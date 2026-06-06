Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias O Liberal 06.06.26 7h28 A seleção brasileira pode enfrentar o Grupo F na Copa do Mundo de 2026. Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase — mata-mata antes das oitavas de final — em primeiro ou segundo lugares do Grupo C, terá como adversário o primeiro ou segundo colocado da chave F, composta por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Holanda Com nomes de peso das ligas europeias e sem nenhum título mundial, a seleção holandesa dispõe do zagueiro Virgil Van Dijk e do atacante Cody Gakpo (ambos do Liverpool), do meio-campista Frenkie de Jong (Barcelona) e do lateral Nathan Aké (Manchester City). A equipe também terá em campo o atacante do Corinthians, Memphis Depay, maior artilheiro holandês. Esta será a 12ª participação dos holandeses em Copas do Mundo. Comandada pelo técnico Ronaldo Koeman, ex-zagueiro da Holanda nas Copas de 1990 e 1994, a Laranja Mecânica quer ir além do resultado obtido no último Mundial, quando parou nas quartas de final após derrota para a Argentina, que mais tarde conquistaria o título. Em 2024, a Holanda foi semifinalista da Eurocopa. Japão O Japão também chega com moral à competição. Em sua oitava Copa consecutiva, os Samurais Azuis buscam ultrapassar a fase de oitavas de final. No comando da equipe está o técnico Hajime Moriyasu, que já liderava o time na Copa do Catar (2022). Na ocasião, o Japão derrotou a Alemanha e a Espanha. Nos amistosos de preparação, a seleção asiática cravou vitórias históricas sobre o Brasil e a Inglaterra. Entre os destaques do time, estão o meio-campista Wataru Endo (Liverpool), capitão do Japão, e o meia-atacante Takefusa Kubo (Real Sociedad). Um dos principais nomes do futebol japonês, o meia-atacante Kaoru Mitoma (Brighton) ficou fora da lista de convocados, pois sofreu uma lesão grave em duelo contra o Wolverhampton em maio, pela Premier League. Tunísia Conhecida pelo apelido de Águias de Cartago, a seleção da Tunísia se classificou com facilidade nas Eliminatórias. Em sua sétima participação na Copa, a equipe africana quer avançar pela primeira vez na história à fase mata-mata. O time trocou de técnico no início do ano, após a eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O novo treinador é o francês Sabri Lamouchi, que assumiu o cargo em março. O melhor desempenho da Tunísia em Mundiais foi o nono lugar na edição de 1978, disputada na Argentina, em meio à ditadura militar. Suécia Por fim, a Suécia, que conquistou a vaga no Mundial apenas na repescagem europeia, eliminando Ucrânia e Polônia. Após ficarem de fora da última edição no Catar, os suecos disputarão sua 13ª Copa do Mundo. O setor ofensivo é a principal aposta do time comandado pelo técnico britânico Graham Potter. No ataque estão nomes de peso como Viktor Gyökeres (Arsenal), Alesander Isak (Liverpool) e Anthony Elanga (Newcastle). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes saiba quais são as seleções brasil pode enfrentar segunda fase copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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