Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa

Dos 50 títulos estaduais do Paysandu, 27 foram conquistados em Re-Pa, assim como o Remo conquistou 35 dos seus 49 títulos em decisões contra o Paysandu. Pois bem! Vamos a mais um Parazão fechado com Re-Pa.

O sofrimento em Cametá somou na construção de um Remo cascudo, que amanhã vai enfrentar o Internacional e no domingo já vai começar a decidir o título paraense. O Papão virou finalista com autoridade, no triunfo da modéstia.

Impactos da Recuperação Judicial no Papão

O Paysandu declarou dívida de R$ 16,7 milhões para pleitear a Recuperação Judicial, sendo que somente R$ 4 milhões são de origem trabalhista. Há ainda um passivo fiscal de mais de 50 milhões, não sujeitos na RJ. O clube fez esse pleito por um escudo à gestão financeira, com vantagens e desvantagens como qualquer caminho que escolhesse.

A coluna consultou um especialista que, sob a condição de anonimato, estudou o caso e alertou para a extrema responsabilidade dos dirigentes, sob fiscalização do Ministério Público, da Justiça, do Administrador Judicial e de todos os credores e seus advogados. A gestão “perde” a autonomia sobre as finanças, sob fiscalização ostensiva de todos os interessados. As finanças passam a ter o mesmo tratamento de "dinheiro público", por passar a ser da coletividade de credores.

BAIXINHAS

* Vem por aí uma espécie de có-gestão da dívida, paralelamente à administração das receitas, e despesas, no funcionamento do clube, sempre sob fiscalização. E tudo isso vai se dar em meio às fruticas de um clube de grande apelo popular, fadado à polêmica.

* Segundo o especialista consultado pela coluna, qualquer deslize

econômico-financeiro, ou a menor fraude, pode ensejar pedido de falência. Rédea curta! Por isso, responsabilidade extrema, que certamente foi medida pela atual gestão, mas vai valer também para sucessores, até o final. O clube terá eleições no final do ano. Oponentes à atual gestão terão a ousadia de se candidatar?

* Benefício da Recuperação Judicial: um ano de suspensão das ações de execução trabalhistas. Malefício: esteira para novos ajuizamentos de ações. Vai sair o plano de viabilidade da RJ, a ser aprovado ou não, lá na frente, pela Assembleia Geral dos credores. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, dependendo da gestão.

* Atacante Jajá, ex-Goiás, novo jogador do Remo, veio comprado. O Leão Azul é dono de 80% dos direitos econômicos. Jajá chega para ser a opção de velocidade no ataque. Também está chegando o zagueiro camaronês Tchamba, 27 anos, que vem do Casa Pia, de Portugal.

* Remo e Internacional tem situações semelhantes. Ambos são finalistas no Gauchão e no Parazão. Nos dois próximos domingos vão enfrentar os seus grandes rivais nas decisões: Re-Pa em Belém e Gre-Nal em Porto Alegre.

* Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço, Castanhal x Águia no próximo sábado para definir os finalistas. A bola vai rolar às 16 horas no Parque do Bacurau e às 19 horas no Modelão. O campeão dessa competição será contemplado com vaga na Copa do Brasil.

* Paysandu vai estrear na Série C como visitante, contra o Volta Redonda, dia 5 de abril, e fechar a primeira fase como mandante, dia 30 de agosto, contra o Maringá. Faltam 40 dias para a abertura da Serie C.