Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira O Liberal 14.06.26 18h08 O Papão sofreu a primeira derrota na Série C atuando em casa. (Thiago Gomes / O Liberal) A invencibilidade do Paysandu na Curuzu chegou ao fim neste domingo (14). Pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Papão foi derrotado pela Inter de Limeira por 2 a 1, perdeu uma posição na tabela e viu justamente o adversário assumir o terceiro lugar da competição. Com o resultado, a Inter chegou aos 18 pontos e ultrapassou o Paysandu, que caiu para a quarta colocação, com 17. O Guarani lidera com 21 pontos, enquanto o Brusque aparece em segundo, também com 18. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apesar de ter controlado boa parte das ações no primeiro tempo, o Paysandu não conseguiu transformar a posse de bola em vantagem. A melhor oportunidade surgiu aos 12 minutos, quando Thayllon cruzou rasteiro e encontrou Ítalo livre na pequena área, mas o atacante furou e desperdiçou uma grande chance. Os bicolores seguiram com mais presença ofensiva, mas encontraram dificuldades para finalizar com precisão. A Inter, por sua vez, apostava nos contra-ataques e quase abriu o placar nos acréscimos da etapa inicial. Após rápida troca de passes, Yan finalizou, Gabriel Mesquita defendeu e, no rebote, Vitor Leque, sem goleiro, mandou para fora. O lance serviu como aviso. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Gabriel Dias avançou pela direita e cruzou para a área. A defesa bicolor falhou no corte e Lucas Buchecha apareceu para completar para o gol, colocando o time paulista em vantagem. Atrás no placar, o Paysandu tentou reagir e passou a pressionar. A melhor chance veio aos 15 minutos, quando Lucas Cardoso cruzou pela esquerda e Kleiton Pego cabeceou para grande defesa de Emerson Júnior. No rebote, Thayllon finalizou para fora. A situação parecia se desenhar de forma favorável aos donos da casa aos 23 minutos, quando o zagueiro Frazan recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a Inter com um jogador a menos. Paysandu x Inter de Limeira Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Mesmo em inferioridade numérica, porém, a equipe paulista mostrou eficiência. Aos 34 minutos, Yan Silva recebeu livre pelo meio e acertou um chute forte no canto de Gabriel Mesquita para ampliar a vantagem e silenciar a Curuzu. Sem conseguir transformar a superioridade numérica em pressão efetiva, o Paysandu encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O gol que recolocou o time na partida saiu apenas aos 45 minutos. Thalyson avançou pela esquerda e cruzou na medida para Juninho cabecear firme para o fundo das redes. Nos sete minutos de acréscimo, o Papão se lançou ao ataque em busca do empate. Thalyson ainda levou perigo em cruzamentos para a área, e a equipe pressionou até o apito final, mas a defesa paulista resistiu e garantiu a vitória. Agora, o Paysandu volta a campo no próximo dia 20, quando enfrenta o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada. Ficha Técnica Data: 14/06/2026 Horário: 16:00 Local: Curuzu Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS) Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS) Cartões Amarelos: Bruno Bispo, Brian (Paysandu) Ronaldo Henrique, Frazan, Lucas Buchecha (Inter de Limeira) Caertões Vermelhos: Frazan (Inter de Limeira) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo (Iarley), Bonifazi (Lucas Cardoso); Brian, Henrico, Marcinho, Thayllon (Thalyson); Pego e Ítalo (Juninho) Técnico: Júnior Rocha Inter de Limeira: Emerson Júnior; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos e João Victor; Ronaldo Henrique (Emerson Santos), Lucas Buchecha (Fabrício Dias), Gabriel Dias (Léo Paraiso) e Romarinho (Richard); Miguel Bianconi e Vitor Leque (Marco Antônio). Técnico: Matheus Costa Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 paysandu x inter de limeira futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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