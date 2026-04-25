Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-BA fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe O Liberal 25.04.26 8h00 Junior Rocha quer a vitória fora de casa para subir na tabelas da Série C. (Guilherme Dayan) O Paysandu já está em solo sergipano para mais um desafio pela Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25), às 17h, o Papão encara o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça, pela 4ª rodada, com o objetivo de se firmar na competição e ganhar posições na tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com cinco pontos e ocupando a 8ª colocação, o time bicolor busca estabilidade neste início de campeonato. A vitória fora de casa é vista como fundamental para se manter no G8 e, se possível, avançar na classificação, já que Floresta-CE e Guarani-SP possuem a mesma pontuação, mas levam vantagem nos critérios de desempate. Para o confronto, o técnico Júnior Rocha deve mexer no setor ofensivo, principal alvo de críticas recentes. A equipe criou muitas oportunidades nos últimos jogos, mas pecou nas finalizações, como ocorreu diante de Brusque e Barra, quando ficou apenas no empate em casa. Contra o Vasco, pela Copa do Brasil, o cenário se repetiu, aumentando a insatisfação com o rendimento do ataque. A tendência é que Thalyson ganhe uma oportunidade entre os titulares, possivelmente na vaga de Kauã Hinkel. Outras opções como Juninho também aparecem como alternativas. Já o artilheiro Ítalo Carvalho, com nove gols na temporada, segue como peça garantida no time. VEJA MAIS [[(standard.Article) No Paysandu, Gabriel Mesquita destaca emoção de ser goleiro e revela o que o levou à posição]] Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação A delegação deixou Belém na quinta-feira (23) e chegou a Aracaju na madrugada de sexta (24). O último treino será realizado no CT do Confiança, onde a comissão técnica ajusta os detalhes finais. O atacante Thayllon ficou na capital paraense aprimorando a parte física e não viajou. Do outro lado, o Itabaiana encerrou a preparação com atividades regenerativas para os titulares e treinos técnicos para os demais jogadores. O elenco está concentrado para a partida e espera vencer para deixar a parte inferior da tabela. Hoje o time é o 17º, com apenas um ponto. Ficha Técnica Data: 25/04/2026 Hora: 17h Local: Estádio Etelvino Mendonça Árbitro: Roger Goulart (RS) Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Claiton Timm (RS) Quarto Árbitro: Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho (SE) Itabaiana: Jefferson; Wendel, Diego Bispo, Pedro Henrique e Caíque; Doda, Ila e Cleiton; Matheus Souza, Thiago Santos e Júnior Técnico: Gilson Kleina Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thalyson, Kleiton Pego e Ítalo Carvalho. Técnico: Junior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 jornal amazônia itabaiana x paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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