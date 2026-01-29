Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior

Era esperado que o Remo sofresse nas primeiras rodadas da Série A, por formar o time dentro do campeonato e sob os conceitos incomuns de Juan Carlos Osorio. A estreia foi uma confirmação. Primeiro tempo razoável, mas totalmente dominado pelo Vitória no segundo tempo.

Pesaram o fator físico, a inconsistência tática e pecados individuais. O Remo perdeu por 2 x 0 quando poderia ter sido goleado. O VAR corrigiu o árbitro em duas marcações de pênalti e um gol. O Leão Azul pode se dar por contente com o placar e alerta por ter sido tão pífio. As principais contratações ainda vão estrear, mas Juan Carlos Osorio não vai ajustar o time de uma hora para outra. Tudo agora é questão de trabalho, paciência e superação. O próximo jogo será contra um dos times mais arrumados do campeonato, o Mirassol, em Belém, na próxima quarta-feira.

Um ídolo por trás das cortinas

Emerson, goleiro do Paysandu de 2015 a 2017, fez 165 jogos pelo time bicolor. Em 2016 tornou-se recordista da Série B com 1.108 minutos sem tomar gol. Agora ele trabalha por trás das cortinas, na Curuzu, como treinador de goleiros, dividindo funções com Ronaldo, goleiro do Papão na Libertadores 2003.

Jean Drosny, atual titular, é o 16º goleiro do Papão na “era” pós Emerson. Matheus Nogueira, que está emprestado ao São Bernardo, foi quem chegou mais próximo ao nível de Emerson, mas caiu muito de cotação em 2025. Jean Drosny tem agora o desafio de honrar o mestre.

BAIXINHAS

* Entre atletas e técnicos, 23 países estão representados no Brasileirão. Ano passado, 161 estrangeiros entraram em campo na Série A. este amo o campeonato já começa com mais de 150 gringos registrados pelos 20 clubes. Argentinos, uruguaios e colombianos formam a maioria. Justamente as três nacionalidades mais presentes no Remo.

* Tassano, Jhan Banguera, Braian Cufré, Lionel Picco, Cantillo, Panagiotis, Catarozzi, João Pedro, Nico Ferreira, Diego Hernandez, Rafael Monti. O elenco do Remo tem mais que os nove estrangeiros do limite imposto pelo regulamento para cada jogo, entre titulares e reservas.

* Facundo Bonafazi, lateral esquerdo apresentado ontem pelo Paysandu, nasceu no Uruguai e é naturalizado italiano. O atleta de 30 anos se diz em fácil adaptação ao clima regional e destaca a experiência de Copa Libertadores pelo Peñarol e de outras competições internacionais. Joga também de meia esquerda.

* Paysandu x Capitão Poço, domingo, na Curuzu, vai começar às cinco da tarde. Os dois jogos seguintes serão contra a Tuna na quarta-feira à tarde em Augusto Corrêa e no domingo seguinte contra o Remo no Mangueirão. Portanto, três jogos em oito dias.

* A torcida bicolor foi a maior da primeira rodada do Parazão (10.370 pagantes) e vai seguir reinando nessa estatística. Domingo, público maior ainda na Curuzu para o jogo contra o Capitão Poço, enquanto o Remo será visitante, em Belterra, contra o São Francisco.

* Dos 20 técnicos desta Série A, nove são estrangeiros, inclusive o azulino Juan Carlos Osorio, colombiano. Os outros são: Jorge Sampaioli (Atlético MG), Martín Anselmi (Botafogo), Luis Zubeldia (Fluminense), Luis Castro (Grêmio), Abel Ferreira (Palmeiras), Juan Pablo Vojvoda (Santos), Hernán Crespo (São Paulo) e Paulo Pezzolano (Internacional).

* O Remo aguarda confirmação da liberação de público pelo STJD para o jogo contra o Mirassol, mas Diego Hernandez e Nico Ferreira devem mesmo cumprir a suspensão. Restam dois jogos da Série A para cada. Podem jogar, porém, no campeonato estadual.