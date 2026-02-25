E agora, Osorio cala ou arma os críticos?

Juan Carlos Osorio tem três jogões para calar ou armar os críticos. Se o Leão jogar bem e vencer o Inter, já será uma renovação de fôlego. Se superar o Paysandu e conquistar o título estadual, o excêntrico técnico azulino estará com toda a bola.

Osorio paga o preço de pensar e agir fora da caixinha. Ele contraria Deus e o mundo com as surpresas que apronta na escalação, mas é pouco julgado pelas funções que atribui aos atletas. O funcionamento do time vem melhorando, mas Osorio só terá razão com vitórias convincentes, apesar dos claros sinais de evolução. O drama em Cametá deve ter fortalecido o emocional do time. Agora é a hora de provar! O jogo de hoje é confronto direto pela mesma urgência. O Remo (16º colocado) trata de se manter fora e o Inter (19º) trata de sair da zona do rebaixamento. Ares de decisão em plena quarta rodada.

Recuperação Judicial por menos de R$ 4 milhões?

Se os R$ 55 milhões devidos à União, ao Estado e ao Município não foram declarados na dívida que o clube apresentou para fundamentar o pedido de Recuperação Judicial; se não há mais o débito de R$ 12,3 milhões com o ex-presidente Roger Aguilera, resta o débito na Justiça do Trabalho, registrada em R$ 3,9 milhões. Para um clube do tamanho e do potencial do Paysandu, isso justifica os transtornos de uma Recuperação Judicial?

Os questionamentos são inevitáveis, visto que o clube está passando a ideia de simplicidade para algo complexo e mais desafiador do que parece.

BAIXINHAS

* "O Paysandu, como o Remo, não é pessoa juridicamente apta para usar a lei de RJ e falência, como já expliquei; mas, se ajuíza, e consegue a decisão, equipara-se às empresas nos mesmos direitos e obrigações". A observação é do especialista em direito empresarial que assessora a coluna sob condição de anonimato. Ele prevê uma carga de impostos para o clube bicolor como consequência.

* A alta direção do Paysandu, por sua vez, expressa segurança de que agiu bem e que o clube vai sair dessa RJ organizado e fortalecido. Não se manifesta, porém, sobre o risco que virá com as eleições. Essa gestão garante que conduz corretamente o clube na Recuperação Judicial, mas não pode dar garantia nenhuma por quem as urnas vão apontar para dirigir em 2027 e 2028.

* Tal como o Remo, o Inter também está em crescimento e fortalecido pela classificação à final estadual contra o maior rival. O meia Alan Patrick é o maior talento do time e o centroavante colombiano Rafael Borré é a maior esperança de gols. Nesta temporada ele já tem seis em oito jogos.

* Raykkonen, centroavante reserva do Internacional, de apenas 17 anos, é paraense de Mãe do Rio. Ele já entrou em 11 jogos do time profissional. O único gol que fez foi anulado pelo VAR. Raykkonen é tratado como uma jóia no Inter. Ganhou esse nome por uma homenagem do pai, Océlio Carvalho, ao piloto finlandês campeão da Fórmula 1.

* Por que o lateral Cufré não emplaca no Remo. O argentino é muito ofensivo (ainda não mostrou) e o time de Osorio joga em bloco alto. O técnico remista prefere que um dos laterais seja mais marcador. Como João Lucas é ofensivo, ele opta por um zagueiro na esquerda, já que Sávio também não passou segurança, como Léo Andrade e Kayky também não.

* Até Jaderson e Pavani já foram testados na lateral esquerda, que segue sem dono. E Cufré, uma contratação que causou altas expectativas, segue sobrando. Quando foi testado, deixou a desejar. No Re-Pa foi uma avenida. Ou ele se adapta às exigências ou vai seguir sobrando. Jorge foi embora e Sávio se excluiu por indisciplina.

* Copa do Brasil tem o Guarani de Campinas em Castanhal, hoje à tarde, contra o Japiim. À noite, Águia x Independência do Acre. Nesta fase, jogo único e "pênaltis" em caso de empate no tempo normal. Zagueiro Maurício Antônio e o atacante Mirandinha, ambos ex-Paysandu, são titulares no Guarani do técnico Matheus Costa, também ex-bicolor. O classificado vai enfrentar Nova Iguaçu/RJ ou Lagarto/SE.

* Castanhal e Águia estão faturando R$ 850 mil nesta fase. Mesmo caso da Tuna que joga na próxima semana contra o Tocantinópolis. Quem avançar, garante mais R$ 950 mil. O Paysandu só estreia na terceira e o Remo só na quinta fase da Copa do Brasil.