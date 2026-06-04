Anápolis x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/06) pela Copa Verde Anápolis e Paysandu disputam o jogo de ida da final da Copa Verde 2026 hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 04.06.26 19h00 Anápolis e Paysandu disputam o jogo de ida da final da Copa Verde 2026 hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (Wagner Santana / O Liberal) Anápolis x Paysandu disputam hoje, quinta-feira (04/06), o jogo de ida da final da Copa Verde 2026. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Anápolis x Paysandu ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo Canal do Benja, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Paysandu inicia a busca por mais um título da Copa Verde. Maior campeão da história da competição, com cinco conquistas, o Papão chega à decisão após vencer a Copa Norte diante do Nacional-AM e tenta ampliar sua hegemonia no torneio regional. Já o Anápolis disputa a final da Copa Verde pela primeira vez em sua história. A equipe goiana garantiu vaga na decisão após conquistar a Copa Centro-Oeste ao superar o Rio Branco-ES e sonha em levantar um título inédito diante de sua torcida. O confronto será decidido em dois jogos. A partida de volta está marcada para o próximo domingo (7), em Belém. Em caso de empate no placar agregado, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis. VEJA MAIS Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão Gabriel Mesquita vê Paysandu preparado para final e dedica decisão a Vargas Goleiro destaca força do elenco antes da decisão da Copa Verde e revela apoio do grupo ao meia, que sofreu nova grave lesão Anápolis x Paysandu: prováveis escalações Anápolis: Victor Hugo; Helder, Julio Cesar, Kauan Martins e Juninho; Kauan Guilherme, Cássio Gabriel, Lucas Mila e Vitor Fonseca; Gonzalo Fornari e Fernando Viana. Técnico: Evaristo Piza. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Yeferson Quintana (Bruno Bispo), Castro e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello (Brian Macapá) e Marcinho; Kleiton Pego, Ítalo e Thalyson. Técnico: Júnior Rocha. FICHA TÉCNICA Anápolis x Paysandu Copa Verde 2026 - Final (jogo de ida) Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO) Data/Horário: 4 de junho de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU ANÁPOLIS COPA VERDE COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo' O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1 01.08.23 14h39 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29