Flávio Garcia vê evolução do Remo no Re-Pa e projeta início da era Condé Auxiliar destaca postura mais ofensiva no clássico, mas reconhece falta de efetividade e diz que ajudará na adaptação do novo treinador azulino. Caio Maia 09.03.26 11h30 Flávio Garcia, auxiliar permanente do Remo (Thiago Gomes/ O Liberal) Apesar do empate sem gols contra o Paysandu, que deu o título à equipe alviceleste, o técnico interino do Remo, Flávio Garcia, avaliou como positiva a postura do time diante do maior rival, no último domingo (8). Na entrevista coletiva após o apito final, Garcia explicou que a estratégia montada buscava dar mais verticalidade ao Leão em relação ao primeiro confronto da final. Uma das principais apostas foi o lado direito do ataque, com a dobradinha formada por Yago Pikachu e João Lucas para gerar profundidade. Durante o intervalo, o treinador também promoveu ajustes para tentar aumentar a pressão ofensiva, adiantando a posição de Patrick de Paula no meio-campo. Já na reta final da partida, a entrada do atacante Carlinhos foi uma tentativa de fortalecer o jogo aéreo e ampliar as opções em cruzamentos para a área. Mesmo destacando a evolução na postura da equipe, Garcia apontou o que considera o principal problema apresentado pelo Remo na decisão: a falta de efetividade no último terço do campo. Segundo ele, o time circulou demais a bola próximo à área adversária e finalizou pouco. Para o treinador interino, a equipe precisa ser mais objetiva nas jogadas ofensivas e aproveitar melhor oportunidades como rebotes do goleiro e bolas sobras dentro da área. Com a chegada de Léo Condé, que já vinha acompanhando os treinos da semana de forma discreta, Flávio Garcia afirmou que pretende colaborar no processo de adaptação do novo comandante ao elenco azulino. No clube há três anos, ele destacou que conhece bem o grupo e acredita que pode contribuir nesse momento de transição. “A maneira como o Léo joga é diferente da do Osorio, e eu vou tentar ajudar no que puder”, afirmou. Garcia também comentou a escolha por Cufré na lateral esquerda no início da partida. Segundo ele, a decisão levou em conta o ritmo de jogo, já que Sávio havia ficado cerca de 15 dias afastado. O jogador entrou apenas no segundo tempo para dar mais velocidade ao setor. Questionado sobre o retorno do atleta após questões internas no clube, o treinador preferiu não detalhar o caso. "Não vou expor os motivos da volta dele, isso é interno", concluiu. O próximo compromisso do Remo será na quinta-feira (12), diante do Fluminense-RJ, em Belém, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 