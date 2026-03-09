Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa'

Após empatar por 0 a 0 com o Remo no último domingo (8), o Paysandu garantiu o 51º título do Campeonato Paraense. A festa bicolor quase não teve fim e foi muito comemorada por jogadores, comissão técnica e direção. A alegria se dá não apenas por mais uma taça para a coleção, mas também pelo simbolismo, visto que a equipe está em reestruturação, apostou na base e venceu em cima do maior rival. Após o jogo, o artilheiro do Parazão, Ítalo, falou sobre a conquista.

"Momento único", declarou o jogador em entrevista à TV Cultura após a partida. "Fomos a melhor equipe do campeonato. Nosso título não deixa dúvidas. Fomos a equipe com mais vitórias, melhor ataque, melhor defesa. Não tem discussão. Estou muito feliz. Ainda temos um ano muito longo pela frente. Sabíamos que tínhamos que dar esse título para o torcedor, para trazê-los para o nosso lado. Ano passado foi muito difícil para o clube, mas chegamos para tentar mudar tudo. Estou muito feliz. É só o começo. Temos grandes objetivos no ano e temos que atingi-los de qualquer maneira", completou o jogador.

Ítalo terminou o Parazão com seis gols, dois a mais que Sampaio, do Cametá. Um dos gols foi contra o Remo, ainda na primeira fase do estadual. Na declaração, o atacante também provocou o rival. Segundo ele, a equipe bicolor "ouviu muita coisa do outro lado".

"O clássico é sempre especial. A gente acabou ouvindo muita coisa do outro lado. No primeiro jogo, [o Remo] não estava completo. No segundo, a cavalaria entrou, mas também não conseguiram. A culpa acabou sendo do treinador [Osorio]. Hoje temos que ver de quem foi a culpa: do campo, da bola, enfim. Não sei qual vai ser a desculpa do outro lado. Três jogos. Não conseguiram vencer a gente. Mostramos que fomos superiores e estou muito feliz", disse o jogador.

O Paysandu garantiu o título após vencer o jogo de ida por 2 a 1 e empatar por 0 a 0 no duelo de volta da grande final do Parazão. O time bicolor soma 51 campeonatos estaduais, enquanto o Remo tem 48.