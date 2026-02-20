Papão, semifinalista com autoridade

Ao golear a Tuna (5 x 1), o Paysandu ganhou autoridade para o confronto com o Castanhal, adversário favorecido pela vitória dos bicolores com a confirmação do acesso à Série D 2027. Portanto, duelo de dois times muito motivados na semifinal.

O Papão jogou dentro da sua realidade. Não teve nada de espetacular, mas teve tudo de competitivo. Time valente e equilibrado, que tomou o primeiro gol do jogo, mas virou o placar ainda no primeiro tempo e atropelou a Tuna no segundo tempo, com direito a dois gols de Italo, que superou Sampaio, do Cametá e tornou-se o artilheiro do campeonato. Italo tem cinco gols, um a mais que Sampaio.

Óbvio que o time bicolor não está pronto e tem larga margem de crescimento, mas precisa convencer a todos do seu potencial a cada jogo. O próximo, novamente na Curuzu, será contra o entusiasmado Castanhal.

O Parazão e suas lições

Seguramente, o colombiano Juan Carlos Osorio não imaginava uma experiência tão diferente na sua carreira internacional como está sendo o Campeonato Paraense. Jogos brigados, gramados nem sempre apropriados, pressão insana... O técnico do Remo ainda não distinguiu devidamente o Parazão da Série A, que são tipos diferentes de futebol.

Não basta escalar a força máxima do time mais caro que o futebol paraense já conheceu. Tem que haver disposição para o jogo físico, superação permanente. O jogo de Marabá deve ter sido revelador nesse aspecto para Osorio, que amanhã já vai trabalhar em outro jogo eliminatório com as mesmas características, contra o Cametá.

BAIXINHAS

* Cametá x Remo, Paysandu x Castanhal, domingo no mesmo horário, às 17 horas. A TV Cultura vai mostrar os dois jogos simultâneos, sendo o do Leão em canal aberto e YouTube, e o do Papão só no YouTube. A Copa Grão Pará vai ter Águia x Santa Rosa no domingo, 17 horas, Capitão Poço x Tuna na segunda-feira, 10 horas.

* O Cametá segue com a melhor campanha geral do Parazão: 14 pontos em quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Ontem, na vitória sobre o Santa Rosa (2 x 0), o time cametaense foi observado pela comissão técnica do Remo, já em preparativos para o confronto seminal, a ser disputado no Parque do Bacurau.

* Sete empates, três vitórias, uma derrota. Esses os resultados do Remo na temporada. A última vitória foi sobre o Águia (3 x 0) no Baenão. O time vem numa sequência de cinco empates, tendo feito 11 jogos em 31 dias, em pleno começo de temporada.

* Está tomada no Remo a decisão de manter a formação principal em todos os jogos. NASF (Núcleo Azulino de Saúde e Performance) mobilizado para abreviar a recuperação fisiológica dos atletas entre um jogo e outro.

* Classificação à semifinal do Parazão e à Série D de 2027 fortalece o Castanhal para o jogão da Copa do Brasil contra o Guarani de Campinas, na próxima quarta-feira. Mesmo sendo à tarde, o jogo deverá ter grande público no Modelão, a não ser que a tarde seja de muita chuva, como tem sido comum neste período.

* Inscrições de atletas no Parazão foram encerradas na última terça-feira. O Paysandu até criou expectativa de se reforçar para a reta decisiva do campeonato, mas não acrescentou ninguém ao elenco. Contratações no Papão só depois do Parazão, para a Copa do Brasil e Série C.

* O Remo segue contratando porque está em plena maratona do Campeonato Brasileiro. Enquanto é esperada a confirmação do famoso atacante inglês Jesse Lingard, o clube se mexe também por um defensor canhoto. Não está claro se um zagueiro de área ou um lateral.

* Pikachu fez gol nas três competições já disputadas pelo Remo. Fez o primeiro da virada sobre o Águia na Supercopa Grão Pará, fez contra o Atlético Mineiro na Série A, contra o Águia novamente e contra o Bragantino no Parazão. É o artilheiro do Leão na temporada.