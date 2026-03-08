Amigos de infância, torcedores de Remo e Paysandu trocam provocações antes de final do Re-Pa Moradores do bairro Águas Brancas, em Ananindeua, os dois acumulam mais de 30 anos de convivência. Fábio Will 08.03.26 14h44 Igor Cristo, torcedor do Remo, e Fábio Gomes, torcedor do Paysandu (Fábio Will | Especial para O Liberal) A rivalidade entre Remo e Paysandu costuma dividir famílias e grupos de amigos no Pará. Mas para o bicolor Fábio Gomes e o remista Igor Cristo, a amizade fala mais alto do que qualquer disputa dentro de campo. Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão! Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Moradores do bairro Águas Brancas, em Ananindeua, os dois acumulam mais de 30 anos de convivência. Amigos desde a infância e vizinhos na mesma rua, eles decidiram assistir juntos à final do Campeonato Paraense de 2026, protagonizada mais uma vez pelo clássico Re-Pa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Antes da partida, o clima entre os dois era de descontração. Entre muita resenha, technobrega e uma cerveja gelada, Fábio e Igor conversaram com a equipe de O Liberal e, como não poderia faltar em dia de clássico, trocaram provocações. “São 30 anos de amizade. A gente mora na mesma rua há três décadas, lá nas Águas Brancas, e foi lá que nos conhecemos. Hoje é Papão, não tem jeito. Eles ficam se vangloriando que estão na Série A, mas vão apanhar para um Série C, com orgulho”, brincou o bicolor Fábio Gomes. Igor Cristo respondeu no mesmo tom e demonstrou confiança na vitória azulina. “Hoje é 2 a 0 para o Remo. Vamos ser campeões, para ganhar confiança e depois jogar contra o Fluminense na Série A”, disse o torcedor do Leão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL CALDEIRÃO Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques 08.03.26 17h21 Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Carioca hoje (08) Fluminense e Flamengo jogam pela final do Cariocão hoje; veja onde assistir o Fla-Flu ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Mineiro hoje (08/03) Cruzeiro e Atlético-MG jogam pela final do Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Gaúcho Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (08) Internacional e Grêmio jogam pela final do Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00