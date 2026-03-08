Após conquista do Paysandu, Marcinho leva camisa para torcedor Daniel ‘Pampam’ O vídeo, registrado nesse domingo (8), foi compartilhado por Danilo Carvalho no Instagram Lívia Ximenes 08.03.26 22h27 Marcinho e Pampam protagonizam cena emocionante após título do Papão (Reprodução / Instagram @danilocarvalhoso) Após o Paysandu conquistar o 51º Parazão, o jogador Marcinho protagonizou uma cena emocionante — levou a camisa com a qual conquistou o título ao torcedor Daniel “Pampam”. Figura marcante nos jogos do Papão, Pampam também foi convidado por Marcinho para levantar a taça. O momento foi festejado por outros bicolores, que celebraram a atitude do jogador. Parabéns, rivais… vocês mereceram", disse uma internauta. "Cara, eu, como uma mãe atípica, não sei explicar o sentimento de ver a inclusão que o Marcinho faz com o nosso Pampam! Parabéns pela humildade e principalmente pelo coração", afirmou outra. 