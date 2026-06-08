Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém Victoria Rodrigues 08.06.26 17h09 Júnior mora em Belém e Emanuele vive em Limeira (São Paulo). (Foto: O Liberal/ Reprodução/ Instagram @tecnicojuniorrocha) Nos jogos do Paysandu neste ano, além dos bons resultados e da Tríplice coroa conquistada (Campeonato Paraense; Copa Norte e Copa Verde), outro fator vem impressionando cada vez mais os torcedores bicolores: os músculos do treinador Júnior Rocha. O próprio Papão já publicou memes e montagens exaltando o físico do "marombeiro" comandante bicolor. No domingo (7), após o hexacampeonato da Copa Verde, a esposa de Rocha, Emanuele Pessatti, que estava em Belém e também chamou atenção por conta de seus músculos, revelou com exclusividade ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, a dieta do treinador: "O Júnior segue a minha dieta entendeu? Aí ele fala 'Ah a Emanuele tá comendo, então eu posso comer'", disse, aos risos, no gramado do Mangueirão. VEJA MAIS Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo Júnior Rocha dedica título da Copa Norte à família e à torcida do Paysandu: 'Vocês merecem' Técnico conquistou o segundo troféu à frente do Papão e vai disputar a final da Copa Verde "O maior maromba bicolor" Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em um vídeo publicado no perfil do Paysandu no Instagram, Júnior Rocha fez sucesso com os seus músculos enquanto levantava as mãos para cima e comemorava o hexacampeonato do time paraense. "O maior maromba bicolor", escreveu uma seguidora. "Qual o pix pra comprar o whey do homem?", brincou outra. "É extremamente competente e ainda tem esses brações! Tem que respeitar!", destacou uma terceira pessoa. Quem é Emanuele Pessatti? Emanuele Pessatti Siqueira Rocha vai muito além apenas da identificação como "esposa de Júnior Rocha" ou de qualquer referência à sua aparência. Nascida em 1978, na cidade de Iracemápolis, em São Paulo, ela não é nutricionista ou personal trainer, mas se formou em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) em 2001 e ingressou na magistratura em agosto de 2011, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-23), em Cuiabá, no Mato Grosso. Hoje, ela é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, área de Campinas e mora em Limeira, cidade que fica localizada no centro-leste do Estado de São Paulo. Por isso que, em várias entrevistas, não apenas neste período que está em Belém, Júnior Rocha citou a dificuldade de residir com a esposa nas cidades em que trabalha, afinal ela é concursada. Nas redes sociais, a esposa do treinador costuma ser bastante reservada e possui um perfil privado no Instagram. E você, torcedor, também quer saber com detalhes da dieta 'marombeira' do treinador já tricampeão pelo Papão? (Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave júnior rocha paysandu esposa dieta juíza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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