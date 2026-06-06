Águia e Tuna fecham primeira fase de olho nas primeiras posições da Série D

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro chega à última rodada neste sábado (6), com os representantes paraenses em situação confortável. Já classificados para o mata-mata, Águia de Marabá e Tuna Luso entram em campo de olho em uma melhor colocação no Grupo A6 antes do início das fases eliminatórias.

Líder da chave com 18 pontos, o Águia recebe o Trem no Estádio Augusto Antunes, às 16h. A equipe marabaense chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Tocantinópolis na rodada anterior e busca confirmar a primeira posição do grupo.

O grande trunfo do time marabaense tem sido a presença do técnico Luiz Carlos Winck. Desde a sua contratação, o time realizou dois jogos e conseguiu vencer ambos, um contra o Tocantinópolis, em casa, e outro contra o Imperatriz, na casa do adversário.

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A Tuna também vive bom momento. Após vencer o Trem por 1 a 0, em Belém, a Lusa encara o Imperatriz, fora de casa, no Estádio Frei Epifânio, também às 16h. O clube paraense ocupa a terceira colocação, com 13 pontos, e tenta subir na tabela antes do início do mata-mata.

Para o desafio, o técnico Robson Melo deve contar com a força total do elenco. A última derrota sofrida pelo Águia Guerreira foi na sexta rodada, quando perdeu para o Tocantinópolis, por 3 a 2, no Estádio Municipal de Augusto Corrêa.

Entre os dois paraenses aparece o Trem, vice-líder com 17 pontos. O G-4 do grupo ainda conta com o Imperatriz, enquanto Tocantinópolis e Oratório completam a classificação.

A Série D reúne 96 clubes divididos em 16 grupos. Os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata, etapa em que a competição ganha contornos decisivos na luta pelo acesso e pelo título nacional.