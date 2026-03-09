Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (09/03), incluem partidas pela Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol e Série A italiana.

Às 16h45, Lazio jogará contra Sassuolo pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Espanyol enfrentará o Oviedo por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Espanyol x Oviedo - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

Lazio x Sassuolo - 16h45 - XSports e Disney+

Copa da Inglaterra

West Ham x Brentford - 16h30 - ESPN e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

16h30 - West Ham x Brentford - Copa da Inglaterra

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

16h30 - West Ham x Brentford - Copa da Inglaterra 16h45 - Lazio x Sassuolo - Campeonato Italiano 17h - Espanyol x Oviedo - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.