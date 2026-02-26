Ainda não foi dessa vez, Leão

Jogo eletrizante e empate no placar: 1 x 1. Remo e Inter buscaram o gol o tempo todo. O time gaúcho foi mais organizado, mas o Leão também esteve perto da vitória. Ainda não foi dessa vez que saiu a primeira vitória azulina no campeonato, o time teve pecados estruturais, mas se superou com muita garra.

Juan Carlos Osorio armou o time com Marcelinho na primeira linha de marcação pela direita. A ideia era controlar a força do lado esquerdo do Inter, mas ficou aberto um buraco no meio, resolvido com a entrada de Zé Ricardo. No mais, o Remo teve as instabilidades de um time que ainda não engrenou, mas mostrou potencial para engrenar. Agora, a chave está virada para a decisão estadual contra o Paysandu, nos dois próximos domingos. Pela Série A o Leão só volta a campo no dia 12 de março, contra o Fluminense, novamente em Belém.

Seleção do Interior

Agora que só restam Remo e Paysandu no campeonato estadual, vale um reconhecimento aos destaques interioranos. Para provocar debate, o colunista aponta a sua seleção: João Manoel (Cametá); Magno (Castanhal), Perema (Amazônia), Guizão (Castanhal), Luciano Taboca (Cametá); Marcos Paulo (Castanhal), Kukri (Águia), Germano (Cametá); Fidel (Cametá), Sampaio (Cametá), Romarinho (Castanhal). Técnico: Rogerinho Gameleira (Cametá). Craque: Germano (Cametá).

Concordem, discordem, debatam. Façamos, assim, o nosso reconhecimento aos destaques individuais do interior.

BAIXINHAS

* Finalmente, um jogo em que Braian Cufré não comprometeu na lateral esquerda azulina. Com Kayky lesionado, é provável que o argentino seja mantido no time para o Re-Pa. O estreante Jajá teve apenas um momento de destaque, mas numa jogadaça individual que quase resultou em gol.

* Até chegar ao Remo, Lionel Picco tinha apenas três gols em sete anos de carreira. Com a camisa azulina, já fez dois em quatro jogos. O primeiro, contra o Atlético Mineiro, foi erroneamente anulado. O segundo, ontem, decretou o empate em 1 x 1 com o Internacional.

* Cresce a incerteza da permanência de Diego Hernandez no Remo. Emprestado pelo Botafogo, ele está nos últimos meses do contrato. Pelo sim, pelo não, o Leão Azul já tem Jajá como nova opção de ataque, embora com características diferentes. Jajá, que estreou ontem, não pode jogar no Parazão.

* O Paysandu é o maior finalista da história do estadual (89 decisões), mas o Leão Azul (83 decisões) é quem por mais vezes levantou a taça em Re-Pa. Foram 35 títulos dos azulinos diante dos bicolores, que foram 27 vezes campeões estaduais derrotando os azulinos. Em 114 edições do Parazão, essa é a 63a vez que Remo e Paysandu decidem o título em confronto direto.

* Italo Carvalho já é uma realidade no Paysandu, aos poucos conquistando a torcida. Ele é o artilheiro do campeonato com seis gols é peça tática muito importantes nas ideias de jogo do técnico Júnior Rocha. Italo foi aprovado em todos os testes, especialmente no Re-Pa, quando fez dois gols, um deles anulado.

* Uma das mais preciosas páginas da história centenária do Castanhal foi escrita ontem, no Modelão. O Japiim eliminou o Guarani de Campinas e vai enfrentar Lagarto de Sergipe ou Nova Iguaçu/Rio de Janeiro na próxima fase da Copa do Brasil, com direito a mais R$ 950 mil de cota. Glória muito festejada pelos castanhalenses LP.

* Aos 33 anos, Perema se recolocou no mercado com a camisa do Amazônia. O zagueiro, ex-Paysandu, se recuperou de uma lesão que atrapalhou a carreira. Ele aceitou defender o Amazônia pela oportunidade de mostrar que está pronto. Agora, escolhe a melhor proposta para jogar Série C ou Série D.