Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou também no Grupo Liberal. A poucos dias do embarque para os Estados Unidos, a equipe responsável por levar ao público paraense a cobertura do maior evento esportivo do planeta se reuniu para os últimos preparativos antes da viagem.

Formado por Abner Luiz, diretor do Sistema Liberal de Rádios, Paulo Fernando “Bad Boy”, comentarista e apresentador, Felipe Campos, repórter e comentarista, e Tarso Sarraf, coordenador de audiovisual, o time chega à reta final de organização com uma missão bem definida: mostrar a Copa do Mundo sob a ótica de quem conhece o jeito paraense de viver o futebol.

A partir de junho, os profissionais estarão nos Estados Unidos acompanhando a rotina da Seleção Brasileira, os bastidores do torneio e a movimentação de torcedores espalhados pelas cidades-sede. A cobertura será distribuída em todas as plataformas do Grupo Liberal, incluindo rádio, televisão, portal, YouTube e redes sociais.

Para Abner Luiz, a proposta é aproximar o público da experiência do Mundial por meio de uma cobertura que combine informação e identificação com o torcedor.

Para Abner Luiz, a proposta é aproximar o público da experiência do Mundial por meio de uma cobertura que combine informação e identificação com o torcedor. (Thiago Gomes/ O Liberal)

“Vamos ficar na mesma cidade da Seleção, o que ajuda na logística para acompanhar os treinos e só sair de lá quando formos fazer a cobertura dos jogos. É uma Copa que vamos cobrir profissionalmente, mas com o mesmo desejo do torcedor”, afirmou.

Além do acompanhamento diário da equipe brasileira, a cobertura pretende destacar a presença paraense no torneio.

“O diferencial da cobertura é que haverá profissionais paraenses, com linguagem paraense, para contar essa Copa. Vamos identificar os paraenses que estiverem lá para acompanhar a competição e buscar um pouco da expectativa dessas pessoas”, acrescentou.

Entre os integrantes da equipe, Paulo Fernando “Bad Boy” é um dos mais experientes em Copas do Mundo. Depois de acompanhar os Mundiais de 2014 e 2018, ele volta ao principal palco do futebol internacional, disposto a ampliar a presença da cobertura em todos os produtos do Grupo Liberal.

Entre os integrantes da equipe, Paulo Fernando “Bad Boy” é um dos mais experientes em Copas do Mundo. (Thiago Gomes/ O Liberal)

“É o maior evento esportivo do planeta. A Liberal surge no meio disso para fazer para o povo do Pará uma cobertura com sabor de açaí e tacacá”, disse. Segundo ele, a presença da equipe será constante ao longo da programação.

“Estaremos em todos os programas, todos os lugares, acompanhando o Brasil. O nosso público não vai perder nada”, garantiu.

Se para alguns a Copa já faz parte da trajetória profissional, para Felipe Campos a edição de 2026 representa a realização de um sonho antigo. O jornalista viverá seu primeiro Mundial trabalhando diretamente no evento.

Jornalista viverá seu primeiro Mundial trabalhando diretamente no evento. (Thiago Gomes/ O Liberal)

“Eu sempre fui fascinado por Copa, desde pintar rua até colecionar figurinhas. Hoje isso virou profissão e também um sonho. Estou muito ansioso com tudo isso”, contou.

Responsável por grande parte do conteúdo digital, Felipe pretende aproximar o público dos bastidores da competição.

“Queremos mostrar como o futebol é vivido em outros países e também trazer a movimentação dos paraenses durante a Copa”, destacou.

Na área audiovisual, Tarso Sarraf chega para mais uma cobertura internacional após experiências marcantes nas Copas da Rússia e do Catar. Desta vez, contará com uma estrutura reforçada para registrar imagens exclusivas do torneio.

Tarso Sarraf tem expectativa positiva para o hexa do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Thiago Gomes/ O Liberal)

“Vamos ter equipamentos modernos para produzir imagens de vários ângulos e garantir uma cobertura ainda mais completa”, explicou.

Para ele, a presença do Grupo Liberal em mais uma Copa reforça o compromisso da empresa com grandes coberturas jornalísticas.

“É gratificante ver que o Grupo busca enviar representantes para grandes eventos. Isso reforça a credibilidade do Grupo Liberal”, afirmou.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.