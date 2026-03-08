Amigos de infância, torcedores de Remo e Paysandu trocam provocações antes de final do Re-Pa

A rivalidade entre Remo e Paysandu costuma dividir famílias e grupos de amigos no Pará. Mas para o bicolor Fábio Gomes e o remista Igor Cristo, a amizade fala mais alto do que qualquer disputa dentro de campo.

Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão!

Moradores do bairro Águas Brancas, em Ananindeua, os dois acumulam mais de 30 anos de convivência. Amigos desde a infância e vizinhos na mesma rua, eles decidiram assistir juntos à final do Campeonato Paraense de 2026, protagonizada mais uma vez pelo clássico Re-Pa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Antes da partida, o clima entre os dois era de descontração. Entre muita resenha, technobrega e uma cerveja gelada, Fábio e Igor conversaram com a equipe de O Liberal e, como não poderia faltar em dia de clássico, trocaram provocações.

“São 30 anos de amizade. A gente mora na mesma rua há três décadas, lá nas Águas Brancas, e foi lá que nos conhecemos. Hoje é Papão, não tem jeito. Eles ficam se vangloriando que estão na Série A, mas vão apanhar para um Série C, com orgulho”, brincou o bicolor Fábio Gomes.

Igor Cristo respondeu no mesmo tom e demonstrou confiança na vitória azulina. “Hoje é 2 a 0 para o Remo. Vamos ser campeões, para ganhar confiança e depois jogar contra o Fluminense na Série A”, disse o torcedor do Leão.