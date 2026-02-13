Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo

Remo e Cametá seguem como exceções. São os únicos invictos do Parazão. O Leão Azul ficou em desvantagem no placar duas vezes, mas empatou com o Castanhal em 2 x 2, apesar da atuação abaixo do potencial da equipe.

Para os azulinos foi o jogo do crivo. Juan Carlos Osorio acompanhou à distância e fez avaliações individuais para redução do elenco. Seguramente, não gostou nada do que viu. Não houve nenhum destaque positivo, e vários jogadores saíram devendo. O Castanhal, por sua vez, deu um passo a mais para a classificação à segunda fase do campeonato. O Japiim será visitante domingo ao enfrentar o Capitão Poço.

Papão na primeira decisão

O Re-Pa foi o primeiro grande teste e o time bicolor se superou em grande exibição, mas não manteve o crédito em Cametá. Agora está desafiado a vencer o Santa Rosa em Ipixuna, sob pena de não decidir em casa na próxima fase ou até de não se classificar. É a primeira decisão desse time em construção.

A natureza do jogo sugere o Papão com o mesmo espírito que mostrou no Re-Pa, mesmo que sem a mesma energia. Adversidades assim são ótimas para unir e dar "casca" ao time, desde que vença. Porque eliminação logo na primeira fase seria desmoralizante e poderia comprometer o projeto. Santa Rosa x Paysandu tem tudo para o ser um jogo tenso e servir de teste cardíaco aos bicolores.

BAIXINHAS

* Alef Manga e Patrick de Paula nesta temporada e Jorge na temporada passada. Resgates bem sucedidos do Leão Azul, como foi o caso de Paulinho Boia no Papão. A abertura de oportunidade para jogadores "queimados" é sempre uma forma de clubes sem tanto dinheiro terem atletas de nível mais elevado.

* Vejamos se Alef Manga e Patrick de Paula seguem em ascensão, como protagonistas no time remista, ou se o sucesso deles é fogo de palha. Os relatos são de que Alef Manga tem se esforçado muito nos trabalhos. Patrick de Paula está se adaptando muito bem às funções de meia, onde foi testado com êxito por Juan Carlos Osorio.

* A primeira janela de transferências no futebol brasileiro segue aberta até o dia 3 de março. Restam três semanas, portanto para o Remo contratar e legalizar mais algum jogador neste período. A segunda janela será de 20 de julho a 11 de setembro. No Pará esse sistema de janelas só atinge o Remo.

* O Paysandu e demais podem contratar a qualquer dia e legalizar dentro dos prazos estabelecidos nos regulamentos das competições. O clube está ativo no mercado, mas o plano é contratar à medida que os estaduais forem terminando e vá crescendo a oferta de jogadores.

* Leandro Sampaio, o artilheiro deste Parazão com quatro gols nos cinco jogos do Cametá, é um centroavante carioca de 30 anos que só jogou em clubes sem expressão e está vivendo dias mágicos no Mapará. Em 2024 ele fez oito gols em 19 jogos pelo Potiguar (RN). Ano passado, três gols em 20 jogos pelo Operário do Mato Grosso do Sul.

* Se havia dúvida sobre o futuro de Tassano no Remo, o jogo de ontem mostrou bem as limitações do zagueiro uruguaio. Ele, Marrony, Panagiotis e Cantillo são nomes expressivos fadados a sair no pacote de dispensas que o clube prepara.

* Rai-Fran da agonia. O clássico santareno será disputado no domingo pela fuga do rebaixamento, risco que envolve também o Amazônia, adversário do Remo. Um rebaixado foi definido ontem, o Bragantino, no empate (1 x 1) com o São Raimundo em Augusto Corrêa.