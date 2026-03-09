Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado Fábio Will 09.03.26 17h24 Léo Condé assume o Remo diante do Fluminense (Reprodução / Rádio Liberal +) O Remo apresentou oficialmente nesta segunda-feira (9) o técnico Léo Condé, contratado para comandar a equipe no restante da temporada. Em entrevista coletiva, o treinador comentou o momento vivido pelo clube após a perda do título estadual, falou sobre possíveis mudanças no elenco e projetou a estreia diante do Fluminense, marcada para quinta-feira (12), pela Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na apresentação, Condé destacou a responsabilidade de assumir o comando do Leão Azul e afirmou chegar motivado para o desafio em competições nacionais. “Agradecer pela confiança desde quando iniciou o contato e convicção da minha vida. É motivo de muito orgulho assumir um time com tanta tradição, de uma torcida apaixonada e uma responsabilidade grande. Agradeço pelo convite, venho motivado e que bom que esse desafio é no Remo em competições importantes como Copa do Brasil e Série A”, disse. Busca por time base e equilíbrio tático O treinador afirmou que um dos primeiros objetivos será encontrar uma formação ideal para dar estabilidade à equipe. Segundo ele, o elenco possui boas opções em algumas posições, mas ainda precisa de ajustes para alcançar equilíbrio. “É um time que temos de onde tirar [soluções], temos posições que estamos debatendo e o clube estava buscando jogadores antes da minha chegada. Temos outras que estamos bem servidos. É uma equipe que passa por um processo de construção, reformulação, mas não será da noite para o dia para achar a melhor estruturação com a equipe”, afirmou. Condé também destacou a importância do apoio da torcida nos jogos disputados em Belém. “Podemos sim fazer uma competição estruturada. A primeira coisa é achar uma equipe base, fazer ela competitiva e contar com o apoio do torcedor. Os jogos em Belém precisam ser um fator nosso e temos que criar um ambiente favorável. Sei que o torcedor está machucado, mas temos que olhar para frente, sem lamentar muito, pois a Série A não te dá margem para isso”, completou. Elenco pode passar por mudanças A composição do elenco também foi tema da coletiva. O técnico afirmou que já iniciou avaliações, mas indicou que novas análises serão feitas antes de decisões sobre possíveis saídas ou chegadas de jogadores. “Temos posições carentes e outras que temos um inchaço. Estamos debatendo, não tenho número mágico para o elenco, mas temos uma ideia para otimizarmos o trabalho diariamente e que todos se sintam fazendo parte do elenco do Remo”, explicou. Ele ressaltou que eventuais mudanças serão discutidas com a diretoria do clube. “No momento certo a direção vai estar passando, se tiver que emprestar, negociar ou algum tipo de rescisão com atletas, mas está precoce, acabei de chegar. O clube já tinha algumas ideias de situações, mas naturalmente vai me ouvir no sentido de definir alguma possível saída de atleta”, afirmou. VEJA MAIS Remo faz promoção nos ingressos para jogo contra o Fluminense pela Série A; veja valores Diretoria do Remo decidiu baixar o preço dos ingressos, após a perda do título paraense para o Paysandu Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube Técnico cobra seriedade em todas as competições Durante a coletiva, Condé também comentou sobre o desempenho do Remo em diferentes torneios nesta temporada. O treinador destacou que todos os compromissos devem ser tratados com a mesma importância, fazendo uma relação com o que o Remo vem produzindo na Série A e o que mostrou em campo na disputa do Campeonato Paraense. “Não vou falar de algo em que eu não estava, mas daqui para frente todo treino e todos os jogos têm que ser encarados com o máximo de seriedade. O clube tem a torcida do tamanho que tem, o jogador tem que entrar em qualquer competição e antes de tudo respeitar a instituição. Eles estão recebendo, ninguém está aqui fazendo um favor. Eles têm que deixar o seu melhor em qualquer competição, seja Copa Norte, Copa do Brasil ou Série A. Cada jogo é uma verdadeira final. Não tem negociação esse tipo de situação”, afirmou. Expectativa para estreia contra o Fluminense Léo Condé também projetou a partida contra o Fluminense e destacou a importância de aproveitar o fator casa ao longo da Série A. “Os jogos em casa são determinantes, independente do adversário. Gosto de uma equipe equilibrada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Saber os momentos do jogo, pressionar mais os adversários, momentos de baixar linhas e fazer uma partida de transição. O campeonato pede muito isso”, disse. O treinador ressaltou que o adversário vive bom momento, mas acredita que o Remo pode buscar um resultado positivo. “Espero que possamos conseguir um resultado positivo contra a boa equipe do Fluminense, que foi um dos clubes que mais cresceu na reta final do Brasileiro do ano passado. Tive a oportunidade de enfrentá-los, vencemos em Fortaleza e perdemos no Rio de Janeiro. É uma boa equipe, mas não é imbatível, dá para jogar”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo léo condé série a remo x fluminense fluminense futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 DIA DE LEÃO Com novidades e retorno de Sávio, Remo esté escalado para duelo contra o Flu; confira Confira as escalações para o jogo do Leão contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 18h17 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58