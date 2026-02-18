Leão faz hoje o 11° jogo em mês

Dia 18 de janeiro o Remo fez o primeiro jogo na temporada e conquistou a Supercopa Grão Pará vencendo o Águia por 2 x 1. Fez mais seis jogos pelo Parazão e três pela Série A. Colocou em campo 37 jogadores nesses 10 jogos. Hoje o único invicto do Parazão completa um mês da estreia e faz o 11° jogo, em Marabá, contra o Águia. E vai ser com as principais peças!

Tudo bem que nessa maratona o Remo acionou a formação A (da Série A), a formação B (só reservas) e a formação C (mesclada). Osorio até anunciou que escalaria o time mesclado para hoje, mas foi convencido a acionar a força máxima, por tratar-se de jogo eliminatório. Por esse critério, se avançar à semifinal, o Leão terá força máxima também no sábado, contra Cametá ou Santa Rosa. Na quarta, o duelo será com o Inter/RS no Mangueirão.

Defesa com crédito

Se o Cametá fechou a fase classificatória do Parazão como líder e o Paysandu também no G4, foi muito por conta do sistema defensivo. Ambos tomaram apenas quatro gols nas seis rodadas. O Papão festeja o fato de só ter sido vazado em três jogos.

Para o confronto com a Tuna, Júnior Rocha está exigindo mais ainda da marcação. Afinal, trata-se de jogo eliminatório, com tendência a ter alta carga emocional. A Tuna, com toda a sua rica história, não terá grande impacto se for eliminada. Para o Paysandu seria "trágica" uma eliminação precoce. Por isso, maior pressão.

BAIXINHAS

* Enrico, volante, 21 anos, será personagem à parte no clássico Paysandu x Tuna. Ele é jogador da Tuna e está emprestado até o fim do Parazão, sem cláusula que o impeça de jogar amanhã. Afinal, jogou em Augusto Corrêa na derrota do Papão. Enrico foi apontado por Ignácio Neto, ex-tecnico tunante, agora auxiliar-tecnico bicolor.

* Lionel Picco, Vitor Bueno e João Pedro ainda não jogaram no Campeonato Paraense. Vão estrear no Parazão sentindo bem o que é o Parazão, no estádio Zinho Oliveira, contra o sempre aguerrido Águia, com o agravante de ser jogo eliminatório. Decisão!

* Da força máxima azulina, o atacante uruguaio Diego Hernandez é o único que Osorio não convocou para o jogo de hoje. O atleta da camisa 33 está recuperando a sua melhor condição fisica. Diego Hernandez está emprestado pelo Botafogo até o meio do ano. O Remo está em tratativas para manter o atleta no Baenão.

* Como está relacionado, Marcelo Rangel deve fazer hoje o seu centésimo jogo pelo Remo. O goleiro tem dois acessos e um título estadual no Leão. No Águia, o lateral Bruno Limão completou 100 jogos neste campeonato. É xodó da torcida.

* O Águia é o sétimo clube do lateral maranhense Bruno Limão, 36 anos, no futebol paraense. O primeiro foi a Tuna, em 2017. Depois, São Raimundo, Independente, Remo (apenas um jogo, em 2018), Bragantino, Carajás, Águia de Marabá.

* Um jogo oficial a cada 2,8 dias. Essa é a média do Remo no primeiro mês de competições, com partes dos atletas ainda nas fases da preparação física. Se avançar até a decisão do título estadual, o Leão Azul fará oito jogos no mesmo período após o jogo de hoje, mas já sem tanto rodízio de atletas.

* Pela Série A o Remo está num intervalo de duas semanas do jogo contra o Atlético Mineiro (11 de fevereiro) para o jogo contra o Inter (25 de fevereiro). Haverá intervalo igual para o jogo seguinte, contra o Fluminense (12 de março). Depois esses dois jogos em Belém, o Leão vai sair para enfrentar o Coritiba em Curitiba no dia 15 e o Flamengo no Rio, dia 19 de março.