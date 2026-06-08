Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo!

Nos jogos do Paysandu neste ano, além dos bons resultados e da Tríplice coroa conquistada (Campeonato Paraense; Copa Norte e Copa Verde), outro fator vem impressionando cada vez mais os torcedores bicolores: os músculos do treinador Júnior Rocha. O próprio Papão já publicou memes e montagens exaltando o físico do "marombeiro" comandante bicolor.

No domingo (7), após o hexacampeonato da Copa Verde, a esposa de Rocha, Emanuele Pessatti, que estava em Belém e também chamou atenção por conta de seus músculos, revelou com exclusividade ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, a dieta do treinador: "O Júnior segue a minha dieta entendeu? Aí ele fala 'Ah a Emanuele tá comendo, então eu posso comer'", disse, aos risos, no gramado do Mangueirão.

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"O maior maromba bicolor"

Em um vídeo publicado no perfil do Paysandu no Instagram, Júnior Rocha fez sucesso com os seus músculos enquanto levantava as mãos para cima e comemorava o hexacampeonato do time paraense.

"O maior maromba bicolor", escreveu uma seguidora. "Qual o pix pra comprar o whey do homem?", brincou outra. "É extremamente competente e ainda tem esses brações! Tem que respeitar!", destacou uma terceira pessoa.

Quem é Emanuele Pessatti?

Emanuele Pessatti Siqueira Rocha vai muito além apenas da identificação como "esposa de Júnior Rocha" ou de qualquer referência à sua aparência. Nascida em 1978, na cidade de Iracemápolis, em São Paulo, ela não é nutricionista ou personal trainer, mas se formou em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) em 2001 e ingressou na magistratura em agosto de 2011, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-23), em Cuiabá, no Mato Grosso.

Hoje, ela é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, área de Campinas e mora em Limeira, cidade que fica localizada no centro-leste do Estado de São Paulo. Por isso que, em várias entrevistas, não apenas neste período que está em Belém, Júnior Rocha citou a dificuldade de residir com a esposa nas cidades em que trabalha, afinal ela é concursada. Nas redes sociais, a esposa do treinador costuma ser bastante reservada e possui um perfil privado no Instagram.

E você, torcedor, também quer saber com detalhes da dieta 'marombeira' do treinador já tricampeão pelo Papão?

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)