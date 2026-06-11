Após título da Copa Verde, Paysandu volta atenções para a Série C Bruno Bispo prega concentração total no duelo contra a Inter de Limeira e aponta acesso como principal meta da temporada O Liberal 11.06.26 20h08 Bruno Bispo diz que o Papão agora é 100% Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A festa pelo título da Copa Verde já faz parte do passado no Paysandu. Com três conquistas na temporada, o elenco bicolor agora concentra as atenções na Série C, competição considerada a principal meta do clube em 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Um dos personagens da decisão contra o Anápolis, o zagueiro Bruno Bispo afirmou que o grupo já mudou o foco para a partida diante da Inter de Limeira, marcada para domingo, na Curuzu. "O grupo tem um DNA de campeão. Conseguimos mais esse título e agora o foco é somente na Série C. A gente espera conquistar primeiro o acesso e depois buscar o título também", afirmou. Bispo entrou ainda no primeiro tempo da final da Copa Verde após a saída de Quintana, lesionado. O defensor formou a dupla de zaga com Castro e ajudou o Paysandu a manter a defesa sem sofrer gols na vitória por 4 a 0. VEJA MAIS Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu Ítalo celebra fase artilheira e mira acesso do Paysandu na Série C Autor de dois gols na final da Copa Verde, atacante vive momento especial com a camisa bicolor e destaca foco no principal objetivo da temporada Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde Segundo o jogador, estar preparado para situações inesperadas faz parte da rotina do elenco. "A gente trabalha durante a semana para jogar, mas precisa estar pronto para qualquer momento da partida. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos conquistar o título", disse. Sobre o próximo compromisso, o zagueiro espera um confronto equilibrado diante da Inter de Limeira, mas confia na força do Papão atuando em Belém. "A Série C é muito difícil. A Inter vem de bons resultados e merece respeito. Mas sabemos da nossa força dentro da Curuzu e vamos trabalhar para conquistar a vitória", afirmou. O defensor também lembrou a participação da torcida na conquista da Copa Verde. "Parecia que jogávamos com um a mais. O barulho estava ensurdecedor. A torcida nos ajuda muito nos momentos difíceis", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Após título da Copa Verde, Paysandu volta atenções para a Série C Bruno Bispo prega concentração total no duelo contra a Inter de Limeira e aponta acesso como principal meta da temporada 11.06.26 20h08 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26