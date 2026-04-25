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Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-BA fora de casa em busca de afirmação na Série C

Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe

O Liberal
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Junior Rocha quer a vitória fora de casa para subir na tabelas da Série C. (Guilherme Dayan)

O Paysandu já está em solo sergipano para mais um desafio pela Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25), às 17h, o Papão encara o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça, pela 4ª rodada, com o objetivo de se firmar na competição e ganhar posições na tabela.

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Com cinco pontos e ocupando a 8ª colocação, o time bicolor busca estabilidade neste início de campeonato. A vitória fora de casa é vista como fundamental para se manter no G8 e, se possível, avançar na classificação, já que Floresta-CE e Guarani-SP possuem a mesma pontuação, mas levam vantagem nos critérios de desempate.

Para o confronto, o técnico Júnior Rocha deve mexer no setor ofensivo, principal alvo de críticas recentes. A equipe criou muitas oportunidades nos últimos jogos, mas pecou nas finalizações, como ocorreu diante de Brusque e Barra, quando ficou apenas no empate em casa. Contra o Vasco, pela Copa do Brasil, o cenário se repetiu, aumentando a insatisfação com o rendimento do ataque.

A tendência é que Thalyson ganhe uma oportunidade entre os titulares, possivelmente na vaga de Kauã Hinkel. Outras opções como Juninho também aparecem como alternativas. Já o artilheiro Ítalo Carvalho, com nove gols na temporada, segue como peça garantida no time. 

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A delegação deixou Belém na quinta-feira (23) e chegou a Aracaju na madrugada de sexta (24). O último treino será realizado no CT do Confiança, onde a comissão técnica ajusta os detalhes finais. O atacante Thayllon ficou na capital paraense aprimorando a parte física e não viajou.

Do outro lado, o Itabaiana encerrou a preparação com atividades regenerativas para os titulares e treinos técnicos para os demais jogadores. O elenco está concentrado para a partida e espera vencer para deixar a parte inferior da tabela. Hoje o time é o 17º, com apenas um ponto.

Ficha Técnica

Data: 25/04/2026
Hora: 17h
Local: Estádio Etelvino Mendonça
Árbitro: Roger Goulart (RS)
Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Claiton Timm (RS)
Quarto Árbitro: Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho (SE)

Itabaiana: Jefferson; Wendel, Diego Bispo, Pedro Henrique e Caíque; Doda, Ila e Cleiton; Matheus Souza, Thiago Santos e Júnior
Técnico: Gilson Kleina

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thalyson, Kleiton Pego e Ítalo Carvalho.
Técnico: Junior Rocha

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