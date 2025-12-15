Ídolo do Vasco, Edmundo posta vídeo da torcida organizada do Remo em sua rede social Torcida do Leão Azul ganhou destaque na publicação do ex-atacante do Vasco, Palmeiras e Seleção Brasileira Fábio Will 15.12.25 11h29 Edmundo atuando contra o Paysandu em 2003 (Alaor Filho/AE) O Vasco conseguiu a classificação para a grande final da Copa do Brasil 2025, após vencer o Fluminense-RJ, nos pênaltis, na noite de ontem, no Estádio do Maracanã. Mas uma publicação do ídolo do Vasco, Edmundo, em sua rede sociais, chamou atenção do público paraense que acompanha o jogador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em seu story, no Instagram, Edmundo publicou vários vídeos do Vasco e da torcida vascaína, porém, em uma das publicações, o ídolo vascaíno postou um vídeo da torcida do Remo, de um perfil administrado por torcedores do Leão Azul. O vídeo mostra torcedores do Remo comemorando na Travessa das Mercês, em Belém. O vídeo consta também uma música da maior torcida organizada do Leão Azul. Postagem feita pelo ex-jogador Edmundo em sua rede social (Reprodução / Instagram @edmundosouza10) VEJA MAIS Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo Confrontos Com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, Remo e x Vasco irão se enfrentar duas vezes na temporada 2026, com um jogo em Belém (PA) e outro no Rio de Janeiro (RJ), mas ainda sem datas definidas, já que a CBF ainda não publicou a tabela da elite do futebol brasileiro. Já o Vasco vive um momento de decisão. A equipe carioca está na grande final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians-SP, em duas partidas, sendo a primeira na próxima quarta-feira (17), na Neo Química Arena, São Paulo (SP) e o jogo de volta no domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO JULGAMENTO Remo e jogadores são punidos por confusão no jogo contra o Avaí A decisão foi tomada em julgamento realizado nesta segunda-feira (15), com base no relato do árbitro Felipe Fernandes de Lima em súmula 15.12.25 18h44 Futebol Um dos heróis do acesso, Marcelo Rangel renova com o Remo até o fim de 2026 O camisa 88 foi peça chave nas campanhas de sucesso desde a sua chegada ao clube 15.12.25 15h35 FUTEBOL Ídolo do Vasco, Edmundo posta vídeo da torcida organizada do Remo em sua rede social Torcida do Leão Azul ganhou destaque na publicação do ex-atacante do Vasco, Palmeiras e Seleção Brasileira 15.12.25 11h29 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01