaques interioranos. Para provocar debate, o colunista aponta a sua seleção: João Manoel (Cametá); Magno (Castanhal), Perema (Amazônia), Guizão (Castanhal), Luciano Taboca (Cametá); Marcos Paulo (Castanhal), Kukri (Águia), Germano (Cametá); Fidel (Cametá), Sampaio (Cametá), Romarinho (Castanhal). Técnico: Rogerinho Gameleira (Cametá). Craque: Germano (Cametá).

Concordem, discordem, debatam. Façamos, assim, o nosso reconhecimento aos destaques individuais do interior.

BAIXINHAS

* Finalmente, um jogo em que Braian Cufré não comprometeu na lateral esquerda azulina. Com Kayky lesionado, é provável que o argentino seja mantido no time para o Re-Pa. O estreante Jajá teve apenas um momento de destaque, mas numa jogadaça individual que quase resultou em gol. 

* Até chegar ao Remo, Lionel Picco tinha apenas três gols em sete anos de carreira. Com a camisa azulina, já fez dois em quatro jogos. O primeiro, contra o Atlético Mineiro, foi erroneamente anulado. O segundo, ontem, decretou o empate em 1 x 1 com o Internacional. 

* Cresce a incerteza da permanência de Diego Hernandez no Remo. Emprestado pelo Botafogo, ele está nos últimos meses do contrato. Pelo sim, pelo não, o Leão Azul já tem Jajá como nova opção de ataque, embora com características diferentes. Jajá, que estreou ontem, não pode jogar no Parazão. 

* O Paysandu é o maior finalista da história do estadual (89 decisões), mas o Leão Azul (83 decisões) é quem por mais vezes levantou a taça em Re-Pa. Foram 35 títulos dos azulinos diante dos bicolores, que foram 27 vezes campeões estaduais derrotando os azulinos. Em 114 edições do Parazão, essa é a 63a vez que Remo e Paysandu decidem o título em confronto direto. 

* Italo Carvalho já é uma realidade no Paysandu, aos poucos conquistando a torcida. Ele é o artilheiro do campeonato com seis gols é peça tática muito importantes nas ideias de jogo do técnico Júnior Rocha. Italo foi aprovado em todos os testes, especialmente no Re-Pa, quando fez dois gols, um deles anulado. 

* Uma das mais preciosas páginas da história centenária do Castanhal foi escrita ontem, no Modelão. O Japiim eliminou o Guarani de Campinas e vai enfrentar Lagarto de Sergipe ou Nova Iguaçu/Rio de Janeiro na próxima fase da Copa do Brasil, com direito a mais R$ 950 mil de cota. Glória muito festejada pelos castanhalenses LP. 

* Aos 33 anos, Perema se recolocou no mercado com a camisa do Amazônia. O zagueiro, ex-Paysandu, se recuperou de uma lesão que atrapalhou a carreira. Ele aceitou defender o Amazônia pela oportunidade de mostrar que está pronto. Agora, escolhe a melhor proposta para jogar Série C ou Série D. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu
Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Ainda não foi dessa vez, Leão

26.02.26 11h03

Futebol

E agora, Osorio cala ou arma os críticos?

25.02.26 10h53

Futebol

Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa

24.02.26 12h54

Futebol

Papão, semifinalista com autoridade

20.02.26 14h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda