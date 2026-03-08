Capa Jornal Amazônia
No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas

Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense

Fábio Will
Torcedor destacou a relação entre a música e o futebol (Fábio Will / O Liberal)

O futebol é um palco armado para a pluralidade, e o professor Clodoaldo conseguiu unir o rock de Raul Seixas, uma das mentes mais brilhantes da música brasileira, com o Remo, clube do seu coração.

Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão!

Com uma bandeira com o rosto de Raul e o escudo do Remo, Clodoaldo falou do sentimento de unir tudo isso.

"Eu fico todo arrepiado só de falar. Porque nossa cidade tem a chuva, tem o Mangueirão, tem o futebol com o Re-Pa e temos também a música. E o rock, na figura do Raul Seixas, que era uma pessoa progressista, para frente, e rock in roll, e com o Clube do Remo, eles sempre tiveram tudo a ver", declarou o torcedor.

Remo e Paysandu entram em campo às 17h para o jogo de volta da final do Parazão. O Papão está com a vantagem, pois venceu o primeiro duelo por 2 a 1, mas o Leão Azul espera contar com a força da torcida para reverter o resultado e levantar a taça.

