Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando

Caio Maia
fonte

Paysandu vai se reorganizando (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Apreensão, esperança, descrença, débito, pressão, redenção, crédito... Essas palavras definem as experiências já vividas pelo time do Paysandu em quatro rodadas do Parazão. São circunstâncias bem apropriadas à construção de um time que reconhece as limitações e se supera. No Re-Pa mostrou bravura e organização. 

O desempenho e o empate no Re-Pa com um homem a menos, por 50 minutos, elevaram a confiança dos bicolores. Mas amanhã o time de Júnior Rocha já terá outra prova de fogo, nessa fase de oscilações, contra o vice-líder Cametá, na casa do adversário. Restam duas rodadas nesta fase e o Paysandu está na terceira posição, com sete pontos, por vantagem sobre o Castanhal no saldo de gols.

Leão em tempo de apreensão 

Juan Carlos Osorio busca no Remo uma construção para toda a temporada e trabalha fora da lógica comum. Porém, as cobranças são por respostas imediatas que não está conseguindo dar, o que é muito natural.

O Remo vai creditar aqui e debitar ali, até estabilizar dentro de um consistente modelo de jogo. Por enquanto, sobra apreensão. Afinal, amanhã o Leão Azul vai encarar o Atlético Mineiro de Hulk e companhia nada limitada, em Belo Horizonte. É jogo para o time de Osorio se esmerar, se agigantar e levantar o moral, desde que mostre a mesma intensidade física e aplicação tática do primeiro tempo contra o Mirassol, desta vez com todas as principais peças. 

BAIXINHAS

* Tempo fechado para Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, que também se divide entre o campeonato estadual e a Série A. Tal como o Remo, o Atlético tem um ponto no campeonato brasileiro. Mas, diferente do Remo, está vivendo um drama no estadual, com risco de ser eliminado na primeira fase.

* "Eu acredito neles mais do que eles mesmos". Frase de Júnior Rocha sobre os garotos do Paysandu que ele está lançando no time profissional. Como parte do apoio moral aos meninos, o técnico aplaude cada acerto. No dia-a-dia os atletas mais experientes se encarregam de encorajar os garotos. 

* Todos os garotos responderam bem e começam a ganhar autoconfiança. Vão pecar por excesso, mas nunca por omissão. Brian, por exemplo, foi impetuoso demais jogada da expulsão no Re-Pa, muito por conta do condicionamento mental para se agigantar em campo.

* Em cinco jogos do Leão, 36 jogadores entraram em campo: Marcelo Rangel, Igor Vinhas, João Lucas, Marcelinho, Klaus, Kawan, Marlon, Tassano, Kayky, Léo Andrade, Thalyson, Sávio, Jorge, Cufré, Pavani, Jaderson, Picco, Zé Ricardo, Zé Welison, Cantillo, Panagiotis, Patrick, Patrick de Paula, Dodô, Freitas, Vitor Bueno, Catarozzi, Diego Hernandez, Nico Ferreira, Marrony, Pikachu, João Pedro, Eduardo Melo, Carlinhos, Rafael Monti, Alef Manga. 

* Só o recém chegado goleiro Ivan e garotos da base ainda não estrearam. Juan Carlos Osorio cumpriu o mandamento do líder que dá oportunidade a todos antes de decidir com quem vai seguir trabalhando. O Remo entra na terceira etapa do planejamento, depois da pré-temporada e dos testes práticos nos primeiros jogos.

* O argentino Jorge Sampaoli vive no Atlético Mineiro uma situação semelhante a do colombiano Osório no Remo, por fugir ao padrão dos técnicos e não conseguir ajustar o time. A grande diferença é que Sampaoli comanda o Galo há cinco meses, enquanto Osorio tem um mês de trabalho no Leão.

* O Remo investiu alto para ter o argentino Braian Cufré na lateral esquerda e o atleta está decepcionando. O Paysandu investiu o mínimo para ter o uruguaio Facundo Bonafazi, que estreou no Re-Pa e foi um dos destaques do time. Jogou com muita segurança. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando

10.02.26 12h07

Carlos Ferreira

Leão A e Leão B viram um só no Re-Pa

06.02.26 11h12

Carlos Ferreira

Uma quarta fora da curva

04.02.26 12h49

Futebol

Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio

03.02.26 10h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda