O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Ex-massagista de Cristiano Ronaldo acompanha final do Parazão em Belém

Torcedor português está em Belém para ver o duelo entre Remo e Paysandu, que ocorre neste domingo (8), no Mangueirão

O Liberal
fonte

Português trabalhou com o CR7 quando o jogador tinha 12 anos (Felipe Campos / Rádio Liberal+)

O português Tony Madeira deixou Portugal para vir a Belém acompanhar o duelo entre Remo e Paysandu, válido pela final do Campeonato Paraense. Em entrevista ao repórter da Rádio Liberal+, Felipe Campos, o torcedor, que foi massagista do craque Cristiano Ronaldo, falou sobre o clima do clássico.

Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão!

"Aqui o clima é bom, só que está chovendo muito. Eu já venho aqui há 20 anos e, sinceramente, estou um bocado irredutível com o clima, porque eu saí de Portugal para sair da chuva e estou aqui na mesma, na chuva", brincou o português.

Massagista do CR7

Antes de Cristiano Ronaldo se tornar o que é hoje, Tony foi um dos responsáveis por cuidar da parte física do jogador. Na época, com 12 anos, o massagista fazia as recuperações no craque português. Na entrevista, o torcedor falou sobre como era o atacante naquele período e destacou a humildade dele.

"Era o homem mais humilde e mais simples. A gente o chamava de doido porque ele se levantava de noite para ir treinar no campo e os doidos éramos nós. Ele tinha força de vontade de ser um grande homem e um grande jogador", contou o massagista.

Além do Re-Pa, o torcedor também acompanha o clássico entre Porto e Benfica, que ocorre neste domingo, válido pela Liga Portuguesa. O massagista disse que espera que os Águias levem a melhor, enquanto torce para o Remo reverter o placar da primeira decisão.

"Remo vai ganhar. Tem que ser o Remo. É o meu time. E em Portugal é o Benfica", apostou.

Parazão
.
