A casa popular que superou a mansão Carlos Ferreira 10.03.26 11h08 Com orçamento apertado, o Paysandu optou por uma "casa popular" na sua obra, enquanto do outro lado da rua o vizinho tirava onda construindo o que deveria ser uma mansão. Pois bem! A "casa popular" superou a "mansão". Marcelo Sant'Ana, o engenheiro do Papão, acertou em cheio na escolha de Júnior Rocha para mestre de obra. Os dois fizeram boas escolhas de peças e instalaram entre os operários a ideia da oportunidade, do desafio, e a mentalidade da superação. Assim, o time operário tornou-se guerreiro, alimentou esperanças, ganhou confiança e sagrou-se campeão. Investimento em torno de 20% do volume orçamentário do rival, e a felicidade escolheu entrar na "casa popular". Sem projeto O presidente Antônio Carlos Teixeira disse que tentou trazer Léo Condé antes de contratar Juan Carlos Osorio. Se o Remo fez investida em técnicos tão diferentes é porque não estabeleceu um perfil, e se não traçou o perfil do técnico, não pode dizer que tinha um projeto. Antes de trocar o técnico e auxiliares, o Remo trocou o executivo e o gerente de futebol em apenas dois meses. O clube passou recibo dos erros estruturais na "mansão" com os muitos reparos na obra. Já perdeu o título estadual e agora precisa se redimir no Campeonato Brasileiro e demais competições, enquanto se reconstrói nos conceitos de Léo Condé e no encaixe de novas peças. BAIXINHAS * Até os anos 90, a FPF esperava a confirmação de data e horário de grandes jogos na tv, como um Fla-Flu, para programar um Re-Pa. Mas o clássico paraense cresceu tanto que é sucesso de público diante de qualquer concorrência. A grandiosidade do Re-Pa está reafirmada. * Seleção do Parazão para a coluna: Gabriel Mesquita (Paysandu); Edilson (Paysandu), Marlon (Remo), Castro (Paysandu), Luciano Taboca (do Cametá, mas já contratado pelo Papão); Pedro Henrique (Paysandu), Patrick de Paula (Remo), Marcinho (Paysandu); Jayme (Tuna), Ítalo (Paysandu), Alef Manga (Remo). * Júnior Rocha, folgadamente o melhor técnico. Fez um omelete imbatível que começou com ovos de codorna. Marcinho, a expressão da raça e das conexões do Papão, foi o melhor jogador do campeonato. Pedro Henrique, volante de 19 anos, outro bicolor, a grande revelação do campeonato. * Só ontem Léo Condé começou a trabalhar efetivamente no Remo. O clube acelera o processo de enxugamento e de melhora na qualificação do elenco, com mais reforços, enquanto o novo técnico tem a missão urgente de otimizar a performance do time. * Na apresentação de Léo Condé, o presidente Antônio Carlos Teixeira teve a dignidade de reconhecer publicamente os pecados da gestão. Também sinalizou para uma postura de maiores cobranças. O lema é corrigir a rota para fechar o ano mantido na Série A. * Atacante Lucas Cardoso, ex-Náutico, e o lateral Luciano Taboca, ex-Cametá, são as novas caras do elenco do Paysandu, que segue ativo no mercado para reforçar mais ainda o time para a Série C. Outro reforço é o volante/meia Matheus Vargas, que se recuperou de cirurgia e está em fase de capacitação física. * Semana carregada! Copa do Brasil vai ter amanhã Castanhal x Nova Iguaçu às 20 horas, Paysandu x Portuguesa do Rio às 21:30. Quinta, Madureira x Águia às 18 horas, Tuna x Juventude às 21:30. Também na quinta, Remo x Fluminense às 19 horas pela Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo colunas paysandu carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol A casa popular que superou a mansão 10.03.26 11h08 Futebol De um lado, obrigação; do outro, glória e valorização 06.03.26 16h30 Futebol Re-Pa consolida potencial de audiência 06.03.26 10h32 Futebol Qual é a leitura no Baenão? 05.03.26 10h22