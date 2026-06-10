Ítalo celebra fase artilheira e mira acesso do Paysandu na Série C

Artilheiro do Paysandu na temporada e herói da conquista da Copa Verde, o atacante Ítalo vive um dos melhores momentos da carreira. Autor de dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Anápolis, resultado que garantiu ao Papão o hexacampeonato regional, o camisa 9 celebrou a fase, o carinho da torcida e o crescimento da equipe ao longo do ano.

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Após uma sequência intensa de partidas e viagens, o elenco bicolor recebeu dois dias de descanso antes da reapresentação na Curuzu. Para Ítalo, a pausa foi importante para recuperar as energias e manter o foco nos desafios que ainda estão por vir.

"A gente precisava desse descanso. Vem de uma maratona muito grande de jogos. Foi importante para renovar as energias porque agora a gente sabe que tem um grande objetivo e precisa alcançá-lo", afirmou.

Mesmo convivendo com a pressão natural da posição, o atacante voltou a balançar as redes em um momento decisivo. Depois de sete partidas sem marcar, entrou no segundo tempo da final da Copa Verde e decidiu o título com dois gols diante de um Mangueirão lotado.

"Foi no momento certo. Era uma situação em que a gente precisava dos gols para conquistar o título. Eu estava muito preparado e tranquilo para aproveitar o tempo que tivesse dentro do jogo. Fico muito feliz porque os gols ajudaram a equipe a conquistar esse troféu", destacou.

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A atuação reforçou a condição de principal goleador do Paysandu na temporada. Mais do que os números, Ítalo valoriza o significado daquele momento para sua trajetória profissional.

"Sem dúvida foi um dos melhores dias da minha vida. Fazer gols já é uma sensação muito boa, mas marcar os gols que deram o título para a nossa equipe é algo que vou levar para o resto da vida."

Vivendo grande fase ao lado de Juninho, outro destaque ofensivo da equipe, Ítalo também vê com bons olhos a possibilidade de atuar ao lado do companheiro em um esquema com dois centroavantes.

"Eu vejo de uma forma muito positiva. Já joguei assim outras vezes e tive bons momentos. Você ganha mais presença dentro da área e aumenta as chances de a bola sobrar para um dos atacantes", completa.