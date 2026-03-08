Ex-massagista de Cristiano Ronaldo acompanha final do Parazão em Belém Torcedor português está em Belém para ver o duelo entre Remo e Paysandu, que ocorre neste domingo (8), no Mangueirão O Liberal 08.03.26 14h56 Português trabalhou com o CR7 quando o jogador tinha 12 anos (Felipe Campos / Rádio Liberal+) O português Tony Madeira deixou Portugal para vir a Belém acompanhar o duelo entre Remo e Paysandu, válido pela final do Campeonato Paraense. Em entrevista ao repórter da Rádio Liberal+, Felipe Campos, o torcedor, que foi massagista do craque Cristiano Ronaldo, falou sobre o clima do clássico. Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão! "Aqui o clima é bom, só que está chovendo muito. Eu já venho aqui há 20 anos e, sinceramente, estou um bocado irredutível com o clima, porque eu saí de Portugal para sair da chuva e estou aqui na mesma, na chuva", brincou o português. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Massagista do CR7 Antes de Cristiano Ronaldo se tornar o que é hoje, Tony foi um dos responsáveis por cuidar da parte física do jogador. Na época, com 12 anos, o massagista fazia as recuperações no craque português. Na entrevista, o torcedor falou sobre como era o atacante naquele período e destacou a humildade dele. VEJA MAIS Amigos de infância, torcedores de Remo e Paysandu trocam provocações antes de final do Re-Pa Moradores do bairro Águas Brancas, em Ananindeua, os dois acumulam mais de 30 anos de convivência. Vendedor de churrasquinhos do Mangueirão diz que vende mais de mil 'gatinhos' no Re-Pa "Segredo é o tempero e a variedade", diz Daniel Teixeira, que trabalha em jogos há mais de 20 anos. Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante "Era o homem mais humilde e mais simples. A gente o chamava de doido porque ele se levantava de noite para ir treinar no campo e os doidos éramos nós. Ele tinha força de vontade de ser um grande homem e um grande jogador", contou o massagista. Além do Re-Pa, o torcedor também acompanha o clássico entre Porto e Benfica, que ocorre neste domingo, válido pela Liga Portuguesa. O massagista disse que espera que os Águias levem a melhor, enquanto torce para o Remo reverter o placar da primeira decisão. "Remo vai ganhar. Tem que ser o Remo. É o meu time. E em Portugal é o Benfica", apostou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO DECISÃO Paysandu divulga a escalação para a final do parazão; confira Clássico de logo mais, às 17h, será no Mangueirão 08.03.26 16h07 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 futebol Mãe e filha vivem rivalidade entre Remo e Paysandu na final do Parazão Torcedoras também usam o Re-Pa para fazer apelo contra violência à mulher 08.03.26 15h17 Re-Pa Ex-massagista de Cristiano Ronaldo acompanha final do Parazão em Belém Torcedor português está em Belém para ver o duelo entre Remo e Paysandu, que ocorre neste domingo (8), no Mangueirão 08.03.26 14h56 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 2 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 3 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 4 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo