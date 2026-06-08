Mangueirão foi palco do primeiro jogo entre Brasil e Marrocos; saiba quando Na época, a Seleção atravessava período de reconstrução sob o comando de Zagallo. Na atualidade elas vão se enfrentar na primeira rodada da Copa do Mundo. Caio Maia 08.06.26 16h45 Mangueirão foi palco do primeiro Brasil x Marrocos da história. (Matheus Lima/Vasco) Quase três décadas depois do primeiro encontro entre as seleções, Brasil e Marrocos voltarão a ficar frente a frente em uma Copa do Mundo. O duelo, marcado para o próximo sábado (13), às 19h, nos Estados Unidos, marca a estreia brasileira no Mundial de 2026 e resgata uma lembrança especial para os torcedores paraenses: foi em Belém que a história entre as duas equipes começou. O primeiro confronto oficial entre brasileiros e marroquinos ocorreu em 9 de outubro de 1997, no Estádio Mangueirão. Na época, a Seleção Brasileira atravessava um período de reconstrução sob o comando de Zagallo, que utilizava os amistosos como laboratório para definir o elenco que disputaria a Copa do Mundo de 1998, na França. O cenário era desafiador. A comissão técnica enfrentava dificuldades para reunir seus principais jogadores, já que diversos clubes europeus resistiam em liberar atletas para compromissos amistosos. O impasse ajudaria, anos depois, a fortalecer o movimento que culminou na criação das Datas Fifa. Além disso, Zagallo também lidava com ausências importantes no futebol nacional. O Vasco relutava em liberar Edmundo, então um dos grandes destaques do país, enquanto Romário vivia um momento conturbado no Valencia e estava fora dos planos da Seleção. Diante das limitações, o Brasil entrou em campo com Taffarel; Cafu, Júnior Baiano e Gonçalves; Émerson, Zé Elias, Juninho Paulista e Zé Roberto; Denílson, Dodô e Donizete. Do outro lado, Marrocos chegou a Belém com força máxima e embalado pela classificação para a Copa do Mundo de 1998. A equipe africana contava com jogadores de destaque no futebol europeu, como Chippo, do Porto, e Dadji, do Sporting. Denilson fez um dos gols brasileiros na vitória sobre o Marrocos, no Mangueirão. (Divulgação/ TV Globo) Apesar da expectativa em torno da partida, o desempenho brasileiro esteve longe de empolgar. Diante de um adversário organizado e competitivo, a Seleção encontrou dificuldades para impor seu ritmo. A torcida que lotou o Mangueirão demonstrou insatisfação em vários momentos e chegou a vaiar a equipe de Zagallo. O clima ficou ainda mais tenso quando Dodô desperdiçou um pênalti no primeiro tempo ao acertar a trave. O lance deu confiança aos marroquinos, que passaram a ocupar mais espaços e ameaçar o gol brasileiro. A vitória só começou a ser construída na etapa final. Aos 17 minutos, Denílson acertou um chute de fora da área e abriu o placar para o Brasil. Já nos minutos finais, o atacante sofreu um pênalti após jogada individual e converteu a cobrança para definir o triunfo por 2 a 0. O resultado aliviou a pressão sobre a equipe, mas não eliminou as dúvidas que cercavam o trabalho de Zagallo. Menos de um ano depois, no entanto, aquela mesma Seleção chegaria à final da Copa do Mundo da França, terminando a competição como vice-campeã. Agora, 29 anos depois, o reencontro acontece em um cenário bastante diferente. Marrocos chega ao Mundial consolidado como uma das principais forças emergentes do futebol internacional, enquanto o Brasil inicia mais uma campanha em busca do hexacampeonato, desta vez sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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