Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 09.03.26 7h00 Às 16h30, West Ham e Brentford jogarão pela Copa da Inglaterr (Facebook/ @brentfordfootballclub1889) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (09/03), incluem partidas pela Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol e Série A italiana. Às 16h45, Lazio jogará contra Sassuolo pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Espanyol enfrentará o Oviedo por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Espanyol x Oviedo - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Lazio x Sassuolo - 16h45 - XSports e Disney+ Copa da Inglaterra West Ham x Brentford - 16h30 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Lazio e Sassuolo; veja o horário O jogo entre Lazio x Sassuolo terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Espanyol e Oviedo; veja o horário O jogo entre Espanyol x Real Oviedo terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de West Ham e Brentford; veja o horário O jogo entre West Ham x Brentford terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h30 - West Ham x Brentford - Copa da Inglaterra SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 16h30 - West Ham x Brentford - Copa da Inglaterra 16h45 - Lazio x Sassuolo - Campeonato Italiano 17h - Espanyol x Oviedo - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58