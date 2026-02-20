Papão, semifinalista com autoridade Carlos Ferreira 20.02.26 14h37 Ao golear a Tuna (5 x 1), o Paysandu ganhou autoridade para o confronto com o Castanhal, adversário favorecido pela vitória dos bicolores com a confirmação do acesso à Série D 2027. Portanto, duelo de dois times muito motivados na semifinal. O Papão jogou dentro da sua realidade. Não teve nada de espetacular, mas teve tudo de competitivo. Time valente e equilibrado, que tomou o primeiro gol do jogo, mas virou o placar ainda no primeiro tempo e atropelou a Tuna no segundo tempo, com direito a dois gols de Italo, que superou Sampaio, do Cametá e tornou-se o artilheiro do campeonato. Italo tem cinco gols, um a mais que Sampaio. Óbvio que o time bicolor não está pronto e tem larga margem de crescimento, mas precisa convencer a todos do seu potencial a cada jogo. O próximo, novamente na Curuzu, será contra o entusiasmado Castanhal. O Parazão e suas lições Seguramente, o colombiano Juan Carlos Osorio não imaginava uma experiência tão diferente na sua carreira internacional como está sendo o Campeonato Paraense. Jogos brigados, gramados nem sempre apropriados, pressão insana... O técnico do Remo ainda não distinguiu devidamente o Parazão da Série A, que são tipos diferentes de futebol. Não basta escalar a força máxima do time mais caro que o futebol paraense já conheceu. Tem que haver disposição para o jogo físico, superação permanente. O jogo de Marabá deve ter sido revelador nesse aspecto para Osorio, que amanhã já vai trabalhar em outro jogo eliminatório com as mesmas características, contra o Cametá. BAIXINHAS * Cametá x Remo, Paysandu x Castanhal, domingo no mesmo horário, às 17 horas. A TV Cultura vai mostrar os dois jogos simultâneos, sendo o do Leão em canal aberto e YouTube, e o do Papão só no YouTube. A Copa Grão Pará vai ter Águia x Santa Rosa no domingo, 17 horas, Capitão Poço x Tuna na segunda-feira, 10 horas. * O Cametá segue com a melhor campanha geral do Parazão: 14 pontos em quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Ontem, na vitória sobre o Santa Rosa (2 x 0), o time cametaense foi observado pela comissão técnica do Remo, já em preparativos para o confronto seminal, a ser disputado no Parque do Bacurau. * Sete empates, três vitórias, uma derrota. Esses os resultados do Remo na temporada. A última vitória foi sobre o Águia (3 x 0) no Baenão. O time vem numa sequência de cinco empates, tendo feito 11 jogos em 31 dias, em pleno começo de temporada. * Está tomada no Remo a decisão de manter a formação principal em todos os jogos. NASF (Núcleo Azulino de Saúde e Performance) mobilizado para abreviar a recuperação fisiológica dos atletas entre um jogo e outro. * Classificação à semifinal do Parazão e à Série D de 2027 fortalece o Castanhal para o jogão da Copa do Brasil contra o Guarani de Campinas, na próxima quarta-feira. Mesmo sendo à tarde, o jogo deverá ter grande público no Modelão, a não ser que a tarde seja de muita chuva, como tem sido comum neste período. * Inscrições de atletas no Parazão foram encerradas na última terça-feira. O Paysandu até criou expectativa de se reforçar para a reta decisiva do campeonato, mas não acrescentou ninguém ao elenco. Contratações no Papão só depois do Parazão, para a Copa do Brasil e Série C. * O Remo segue contratando porque está em plena maratona do Campeonato Brasileiro. Enquanto é esperada a confirmação do famoso atacante inglês Jesse Lingard, o clube se mexe também por um defensor canhoto. Não está claro se um zagueiro de área ou um lateral. * Pikachu fez gol nas três competições já disputadas pelo Remo. Fez o primeiro da virada sobre o Águia na Supercopa Grão Pará, fez contra o Atlético Mineiro na Série A, contra o Águia novamente e contra o Bragantino no Parazão. É o artilheiro do Leão na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Papão, semifinalista com autoridade 20.02.26 14h37 Futebol Leão avança, mesmo sem convencer 19.02.26 14h06 Futebol Leão faz hoje o 11° jogo em mês 18.02.26 10h54 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34