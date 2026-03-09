Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores

O Remo apresentou oficialmente nesta segunda-feira (9) o técnico Léo Condé, contratado para comandar a equipe no restante da temporada. Em entrevista coletiva, o treinador comentou o momento vivido pelo clube após a perda do título estadual, falou sobre possíveis mudanças no elenco e projetou a estreia diante do Fluminense, marcada para quinta-feira (12), pela Série A.

Na apresentação, Condé destacou a responsabilidade de assumir o comando do Leão Azul e afirmou chegar motivado para o desafio em competições nacionais.

“Agradecer pela confiança desde quando iniciou o contato e convicção da minha vida. É motivo de muito orgulho assumir um time com tanta tradição, de uma torcida apaixonada e uma responsabilidade grande. Agradeço pelo convite, venho motivado e que bom que esse desafio é no Remo em competições importantes como Copa do Brasil e Série A”, disse.

Busca por time base e equilíbrio tático

O treinador afirmou que um dos primeiros objetivos será encontrar uma formação ideal para dar estabilidade à equipe. Segundo ele, o elenco possui boas opções em algumas posições, mas ainda precisa de ajustes para alcançar equilíbrio.

“É um time que temos de onde tirar [soluções], temos posições que estamos debatendo e o clube estava buscando jogadores antes da minha chegada. Temos outras que estamos bem servidos. É uma equipe que passa por um processo de construção, reformulação, mas não será da noite para o dia para achar a melhor estruturação com a equipe”, afirmou.

Condé também destacou a importância do apoio da torcida nos jogos disputados em Belém.

“Podemos sim fazer uma competição estruturada. A primeira coisa é achar uma equipe base, fazer ela competitiva e contar com o apoio do torcedor. Os jogos em Belém precisam ser um fator nosso e temos que criar um ambiente favorável. Sei que o torcedor está machucado, mas temos que olhar para frente, sem lamentar muito, pois a Série A não te dá margem para isso”, completou.

Elenco pode passar por mudanças

A composição do elenco também foi tema da coletiva. O técnico afirmou que já iniciou avaliações, mas indicou que novas análises serão feitas antes de decisões sobre possíveis saídas ou chegadas de jogadores.

“Temos posições carentes e outras que temos um inchaço. Estamos debatendo, não tenho número mágico para o elenco, mas temos uma ideia para otimizarmos o trabalho diariamente e que todos se sintam fazendo parte do elenco do Remo”, explicou. Ele ressaltou que eventuais mudanças serão discutidas com a diretoria do clube.

“No momento certo a direção vai estar passando, se tiver que emprestar, negociar ou algum tipo de rescisão com atletas, mas está precoce, acabei de chegar. O clube já tinha algumas ideias de situações, mas naturalmente vai me ouvir no sentido de definir alguma possível saída de atleta”, afirmou.

Técnico cobra seriedade em todas as competições

Durante a coletiva, Condé também comentou sobre o desempenho do Remo em diferentes torneios nesta temporada. O treinador destacou que todos os compromissos devem ser tratados com a mesma importância, fazendo uma relação com o que o Remo vem produzindo na Série A e o que mostrou em campo na disputa do Campeonato Paraense.

“Não vou falar de algo em que eu não estava, mas daqui para frente todo treino e todos os jogos têm que ser encarados com o máximo de seriedade. O clube tem a torcida do tamanho que tem, o jogador tem que entrar em qualquer competição e antes de tudo respeitar a instituição. Eles estão recebendo, ninguém está aqui fazendo um favor. Eles têm que deixar o seu melhor em qualquer competição, seja Copa Norte, Copa do Brasil ou Série A. Cada jogo é uma verdadeira final. Não tem negociação esse tipo de situação”, afirmou.

Expectativa para estreia contra o Fluminense

Léo Condé também projetou a partida contra o Fluminense e destacou a importância de aproveitar o fator casa ao longo da Série A.

“Os jogos em casa são determinantes, independente do adversário. Gosto de uma equipe equilibrada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Saber os momentos do jogo, pressionar mais os adversários, momentos de baixar linhas e fazer uma partida de transição. O campeonato pede muito isso”, disse.

O treinador ressaltou que o adversário vive bom momento, mas acredita que o Remo pode buscar um resultado positivo.

“Espero que possamos conseguir um resultado positivo contra a boa equipe do Fluminense, que foi um dos clubes que mais cresceu na reta final do Brasileiro do ano passado. Tive a oportunidade de enfrentá-los, vencemos em Fortaleza e perdemos no Rio de Janeiro. É uma boa equipe, mas não é imbatível, dá para jogar”, concluiu.