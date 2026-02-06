Leão A e Leão B viram um só no Re-Pa

O fator físico vai pesar muito nas escolhas de Juan Carlos Osorio para o Re-Pa, mas será o começo da unificação do time azulino. Tanto que o elenco será reduzido de 40 para 30 jogadores já na próxima semana.

O jogo de ontem, contra o Águia, fechou o ciclo das oportunidades para avaliações individuais. No planejamento do Remo, o foco passa a ser na potencialização de um time para os dois campeonatos: Parazão e Brasileirão, com melhores condições de treinamentos e avanço gradativo na resistência física até a condição de manter alta intensidade no jogo inteiro,

O Remo faz mais cinco jogos este mês, contra Paysandu, Atlético Mineiro, Castanhal, Amazônia e Internacional. Depois o calendário será menos intensos, com tempo para recuperação dos atletas e treinamentos.

Manter vantagem é prioridade no Papão

Os quatro primeiros colocados desta fase do Parazão serão mandantes no jogo único da próxima fase. Pontuar no Re-Pa será fundamental para o Paysandu se manter em posição de vantagem para a etapa eliminatória.

A derrota para a Tuna ligou o desconfiômetro da torcida para o time operário de Júnior Rocha. O Re-Pa virou desafio probatório para os bicolores, que se preparam como quem vai a uma decisão. Justamente o que faltou no jogo passado e resultou em derrota para a Tuna.

BAIXINHAS

* Volante argentino Lionel Picco é o típico atleta que joga para o time. É um gigante na marcação. Faz o simples. Com a bola, aciona quem estiver mais próximo. Tem o mérito do posicionamento estratégico em campo, sempre ocupando o espaço apropriado.

* Lionel Picco tem a força física que falta a Zé Ricardo, que tem os recursos de iniciação de jogadas que falta ao argentino. Os dois se completam e favorecem o futebol de Patrick de Paula, que larga na frente em grande concorrência por espaço no time.

* Goleiro sentir dores musculares na perna é muito próprio de começo de temporada. Foi o caso de Jean Drosny, do Paysandu, em Augusto Corrêa. Drosny vai se impondo como titular na bela disputa com Gabriel Mesquita pela titularidade no Papão.

* "Não se constrói um novo time com ansiedade". Cabe acrescentar a essa frase de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que nem com desconhecimento de processos e muito menos com precipitação. O clima hostil que está sendo criado para Osorio no Remo é fruto de ignorância no sentido do desconhecimento.

* O futebol vai se servindo da Arena de Shows da SEEL do jeito que dá. Colocado em segundo plano no uso do estádio estadual, o futebol vai sofrendo as consequências da "destruição" do gramado. Todo o esforço dos operários na Arena de Shows serve apenas para atenuar os estragos.

* Absolutamente espetacular o show da torcida do Remo antes do jogo contra o Mirassol. Foi uma apresentação preliminar ao país do que vem por aí ao longo do campeonato. Domingo o show será em disputa direta com a torcida do Paysandu no Re-Pa das arquibancadas.

* Castanhal x Tuna, amanhã, 19 horas, no ótimo gramado do Modelão. Esse jogo promete valer muito a pena. O Japiim brigando por liderança e a Águia Guerreira para confirmar a sua reação no campeonato. Apelo maior só no Re-Pa.