Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Após conquista do Paysandu, Marcinho leva camisa para torcedor Daniel ‘Pampam’

O vídeo, registrado nesse domingo (8), foi compartilhado por Danilo Carvalho no Instagram

Lívia Ximenes
fonte

Marcinho e Pampam protagonizam cena emocionante após título do Papão (Reprodução / Instagram @danilocarvalhoso)

Após o Paysandu conquistar o 51º Parazão, o jogador Marcinho protagonizou uma cena emocionante — levou a camisa com a qual conquistou o título ao torcedor Daniel “Pampam”. Figura marcante nos jogos do Papão, Pampam também foi convidado por Marcinho para levantar a taça. O momento foi festejado por outros bicolores, que celebraram a atitude do jogador.

VEJA MAIS

image Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu
O treinador do Papão fez questão de parabenizar o elenco, citando ainda o ambiente do clube depois da conquista sobre o Remo

image Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa
Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes

image No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas
Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense

O vídeo, compartilhado por Danilo Carvalho no Instagram, alcançou mais de 96,7 mil visualizações em duas horas. Nos comentários, torcedores do Paysandu e, até mesmo, rivais, parabenizaram Marcinho pela atitude. “Muito linda essa atitude. Meu respeito ao craque do Paysandu. Parabéns, rivais… vocês mereceram”, disse uma internauta. “Cara, eu, como uma mãe atípica, não sei explicar o sentimento de ver a inclusão que o Marcinho faz com o nosso Pampam! Parabéns pela humildade e principalmente pelo coração”, afirmou outra.

🐺 Confira mais sobre a conquista do Paysandu no Parazão 2026

image Em clássico emocionante, Paysandu empata com o Remo e conquista o 51º título paraense
O Papão segurou o empate por 0 a 0 num jogo emocionante do inícuio ao fim, confirmando a vantagem construída no jogo de ida e levantando a taça estadual

image Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja
Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival.

image Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense
Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos.

image Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa
Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes

image Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja
As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paysandu

Marcinho

Daniel Pampam
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

PAPÃO

Após conquista do Paysandu, Marcinho leva camisa para torcedor Daniel ‘Pampam’

O vídeo, registrado nesse domingo (8), foi compartilhado por Danilo Carvalho no Instagram

08.03.26 22h27

Futebol

Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu

O treinador do Papão fez questão de parabenizar o elenco, citando ainda o ambiente do clube depois da conquista sobre o Remo

08.03.26 21h22

Futebol

Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja

Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival.

08.03.26 19h54

Futebol

Castro projeta decisão do Parazão e destaca força coletiva do Paysandu

Volante bicolor aposta em garra e organização para manter vantagem sobre o Remo na final deste domingo, no Mangueirão

06.03.26 17h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense

Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos.

08.03.26 19h20

Leila Pereira dedica título do Palmeiras a todas as mulheres: 'Podemos fazer o que quisermos'

08.03.26 23h52

FUTEBOL

Flamengo vai para 11º técnico em 6 anos e mantém 'tradição' de demissões entre títulos

O Flamengo acumulou títulos nacionais e continentais, mas manteve como "tradição" a troca frequente de treinadores

03.03.26 9h28

Esportes

Lado A ou Lado B? Qual melhor setor para assistir Remo x São Bernardo

Setores referem-se a diferentes setores de arquibancada disponíveis para os torcedores durante os jogos.

24.09.24 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda