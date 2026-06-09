Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. Caio Maia 09.06.26 12h01 Paysandu discute contas. (Ronaldo Santos / Arquivo Paysandu) Com as contas da gestão e a situação geral do clube em pauta, o Conselho Deliberativo do Paysandu voltará a se reunir na próxima segunda-feira (15), em Belém. A convocação foi oficializada pelo presidente do órgão, Manoel Acácio Bastos de Almeida e Silva, e prevê a realização de uma reunião ordinária na sede social bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O encontro está marcado para as 19h, em primeira chamada, e às 19h30, em segunda convocação, na sede localizada na Avenida Nazaré. Entre os principais temas da ordem do dia está a apreciação e o julgamento do relatório e das contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício de 2025, etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. VEJA MAIS Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C Com o fim das competições paralelas, o Papão passa a ter apenas o Brasileiro no calendário Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição Além da análise financeira, os conselheiros também deverão votar a aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 27 de abril e 7 de maio deste ano, documentos que estarão disponíveis para consulta na intranet do Conselho Deliberativo a partir desta terça-feira (9). A pauta inclui ainda um espaço destinado à discussão da situação geral do Paysandu, tema que tradicionalmente abre margem para avaliações sobre os aspectos administrativos, financeiros e esportivos da instituição. Também haverá momento reservado para proposições dos conselheiros e para assuntos diversos. De acordo com a convocação, poderão participar da reunião apenas os membros natos e efetivos do Conselho Deliberativo. A presença de outros sócios ou convidados dependerá de autorização prévia da presidência do órgão, conforme estabelece o Estatuto Social do clube. O documento também reforça que os conselheiros que acumularem três ausências consecutivas sem justificativa ou cinco faltas alternadas durante o mandato poderão perder o cargo. Para a instalação da sessão, será exigida a presença de 25% do plenário em primeira chamada. Em segunda convocação, a reunião poderá ocorrer com qualquer número de participantes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Descanso Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C Com o fim das competições paralelas, o Papão passa a ter apenas o Brasileiro no calendário 08.06.26 13h01 futebol Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial 08.06.26 12h14 Futebol Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato 07.06.26 22h04 Futebol Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde O placar de 3 a 1 no jogo de ida aumentou a fúria bicolor, que passou o carro sem pena no time goiano 07.06.26 20h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATACANTE Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 08.06.26 20h55 futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 ESCOLHA CERTA Vai correr a Corrida do Sal? Saiba como escolher o tênis ideal e evitar erros comuns Com percursos de 3 km e 7 km em Salinópolis, prova será realizada no dia 25 de julho; especialista explica o que realmente importa na hora de escolher o tênis perfeito 09.06.26 8h00