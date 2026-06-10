Ítalo celebra fase artilheira e mira acesso do Paysandu na Série C Autor de dois gols na final da Copa Verde, atacante vive momento especial com a camisa bicolor e destaca foco no principal objetivo da temporada O Liberal 10.06.26 19h40 Ítalo foi muito festejado pelos companheiros após os gols que deram a vitória e o título ao Papão. (Igor Mota / O Liberal) Artilheiro do Paysandu na temporada e herói da conquista da Copa Verde, o atacante Ítalo vive um dos melhores momentos da carreira. Autor de dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Anápolis, resultado que garantiu ao Papão o hexacampeonato regional, o camisa 9 celebrou a fase, o carinho da torcida e o crescimento da equipe ao longo do ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após uma sequência intensa de partidas e viagens, o elenco bicolor recebeu dois dias de descanso antes da reapresentação na Curuzu. Para Ítalo, a pausa foi importante para recuperar as energias e manter o foco nos desafios que ainda estão por vir. "A gente precisava desse descanso. Vem de uma maratona muito grande de jogos. Foi importante para renovar as energias porque agora a gente sabe que tem um grande objetivo e precisa alcançá-lo", afirmou. Mesmo convivendo com a pressão natural da posição, o atacante voltou a balançar as redes em um momento decisivo. Depois de sete partidas sem marcar, entrou no segundo tempo da final da Copa Verde e decidiu o título com dois gols diante de um Mangueirão lotado. "Foi no momento certo. Era uma situação em que a gente precisava dos gols para conquistar o título. Eu estava muito preparado e tranquilo para aproveitar o tempo que tivesse dentro do jogo. Fico muito feliz porque os gols ajudaram a equipe a conquistar esse troféu", destacou. VEJA MAIS Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. A atuação reforçou a condição de principal goleador do Paysandu na temporada. Mais do que os números, Ítalo valoriza o significado daquele momento para sua trajetória profissional. "Sem dúvida foi um dos melhores dias da minha vida. Fazer gols já é uma sensação muito boa, mas marcar os gols que deram o título para a nossa equipe é algo que vou levar para o resto da vida." Vivendo grande fase ao lado de Juninho, outro destaque ofensivo da equipe, Ítalo também vê com bons olhos a possibilidade de atuar ao lado do companheiro em um esquema com dois centroavantes. "Eu vejo de uma forma muito positiva. Já joguei assim outras vezes e tive bons momentos. Você ganha mais presença dentro da área e aumenta as chances de a bola sobrar para um dos atacantes", completa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. 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