Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando

Apreensão, esperança, descrença, débito, pressão, redenção, crédito... Essas palavras definem as experiências já vividas pelo time do Paysandu em quatro rodadas do Parazão. São circunstâncias bem apropriadas à construção de um time que reconhece as limitações e se supera. No Re-Pa mostrou bravura e organização.

O desempenho e o empate no Re-Pa com um homem a menos, por 50 minutos, elevaram a confiança dos bicolores. Mas amanhã o time de Júnior Rocha já terá outra prova de fogo, nessa fase de oscilações, contra o vice-líder Cametá, na casa do adversário. Restam duas rodadas nesta fase e o Paysandu está na terceira posição, com sete pontos, por vantagem sobre o Castanhal no saldo de gols.

Leão em tempo de apreensão

Juan Carlos Osorio busca no Remo uma construção para toda a temporada e trabalha fora da lógica comum. Porém, as cobranças são por respostas imediatas que não está conseguindo dar, o que é muito natural.

O Remo vai creditar aqui e debitar ali, até estabilizar dentro de um consistente modelo de jogo. Por enquanto, sobra apreensão. Afinal, amanhã o Leão Azul vai encarar o Atlético Mineiro de Hulk e companhia nada limitada, em Belo Horizonte. É jogo para o time de Osorio se esmerar, se agigantar e levantar o moral, desde que mostre a mesma intensidade física e aplicação tática do primeiro tempo contra o Mirassol, desta vez com todas as principais peças.

BAIXINHAS

* Tempo fechado para Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, que também se divide entre o campeonato estadual e a Série A. Tal como o Remo, o Atlético tem um ponto no campeonato brasileiro. Mas, diferente do Remo, está vivendo um drama no estadual, com risco de ser eliminado na primeira fase.

* "Eu acredito neles mais do que eles mesmos". Frase de Júnior Rocha sobre os garotos do Paysandu que ele está lançando no time profissional. Como parte do apoio moral aos meninos, o técnico aplaude cada acerto. No dia-a-dia os atletas mais experientes se encarregam de encorajar os garotos.

* Todos os garotos responderam bem e começam a ganhar autoconfiança. Vão pecar por excesso, mas nunca por omissão. Brian, por exemplo, foi impetuoso demais jogada da expulsão no Re-Pa, muito por conta do condicionamento mental para se agigantar em campo.

* Em cinco jogos do Leão, 36 jogadores entraram em campo: Marcelo Rangel, Igor Vinhas, João Lucas, Marcelinho, Klaus, Kawan, Marlon, Tassano, Kayky, Léo Andrade, Thalyson, Sávio, Jorge, Cufré, Pavani, Jaderson, Picco, Zé Ricardo, Zé Welison, Cantillo, Panagiotis, Patrick, Patrick de Paula, Dodô, Freitas, Vitor Bueno, Catarozzi, Diego Hernandez, Nico Ferreira, Marrony, Pikachu, João Pedro, Eduardo Melo, Carlinhos, Rafael Monti, Alef Manga.

* Só o recém chegado goleiro Ivan e garotos da base ainda não estrearam. Juan Carlos Osorio cumpriu o mandamento do líder que dá oportunidade a todos antes de decidir com quem vai seguir trabalhando. O Remo entra na terceira etapa do planejamento, depois da pré-temporada e dos testes práticos nos primeiros jogos.

* O argentino Jorge Sampaoli vive no Atlético Mineiro uma situação semelhante a do colombiano Osório no Remo, por fugir ao padrão dos técnicos e não conseguir ajustar o time. A grande diferença é que Sampaoli comanda o Galo há cinco meses, enquanto Osorio tem um mês de trabalho no Leão.

* O Remo investiu alto para ter o argentino Braian Cufré na lateral esquerda e o atleta está decepcionando. O Paysandu investiu o mínimo para ter o uruguaio Facundo Bonafazi, que estreou no Re-Pa e foi um dos destaques do time. Jogou com muita segurança.