Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C

A invencibilidade do Paysandu na Curuzu chegou ao fim neste domingo (14). Pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Papão foi derrotado pela Inter de Limeira por 2 a 1, perdeu uma posição na tabela e viu justamente o adversário assumir o terceiro lugar da competição.

Com o resultado, a Inter chegou aos 18 pontos e ultrapassou o Paysandu, que caiu para a quarta colocação, com 17. O Guarani lidera com 21 pontos, enquanto o Brusque aparece em segundo, também com 18.

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Apesar de ter controlado boa parte das ações no primeiro tempo, o Paysandu não conseguiu transformar a posse de bola em vantagem. A melhor oportunidade surgiu aos 12 minutos, quando Thayllon cruzou rasteiro e encontrou Ítalo livre na pequena área, mas o atacante furou e desperdiçou uma grande chance.

Os bicolores seguiram com mais presença ofensiva, mas encontraram dificuldades para finalizar com precisão. A Inter, por sua vez, apostava nos contra-ataques e quase abriu o placar nos acréscimos da etapa inicial. Após rápida troca de passes, Yan finalizou, Gabriel Mesquita defendeu e, no rebote, Vitor Leque, sem goleiro, mandou para fora.

O lance serviu como aviso. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Gabriel Dias avançou pela direita e cruzou para a área. A defesa bicolor falhou no corte e Lucas Buchecha apareceu para completar para o gol, colocando o time paulista em vantagem.

Atrás no placar, o Paysandu tentou reagir e passou a pressionar. A melhor chance veio aos 15 minutos, quando Lucas Cardoso cruzou pela esquerda e Kleiton Pego cabeceou para grande defesa de Emerson Júnior. No rebote, Thayllon finalizou para fora.

A situação parecia se desenhar de forma favorável aos donos da casa aos 23 minutos, quando o zagueiro Frazan recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a Inter com um jogador a menos.

Paysandu x Inter de Limeira Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Mesmo em inferioridade numérica, porém, a equipe paulista mostrou eficiência. Aos 34 minutos, Yan Silva recebeu livre pelo meio e acertou um chute forte no canto de Gabriel Mesquita para ampliar a vantagem e silenciar a Curuzu.

Sem conseguir transformar a superioridade numérica em pressão efetiva, o Paysandu encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O gol que recolocou o time na partida saiu apenas aos 45 minutos. Thalyson avançou pela esquerda e cruzou na medida para Juninho cabecear firme para o fundo das redes.

Nos sete minutos de acréscimo, o Papão se lançou ao ataque em busca do empate. Thalyson ainda levou perigo em cruzamentos para a área, e a equipe pressionou até o apito final, mas a defesa paulista resistiu e garantiu a vitória. Agora, o Paysandu volta a campo no próximo dia 20, quando enfrenta o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada.

Ficha Técnica

Data: 14/06/2026

Horário: 16:00

Local: Curuzu

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS)

Cartões Amarelos: Bruno Bispo, Brian (Paysandu) Ronaldo Henrique, Frazan, Lucas Buchecha (Inter de Limeira)

Caertões Vermelhos: Frazan (Inter de Limeira)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo (Iarley), Bonifazi (Lucas Cardoso); Brian, Henrico, Marcinho, Thayllon (Thalyson); Pego e Ítalo (Juninho)

Técnico: Júnior Rocha

Inter de Limeira: Emerson Júnior; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos e João Victor; Ronaldo Henrique (Emerson Santos), Lucas Buchecha (Fabrício Dias), Gabriel Dias (Léo Paraiso) e Romarinho (Richard); Miguel Bianconi e Vitor Leque (Marco Antônio).

Técnico: Matheus Costa