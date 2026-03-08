No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense Fábio Will 08.03.26 15h31 Torcedor destacou a relação entre a música e o futebol (Fábio Will / O Liberal) O futebol é um palco armado para a pluralidade, e o professor Clodoaldo conseguiu unir o rock de Raul Seixas, uma das mentes mais brilhantes da música brasileira, com o Remo, clube do seu coração. Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão! Com uma bandeira com o rosto de Raul e o escudo do Remo, Clodoaldo falou do sentimento de unir tudo isso. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Eu fico todo arrepiado só de falar. Porque nossa cidade tem a chuva, tem o Mangueirão, tem o futebol com o Re-Pa e temos também a música. E o rock, na figura do Raul Seixas, que era uma pessoa progressista, para frente, e rock in roll, e com o Clube do Remo, eles sempre tiveram tudo a ver", declarou o torcedor. VEJA MAIS Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas Mãe e filha vivem rivalidade entre Remo e Paysandu na final do Parazão Torcedoras também usam o Re-Pa para fazer apelo contra violência à mulher Ex-massagista de Cristiano Ronaldo acompanha final do Parazão em Belém Torcedor português está em Belém para ver o duelo entre Remo e Paysandu, que ocorre neste domingo (8), no Mangueirão Remo e Paysandu entram em campo às 17h para o jogo de volta da final do Parazão. O Papão está com a vantagem, pois venceu o primeiro duelo por 2 a 1, mas o Leão Azul espera contar com a força da torcida para reverter o resultado e levantar a taça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo pasyandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com auxiliar técnico no comando, Remo define titulares para o Re-Pa que decide o Parazão O Remo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título estadual 08.03.26 16h23 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 ESPORTE Casagrande ganha camisa retrô do Remo enviada por ídolo azulino Mesquita Ex-jogador e comentarista publicou vídeo nas redes sociais agradecendo o presente e lembrando simpatia antiga pelo clube paraense 07.03.26 15h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00