A casa popular que superou a mansão

Com orçamento apertado, o Paysandu optou por uma "casa popular" na sua obra, enquanto do outro lado da rua o vizinho tirava onda construindo o que deveria ser uma mansão. Pois bem! A "casa popular" superou a "mansão".

Marcelo Sant'Ana, o engenheiro do Papão, acertou em cheio na escolha de Júnior Rocha para mestre de obra. Os dois fizeram boas escolhas de peças e instalaram entre os operários a ideia da oportunidade, do desafio, e a mentalidade da superação. Assim, o time operário tornou-se guerreiro, alimentou esperanças, ganhou confiança e sagrou-se campeão. Investimento em torno de 20% do volume orçamentário do rival, e a felicidade escolheu entrar na "casa popular".

Sem projeto

O presidente Antônio Carlos Teixeira disse que tentou trazer Léo Condé antes de contratar Juan Carlos Osorio. Se o Remo fez investida em técnicos tão diferentes é porque não estabeleceu um perfil, e se não traçou o perfil do técnico, não pode dizer que tinha um projeto.

Antes de trocar o técnico e auxiliares, o Remo trocou o executivo e o gerente de futebol em apenas dois meses. O clube passou recibo dos erros estruturais na "mansão" com os muitos reparos na obra. Já perdeu o título estadual e agora precisa se redimir no Campeonato Brasileiro e demais competições, enquanto se reconstrói nos conceitos de Léo Condé e no encaixe de novas peças.

BAIXINHAS

* Até os anos 90, a FPF esperava a confirmação de data e horário de grandes jogos na tv, como um Fla-Flu, para programar um Re-Pa. Mas o clássico paraense cresceu tanto que é sucesso de público diante de qualquer concorrência. A grandiosidade do Re-Pa está reafirmada.

* Seleção do Parazão para a coluna: Gabriel Mesquita (Paysandu); Edilson (Paysandu), Marlon (Remo), Castro (Paysandu), Luciano Taboca (do Cametá, mas já contratado pelo Papão); Pedro Henrique (Paysandu), Patrick de Paula (Remo), Marcinho (Paysandu); Jayme (Tuna), Ítalo (Paysandu), Alef Manga (Remo).

* Júnior Rocha, folgadamente o melhor técnico. Fez um omelete imbatível que começou com ovos de codorna. Marcinho, a expressão da raça e das conexões do Papão, foi o melhor jogador do campeonato. Pedro Henrique, volante de 19 anos, outro bicolor, a grande revelação do campeonato.

* Só ontem Léo Condé começou a trabalhar efetivamente no Remo. O clube acelera o processo de enxugamento e de melhora na qualificação do elenco, com mais reforços, enquanto o novo técnico tem a missão urgente de otimizar a performance do time.

* Na apresentação de Léo Condé, o presidente Antônio Carlos Teixeira teve a dignidade de reconhecer publicamente os pecados da gestão. Também sinalizou para uma postura de maiores cobranças. O lema é corrigir a rota para fechar o ano mantido na Série A.

* Atacante Lucas Cardoso, ex-Náutico, e o lateral Luciano Taboca, ex-Cametá, são as novas caras do elenco do Paysandu, que segue ativo no mercado para reforçar mais ainda o time para a Série C. Outro reforço é o volante/meia Matheus Vargas, que se recuperou de cirurgia e está em fase de capacitação física.

* Semana carregada! Copa do Brasil vai ter amanhã Castanhal x Nova Iguaçu às 20 horas, Paysandu x Portuguesa do Rio às 21:30. Quinta, Madureira x Águia às 18 horas, Tuna x Juventude às 21:30. Também na quinta, Remo x Fluminense às 19 horas pela Série A.