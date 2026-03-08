Com auxiliar técnico no comando, Remo define titulares para o Re-Pa que decide o Parazão

Sem o comando de Léo Condé, que está em Belém, mas não dirige o time, o Clube do Remo já tem os titulares para o segundo Re-Pa que decide o Campeonato Paraense.

O Remo vai a campo sob o comando do auxiliar técnico Flávio Garcia, que definiu uma onzena básica, diferente das últimas escalações propostas pelo ex-técnico Juan Carlos Osório.

Diferente de Osório, Garcia optou por colocar Yago Pikachu já no primeiro tempo, formando o trio de ataque com Alef Manga e João Pedro. Nas laterais, João Lucas e Cufré, enquanto Marllon e Kayky Almeida fecham a zaga. A partida começa às 17 horas.