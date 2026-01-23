Parazão, 77 clubes em 114 edições

O Parazão chega à 114a edição com uma história que envolve 77 clubes (48 da capital e 29 do interior), desde 1908. Belterra será a 25a cidade a receber jogos do campeonato paraense, cujas primeiras edições foram disputadas em campo aberto no Largo de São Braz.

A expressão “Parazão” passou a fazer sentido em 1998, com o processo de interiorização, nas entradas do Castanhal, do Águia de Marabá, São Francisco e São Raimundo de Santarém. Mas em 1976 houve uma arrojada e insustentável empreitada que colocou no campeonato o Internacional de Alenquer, o Santarém, o Altamira, o Atlético Abaetetubense e o Atlético de Marabá.

O último campeonato estritamente metropolitano foi o de 1979, com Remo, Paysandu, Tuna, Sport Belém, Tiradentes e Liberato de Castro. Em 1980 o interior passou a ter o Izabelense.

Kleiton Pego, arma silenciosa do Papão

Atacante de 26 anos, formado nas bases do Atlético Mineiro e do Athletico Paranaense, Kleiton Pego é uma arma que chegou discretamente ao Paysandu e vai estrear domingo. Ele é vinculado ao Tombense e veio emprestado, depois de 29 jogos, dois gols e duas assistências pelo Operário/PR em 2025.

Em princípio, Kleiton Pego vai compor o ataque do Paysandu Italo Carvalho e Danilo Peu, todos recém-contratados. Marcinho Júnior, meia-atacante que veio da Chapecoense, é outra grande aposta ofensiva bicolor.

BAIXINHAS

* Dos atletas que subiram da base, no Papão, o centroavante Angelo é cotado e tratado como "joia" na Curuzu. Natural de Magalhães Barata, Angelo é artilheiro da base e vai ser o reserva imediato de Italo Carvalho. O jogador será frequentemente acionado pelo técnico Júnior Rocha.

* Nesta nova fase da interiorização vem sendo fundamental o patrocínio do governo do estado, com mais de R$ 8 milhões investidos pela Funtelpa, Seel e Banpará. A resposta desse investimento público pode e precisa ser potencializada em favor da cultura, da economia e da educação.

* Nos últimos 28 anos o interior ganhou São Raimundo, São Francisco, Águia, Castanhal, Cametá, Abaeté, Vênus, Parauapebas, Santa Cruz de Cuiarana/Salinas, Paragominas, Itupiranga, Amazônia, Canaã, Caeté e Capitão Poço. E o Independente se transferiu de Belém para Tucuruí. O Galo da Marambaia virou Galo Elétrico.

* Papão tem 50 e o Leão 48 títulos estaduais. Demais campeões: Tuna (10), União Esportiva (02), Independente, Cametá e Águia, um título cada. Curiosamente, os três interioranos campeões representam municípios ligados pelas águas do Rio tocantins.

* Vitor Bueno e Lionel Picco chegaram ontem. Rafael Picco já estava trabalhando no Baenão. O volante/meia Zé Welison resolveu sua questão financeira com o Fortaleza, rescindiu e vai se apresentar ao Remo. Goleiro André Moreira e o lateral Braian Cufré sendo esperados. São as contratações do Remo subindo de nível.

* O Remo encara esta temporada com o elenco mais caro e mais internacional que já formou em toda a sua história. O grupo tem dois argentinos e mais um está chegando, três uruguaios, um colombiano, um grego e um português, além do técnico colombiano e o preparador físico argentino. Com os brasileiros, são seis nacionalidades no Baenão.

* Coluna dedicada à memória de Ronan Tyezer, técnico do sub 20 do Águia, que faleceu ontem. Já havia falecido o preparador físico Hecton Alves. Ambos vítimas do acidente no Tocantins com o ônibus que trazia a delegação marabaense de São Paulo.