Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa Carlos Ferreira 24.02.26 12h54 Re-Pa decidirá o Parazão (Igor Mota / O Liberal) Dos 50 títulos estaduais do Paysandu, 27 foram conquistados em Re-Pa, assim como o Remo conquistou 35 dos seus 49 títulos em decisões contra o Paysandu. Pois bem! Vamos a mais um Parazão fechado com Re-Pa. O sofrimento em Cametá somou na construção de um Remo cascudo, que amanhã vai enfrentar o Internacional e no domingo já vai começar a decidir o título paraense. O Papão virou finalista com autoridade, no triunfo da modéstia. Impactos da Recuperação Judicial no Papão O Paysandu declarou dívida de R$ 16,7 milhões para pleitear a Recuperação Judicial, sendo que somente R$ 4 milhões são de origem trabalhista. Há ainda um passivo fiscal de mais de 50 milhões, não sujeitos na RJ. O clube fez esse pleito por um escudo à gestão financeira, com vantagens e desvantagens como qualquer caminho que escolhesse. A coluna consultou um especialista que, sob a condição de anonimato, estudou o caso e alertou para a extrema responsabilidade dos dirigentes, sob fiscalização do Ministério Público, da Justiça, do Administrador Judicial e de todos os credores e seus advogados. A gestão “perde” a autonomia sobre as finanças, sob fiscalização ostensiva de todos os interessados. As finanças passam a ter o mesmo tratamento de "dinheiro público", por passar a ser da coletividade de credores. BAIXINHAS * Vem por aí uma espécie de có-gestão da dívida, paralelamente à administração das receitas, e despesas, no funcionamento do clube, sempre sob fiscalização. E tudo isso vai se dar em meio às fruticas de um clube de grande apelo popular, fadado à polêmica. * Segundo o especialista consultado pela coluna, qualquer deslize econômico-financeiro, ou a menor fraude, pode ensejar pedido de falência. Rédea curta! Por isso, responsabilidade extrema, que certamente foi medida pela atual gestão, mas vai valer também para sucessores, até o final. O clube terá eleições no final do ano. Oponentes à atual gestão terão a ousadia de se candidatar? * Benefício da Recuperação Judicial: um ano de suspensão das ações de execução trabalhistas. Malefício: esteira para novos ajuizamentos de ações. Vai sair o plano de viabilidade da RJ, a ser aprovado ou não, lá na frente, pela Assembleia Geral dos credores. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, dependendo da gestão. * Atacante Jajá, ex-Goiás, novo jogador do Remo, veio comprado. O Leão Azul é dono de 80% dos direitos econômicos. Jajá chega para ser a opção de velocidade no ataque. Também está chegando o zagueiro camaronês Tchamba, 27 anos, que vem do Casa Pia, de Portugal. * Remo e Internacional tem situações semelhantes. Ambos são finalistas no Gauchão e no Parazão. Nos dois próximos domingos vão enfrentar os seus grandes rivais nas decisões: Re-Pa em Belém e Gre-Nal em Porto Alegre. * Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço, Castanhal x Águia no próximo sábado para definir os finalistas. A bola vai rolar às 16 horas no Parque do Bacurau e às 19 horas no Modelão. O campeão dessa competição será contemplado com vaga na Copa do Brasil. * Paysandu vai estrear na Série C como visitante, contra o Volta Redonda, dia 5 de abril, e fechar a primeira fase como mandante, dia 30 de agosto, contra o Maringá. Faltam 40 dias para a abertura da Serie C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira paysandu remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa 24.02.26 12h54 Futebol Papão, semifinalista com autoridade 20.02.26 14h37 Futebol Leão avança, mesmo sem convencer 19.02.26 14h06 Futebol Leão faz hoje o 11° jogo em mês 18.02.26 10h54