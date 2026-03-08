Com auxiliar técnico no comando, Remo define titulares para o Re-Pa que decide o Parazão O Remo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título estadual O Liberal 08.03.26 16h23 Os azulinos estão prontos para a decisão do título estadual. (Raul Martins / Remo) Sem o comando de Léo Condé, que está em Belém, mas não dirige o time, o Clube do Remo já tem os titulares para o segundo Re-Pa que decide o Campeonato Paraense. Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão! O Remo vai a campo sob o comando do auxiliar técnico Flávio Garcia, que definiu uma onzena básica, diferente das últimas escalações propostas pelo ex-técnico Juan Carlos Osório. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Diferente de Osório, Garcia optou por colocar Yago Pikachu já no primeiro tempo, formando o trio de ataque com Alef Manga e João Pedro. Nas laterais, João Lucas e Cufré, enquanto Marllon e Kayky Almeida fecham a zaga. A partida começa às 17 horas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo re-pa jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com auxiliar técnico no comando, Remo define titulares para o Re-Pa que decide o Parazão O Remo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título estadual 08.03.26 16h23 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 ESPORTE Casagrande ganha camisa retrô do Remo enviada por ídolo azulino Mesquita Ex-jogador e comentarista publicou vídeo nas redes sociais agradecendo o presente e lembrando simpatia antiga pelo clube paraense 07.03.26 15h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00