Após título da Copa Verde, Paysandu volta atenções para a Série C

A festa pelo título da Copa Verde já faz parte do passado no Paysandu. Com três conquistas na temporada, o elenco bicolor agora concentra as atenções na Série C, competição considerada a principal meta do clube em 2026.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Um dos personagens da decisão contra o Anápolis, o zagueiro Bruno Bispo afirmou que o grupo já mudou o foco para a partida diante da Inter de Limeira, marcada para domingo, na Curuzu.

"O grupo tem um DNA de campeão. Conseguimos mais esse título e agora o foco é somente na Série C. A gente espera conquistar primeiro o acesso e depois buscar o título também", afirmou.

Bispo entrou ainda no primeiro tempo da final da Copa Verde após a saída de Quintana, lesionado. O defensor formou a dupla de zaga com Castro e ajudou o Paysandu a manter a defesa sem sofrer gols na vitória por 4 a 0.

VEJA MAIS

Segundo o jogador, estar preparado para situações inesperadas faz parte da rotina do elenco. "A gente trabalha durante a semana para jogar, mas precisa estar pronto para qualquer momento da partida. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos conquistar o título", disse.

Sobre o próximo compromisso, o zagueiro espera um confronto equilibrado diante da Inter de Limeira, mas confia na força do Papão atuando em Belém. "A Série C é muito difícil. A Inter vem de bons resultados e merece respeito. Mas sabemos da nossa força dentro da Curuzu e vamos trabalhar para conquistar a vitória", afirmou.

O defensor também lembrou a participação da torcida na conquista da Copa Verde. "Parecia que jogávamos com um a mais. O barulho estava ensurdecedor. A torcida nos ajuda muito nos momentos difíceis", concluiu.