Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 O Liberal 07.12.25 8h00 - Atualizado em 07.12.25 8h00 Remo triplicou faturamento em relação à temporada passada (Cláudio Pinheiro / O Liberal) A temporada 2025 terminou para o Remo de forma mágica. O Leão Azul conquistou o título do Campeonato Paraense e, no final do ano, viu o principal objetivo da temporada ser alcançado com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Se dentro de campo deu tudo certo, fora das quatro linhas o Leão Azul “bateu a boa” e mais que triplicou o faturamento do ano de 2024. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Tudo azul! Essa é a situação financeira do Remo na temporada 2025. Se em 2024 o faturamento do Remo foi de R$13 milhões, neste ano o Leão simplesmente teve receita R$41 milhões, somando os valores líquidos de renda de jogos, alguns patrocínios, premiações, vendas de jogadores, além da principal fonte de receita que foi a cota de transmissão da Série B. Na temporada de 2024, jogando a Série C, o Remo teve um faturamento de R$13.2 milhões, com, tendo a bilheteria como a principal receita. Já em 2025, atuando na Série B, o fluxo do Remo mudou e a renda das partidas ficou na segunda colocação em arrecadação do clube com R$9.302,951,52 milhões. A primeira colocação em arrecadação nesta temporada foi a cota de transmissão da Série B, com aproximadamente R$14 milhões. Por último o volante Caio Vinícius, titular absoluto no time em 2025, teve sua multa rescisória paga no valor de R$560 mil e não permanecerá no Leão no próximo ano. Os três atletas renderam aos cofres do Remo um valor de R$3.560 milhões. Além de cotas, venda de atletas e arrecadação de bilheteria, o Remo também teve premiação por objetivos alcançados. O Leão passou para a segunda fase da Copa do Brasil, com isso faturou quase R$3 milhões, além de ter contado com os patrocínios másters do Banpará (R$4.400 mihões) e também da OBA Bet, que pagou ao Remo R$3 milhões para estampar sua marca na camisa azulina. Mas esse valor arrecadado pelo Remo pode ter sido ainda maior, já que não estamos contando os valores do programa Sócio-Torcedor, não temos acesso soa valores de todos os outros patrocínios do clube tanto de camisa, quanto de placas publicitárias e ações realizadas em redes sociais, sem contar a premiação do Campeonato Paraense, que não foi divulgada. Veja números Renda Brasileirão Série B: R$9.302.951,52 Copa do Brasil: R$219.716,20 Parazão: 2.182.107,52 Copa Verde: não teve Cotas Transmissão Série B: R$14 milhões Patrocínios: OBA Bet (R$3milhões) e Banpará (R$4.4 milhões) R$7,4 milhões Copa do Brasil: R$2.921.652 Acesso à Série A: R$1.5 milhão Venda/negociação de jogadores Adaílton, Maxwell e Caio Vinícius: R$3.560 milhões 