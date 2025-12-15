Ídolo do Vasco, Edmundo posta vídeo da torcida organizada do Remo em sua rede social

O Vasco conseguiu a classificação para a grande final da Copa do Brasil 2025, após vencer o Fluminense-RJ, nos pênaltis, na noite de ontem, no Estádio do Maracanã. Mas uma publicação do ídolo do Vasco, Edmundo, em sua rede sociais, chamou atenção do público paraense que acompanha o jogador.

Em seu story, no Instagram, Edmundo publicou vários vídeos do Vasco e da torcida vascaína, porém, em uma das publicações, o ídolo vascaíno postou um vídeo da torcida do Remo, de um perfil administrado por torcedores do Leão Azul.

O vídeo mostra torcedores do Remo comemorando na Travessa das Mercês, em Belém. O vídeo consta também uma música da maior torcida organizada do Leão Azul.

Postagem feita pelo ex-jogador Edmundo em sua rede social (Reprodução / Instagram @edmundosouza10)

VEJA MAIS

Confrontos

Com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, Remo e x Vasco irão se enfrentar duas vezes na temporada 2026, com um jogo em Belém (PA) e outro no Rio de Janeiro (RJ), mas ainda sem datas definidas, já que a CBF ainda não publicou a tabela da elite do futebol brasileiro.

Já o Vasco vive um momento de decisão. A equipe carioca está na grande final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians-SP, em duas partidas, sendo a primeira na próxima quarta-feira (17), na Neo Química Arena, São Paulo (SP) e o jogo de volta no domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).