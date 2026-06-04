Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. Junior Cunha | Especial para O Liberal 04.06.26 21h59 Juninho foi um dos destaques do jogo em Goiás. (Foto: Instagram/Juninho) O Paysandu sofreu uma enorme derrota na primeira partida da final da Copa Verde 2026. Em Goiânia, o Anápolis fez 3 a 1 e abriu uma grande vantagem para conquistar o primeiro título da competição regional. No primeiro tempo, Juninho fez valer a "Lei do ex" e abriu o placar. Ainda na etapa inicial, Matheus Lagoa ampliou o marcados. No segundo tempo, mesmo com 10 jogadores em campo após a expulsão de Helder, o Anápolis ampliou com Leonan, ex-lateral do Remo. No final, Juninho diminiu o placar. Com o resultado, os goianos podem até perder por um de diferença em Belém para serem campeões da Copa Verde. O segundo e decisivo jogo será no domingo, 7, em Belém. A partir das 18h30, Paysandu e Anápolis vão disputar os últimos 90 minutos da Copa Verde 2026 no Estádio do Mangueirão. Tempo perdido O nervosismo atrapalhou o Paysandu na etapa inicial do jogo em Goiás. Em busca do sexto título de Copa Verde, os bicolores não se encontraram em campo. Os erros - bobos - de passe fizeram com que o primeiro tempo fosse todo do Anápolis. Aproveitando o fator casa - e a instabilidade do Paysandu -, os goianos chegaram logo nos primeiros minutos com Fernando Viana. Após boa linha de passe no campo ofensivo, o centroavante bateu da entrada da área e assustou o goleiro Gabriel Mesquita. Aos 15, a lei do ex entrou em ação. Rubinho cruzou da direita e Fernando Viana, na antecipação, cabeceou no canto. O goleiro Gabriel Mesquita fez a defesa, mas deu rebote nos pés do atacante Juninho. O ex-bicolor não desperdiçou: Anápolis 1 a 0. Primeiro tempo foi todo dos donos da casa. (Foto: José Alexandre/Anápolis) O gol deu uma esfriada na partida e o Paysandu conseguiu encaixar mais as ações na partida. A partir dos 28 minutos, os homens de frente do Papão passaram a chegar com mais perigo ao gol do goleiro Ravel. Em três situações - uma com Caio Mello de fora e em outros dois cruzamentos -, o camisa 1 do Anápolis precisou trabalhar para afastar o perigo bicolor. Aos 31, a melhor chance do Paysandu no jogo. Kleiton Pego fez a individual e bateu da entrada da área. A bola passou por cima do gol, mas tirando tinha do travessão. Nos minutos finais do jogo, Mila pegou a sobra do escanteio e arriscou do meio da rua. O goleiro Gabriel Mesquita fez grande defesa e a zaga do Paysandu afastou evitando o segundo gol dos donos da casa. Nos acréscimos, o placar foi ampliado. Matheus Lagoa pegou uma bola espirrada de uma tentativa de corte de Pedro Henrique e bateu chapado, no canto do goleiro bicolor. Anápolis transformando a boa etapa inicial em dois gols. Tentou... e levou! A volta do intervalo teve um Paysandu mais ligado em campo. Com dois a zero contra no placar, os bicolores tiveram espaço para transitar em campo e foram mais presentes no ataque. Aos 10 minutos, o Anápolis teve uma baixa em campo. Uma falta em Ítalo gerou o segundo cartão amarelo para Helder. Como consequência, o vermelho. Equipe da casa com um jogador a menos no restante da partida. Até aos 15 minutos, o Paysandu arriscou bastante contra o gol defendido por Ravel. Em algumas chegadas, Marcinho e Castro tentaram em chutes de fora da área. O primeiro parou no goleiro e o segundo mandou na arquibancada. Em seguida, Marcinho voltou a tentar, agora de dentro da área, e de novo esbarrou no goleiro Ravel. Com o placar feito, o Anápolis abriu mão de ter a posse de bola e passou a jogar em um contra-ataque preguiçoso. Quando entrava no campo do Paysandu, era com, no máxico, três jogadores. O restante da equipe optava por ficar bem postado defensivamente para evitar sustos com as investidas do Papão. Marcinho foi o bicolor que mais tentou na etapa final, mas parou no goleiro Ravel. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) E em uma dessas - poucas - descidas, Castro afastou mal e Gonzalo bateu no canto. Gabriel Mesquita foi apenas conferir e viu a bola indo pela linha de fundo aos 24 minutos. Na sequência, Marcinho fez boa jogada individual e bateu com força. O goleiro Ravel voltou a aparecer para evitar o gol do camisa 10 do Paysandu. Aos 29 minutos, o Anápolis deu o xeque mate do jogo! Após cobrança de escanteio da direita, a bola atravessou a área e encontrou Leonan. O ex-lateral do Remo bateu rasteiro, por baixo das pernas do goleiro Gabriel Mesquita, e marcou o terceiro dos goianos no jogo. Antes do final do jogo, Juninho ainda diminuir o placar com um toque de antecipação em cima do goleiro Ravel. Fim de papo: Anápolis 3, Paysandu 1. Ficha técnica Anápolis-GO 3 x 1 Paysandu Local: Estádio Jonas Duarte - Goiânia Data: 04.06.2026 Hora: 20h Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (CBF/MT) Assistentes: Alex Sandro Quadros (CBF/RR) e Joverton Wesley de Souza (CBF/RO) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (CBF/MG) Cartão amarelo: Helder, Rubinho, Fernando Viana e Leonan (Anápolis) | Bonifazi (Paysandu) Cartão vermelho: Helder (Anápolis) Gols: Juninho (13' 1ºT), Matheus Lagoa (48' 1ºT) e Leonan (29' 2ºT) | Juninho (46' 2ºT) Anápolis: Ravel; Rubinho, Rafael Costa, Hélder e Leonan; Mila (Borim), Kauan Martins, Cássio Gabriel (Luís Felipe) e Juninho (Fernandinho); Fernando Viana (Gonzalo Fornale) e Matheus Lagoa (Giva). Téc.: Evaristo Piza. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson (Thalyson), Castro, Quintana e Bonifazi (Luciano Taboca); Pedro Henrique, Caio Mello (Enrico) e Marcinho; Thayllon (Juninho), Ítalo e Kleiton Pego (Lucas Cardoso). Téc.: Júnior Rocha. 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