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Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas

Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube.

Caio Maia
fonte

Paysandu discute contas. (Ronaldo Santos / Arquivo Paysandu)

Com as contas da gestão e a situação geral do clube em pauta, o Conselho Deliberativo do Paysandu voltará a se reunir na próxima segunda-feira (15), em Belém. A convocação foi oficializada pelo presidente do órgão, Manoel Acácio Bastos de Almeida e Silva, e prevê a realização de uma reunião ordinária na sede social bicolor.

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O encontro está marcado para as 19h, em primeira chamada, e às 19h30, em segunda convocação, na sede localizada na Avenida Nazaré. Entre os principais temas da ordem do dia está a apreciação e o julgamento do relatório e das contas da Diretoria Executiva referentes ao exercício de 2025, etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube.

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Além da análise financeira, os conselheiros também deverão votar a aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 27 de abril e 7 de maio deste ano, documentos que estarão disponíveis para consulta na intranet do Conselho Deliberativo a partir desta terça-feira (9).

A pauta inclui ainda um espaço destinado à discussão da situação geral do Paysandu, tema que tradicionalmente abre margem para avaliações sobre os aspectos administrativos, financeiros e esportivos da instituição. Também haverá momento reservado para proposições dos conselheiros e para assuntos diversos.

De acordo com a convocação, poderão participar da reunião apenas os membros natos e efetivos do Conselho Deliberativo. A presença de outros sócios ou convidados dependerá de autorização prévia da presidência do órgão, conforme estabelece o Estatuto Social do clube.

O documento também reforça que os conselheiros que acumularem três ausências consecutivas sem justificativa ou cinco faltas alternadas durante o mandato poderão perder o cargo. Para a instalação da sessão, será exigida a presença de 25% do plenário em primeira chamada. Em segunda convocação, a reunião poderá ocorrer com qualquer número de participantes.

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