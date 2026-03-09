Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa'

Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8)

O Liberal
fonte

Jogador destacou a campanha bicolor (Thiago Gomes / O Liberal)

Após empatar por 0 a 0 com o Remo no último domingo (8), o Paysandu garantiu o 51º título do Campeonato Paraense. A festa bicolor quase não teve fim e foi muito comemorada por jogadores, comissão técnica e direção. A alegria se dá não apenas por mais uma taça para a coleção, mas também pelo simbolismo, visto que a equipe está em reestruturação, apostou na base e venceu em cima do maior rival. Após o jogo, o artilheiro do Parazão, Ítalo, falou sobre a conquista.

"Momento único", declarou o jogador em entrevista à TV Cultura após a partida. "Fomos a melhor equipe do campeonato. Nosso título não deixa dúvidas. Fomos a equipe com mais vitórias, melhor ataque, melhor defesa. Não tem discussão. Estou muito feliz. Ainda temos um ano muito longo pela frente. Sabíamos que tínhamos que dar esse título para o torcedor, para trazê-los para o nosso lado. Ano passado foi muito difícil para o clube, mas chegamos para tentar mudar tudo. Estou muito feliz. É só o começo. Temos grandes objetivos no ano e temos que atingi-los de qualquer maneira", completou o jogador.

Ítalo terminou o Parazão com seis gols, dois a mais que Sampaio, do Cametá. Um dos gols foi contra o Remo, ainda na primeira fase do estadual. Na declaração, o atacante também provocou o rival. Segundo ele, a equipe bicolor "ouviu muita coisa do outro lado".

VEJA MAIS 

image Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu
O treinador do Papão fez questão de parabenizar o elenco, citando ainda o ambiente do clube depois da conquista sobre o Remo

image Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense
Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos.

image Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja
Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival.

"O clássico é sempre especial. A gente acabou ouvindo muita coisa do outro lado. No primeiro jogo, [o Remo] não estava completo. No segundo, a cavalaria entrou, mas também não conseguiram. A culpa acabou sendo do treinador [Osorio]. Hoje temos que ver de quem foi a culpa: do campo, da bola, enfim. Não sei qual vai ser a desculpa do outro lado. Três jogos. Não conseguiram vencer a gente. Mostramos que fomos superiores e estou muito feliz", disse o jogador.

O Paysandu garantiu o título após vencer o jogo de ida por 2 a 1 e empatar por 0 a 0 no duelo de volta da grande final do Parazão. O time bicolor soma 51 campeonatos estaduais, enquanto o Remo tem 48.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

re-pa

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

DO LOBO!

Paysandu anuncia contratação de zagueiro ex-Remo

O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada

12.03.26 19h12

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

FUTEBOL

Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível'

O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada

12.03.26 15h22

futebol

Técnico do Paysandu destaca reação do time após título do Parazão e vitória na Copa do Brasil

Papão venceu a Portuguesa-RJ na última quarta-feira e está classificado para a quarta fase do torneio

12.03.26 10h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda