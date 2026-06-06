Águia e Tuna fecham primeira fase de olho nas primeiras posições da Série D Clubes paraenses já garantiram vaga no mata-mata e entram em campo neste sábado buscando melhorar a classificação no Grupo A6 O Liberal 06.06.26 8h00 O Azulão Marabaense encara o Trem-AP, enquanto a Águia da capital pega o Imperatriz, fora de casa. (William Pereira / TLB) A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro chega à última rodada neste sábado (6), com os representantes paraenses em situação confortável. Já classificados para o mata-mata, Águia de Marabá e Tuna Luso entram em campo de olho em uma melhor colocação no Grupo A6 antes do início das fases eliminatórias. Líder da chave com 18 pontos, o Águia recebe o Trem no Estádio Augusto Antunes, às 16h. A equipe marabaense chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Tocantinópolis na rodada anterior e busca confirmar a primeira posição do grupo. O grande trunfo do time marabaense tem sido a presença do técnico Luiz Carlos Winck. Desde a sua contratação, o time realizou dois jogos e conseguiu vencer ambos, um contra o Tocantinópolis, em casa, e outro contra o Imperatriz, na casa do adversário. VEJA MAIS Tuna vence o Trem-AP no Baenão e garante classificação antecipada na Série D Com vitória por 1 a 0 sobre o Trem, a Tuna Luso alcançou 13 pontos e não pode mais ser ultrapassada pelo Tocantinópolis. No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Águia de Marabá e Tocantinópolis fazem duelo direto por vaga no Grupo A5 da Série D Equipes se enfrentam no Zinho de Oliveira em confronto decisivo na reta final da fase de grupos; histórico do duelo é equilibrado A Tuna também vive bom momento. Após vencer o Trem por 1 a 0, em Belém, a Lusa encara o Imperatriz, fora de casa, no Estádio Frei Epifânio, também às 16h. O clube paraense ocupa a terceira colocação, com 13 pontos, e tenta subir na tabela antes do início do mata-mata. Para o desafio, o técnico Robson Melo deve contar com a força total do elenco. A última derrota sofrida pelo Águia Guerreira foi na sexta rodada, quando perdeu para o Tocantinópolis, por 3 a 2, no Estádio Municipal de Augusto Corrêa. Entre os dois paraenses aparece o Trem, vice-líder com 17 pontos. O G-4 do grupo ainda conta com o Imperatriz, enquanto Tocantinópolis e Oratório completam a classificação. A Série D reúne 96 clubes divididos em 16 grupos. Os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata, etapa em que a competição ganha contornos decisivos na luta pelo acesso e pelo título nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d 2026 imperatriz x tuna luso trem x águia de marabá jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Águia e Tuna fecham primeira fase de olho nas primeiras posições da Série D Clubes paraenses já garantiram vaga no mata-mata e entram em campo neste sábado buscando melhorar a classificação no Grupo A6 06.06.26 8h00 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 Futebol Águia de Marabá e Tocantinópolis fazem duelo direto por vaga no Grupo A5 da Série D Equipes se enfrentam no Zinho de Oliveira em confronto decisivo na reta final da fase de grupos; histórico do duelo é equilibrado 30.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49