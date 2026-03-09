Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Flávio Garcia vê evolução do Remo no Re-Pa e projeta início da era Condé

Auxiliar destaca postura mais ofensiva no clássico, mas reconhece falta de efetividade e diz que ajudará na adaptação do novo treinador azulino.

Caio Maia
fonte

Flávio Garcia, auxiliar permanente do Remo (Thiago Gomes/ O Liberal)

Apesar do empate sem gols contra o Paysandu, que deu o título à equipe alviceleste, o técnico interino do Remo, Flávio Garcia, avaliou como positiva a postura do time diante do maior rival, no último domingo (8). Na entrevista coletiva após o apito final, Garcia explicou que a estratégia montada buscava dar mais verticalidade ao Leão em relação ao primeiro confronto da final. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Uma das principais apostas foi o lado direito do ataque, com a dobradinha formada por Yago Pikachu e João Lucas para gerar profundidade. Durante o intervalo, o treinador também promoveu ajustes para tentar aumentar a pressão ofensiva, adiantando a posição de Patrick de Paula no meio-campo. Já na reta final da partida, a entrada do atacante Carlinhos foi uma tentativa de fortalecer o jogo aéreo e ampliar as opções em cruzamentos para a área.

VEJA MAIS

image Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão
Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão

image Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa
Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes

image Em clássico emocionante, Paysandu empata com o Remo e conquista o 51º título paraense
O Papão segurou o empate por 0 a 0 num jogo emocionante do inícuio ao fim, confirmando a vantagem construída no jogo de ida e levantando a taça estadual

Apesar das mudanças, o Remo não conseguiu furar o bloqueio defensivo montado pelo rival, que recuou as linhas para administrar a vantagem construída no primeiro jogo da final.

“Propusemos o jogo, mas o Paysandu baixou as linhas e não conseguimos sair com o resultado. Acho que nos comportamos melhor nesse jogo do que no primeiro, saímos da pressão deles”, avaliou o auxiliar.

Mesmo destacando a evolução na postura da equipe, Garcia apontou o que considera o principal problema apresentado pelo Remo na decisão: a falta de efetividade no último terço do campo. Segundo ele, o time circulou demais a bola próximo à área adversária e finalizou pouco.

Para o treinador interino, a equipe precisa ser mais objetiva nas jogadas ofensivas e aproveitar melhor oportunidades como rebotes do goleiro e bolas sobras dentro da área.

Com a chegada de Léo Condé, que já vinha acompanhando os treinos da semana de forma discreta, Flávio Garcia afirmou que pretende colaborar no processo de adaptação do novo comandante ao elenco azulino. No clube há três anos, ele destacou que conhece bem o grupo e acredita que pode contribuir nesse momento de transição.

“A maneira como o Léo joga é diferente da do Osorio, e eu vou tentar ajudar no que puder”, afirmou.

Garcia também comentou a escolha por Cufré na lateral esquerda no início da partida. Segundo ele, a decisão levou em conta o ritmo de jogo, já que Sávio havia ficado cerca de 15 dias afastado. O jogador entrou apenas no segundo tempo para dar mais velocidade ao setor. Questionado sobre o retorno do atleta após questões internas no clube, o treinador preferiu não detalhar o caso.

“Não vou expor os motivos da volta dele, isso é interno”, concluiu.

O próximo compromisso do Remo será na quinta-feira (12), diante do Fluminense-RJ, em Belém, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

ESTREIA AMARGA

Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo

Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo

12.03.26 23h02

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

DIA DE LEÃO

Com novidades e retorno de Sávio, Remo esté escalado para duelo contra o Flu; confira

Confira as escalações para o jogo do Leão contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão

12.03.26 18h17

Futebol

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

12.03.26 16h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda