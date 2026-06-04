Anápolis x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/06) pela Copa Verde

Anápolis x Paysandu disputam hoje, quinta-feira (04/06), o jogo de ida da final da Copa Verde 2026. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Anápolis x Paysandu ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo Canal do Benja, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paysandu inicia a busca por mais um título da Copa Verde. Maior campeão da história da competição, com cinco conquistas, o Papão chega à decisão após vencer a Copa Norte diante do Nacional-AM e tenta ampliar sua hegemonia no torneio regional.

Já o Anápolis disputa a final da Copa Verde pela primeira vez em sua história. A equipe goiana garantiu vaga na decisão após conquistar a Copa Centro-Oeste ao superar o Rio Branco-ES e sonha em levantar um título inédito diante de sua torcida.

O confronto será decidido em dois jogos. A partida de volta está marcada para o próximo domingo (7), em Belém. Em caso de empate no placar agregado, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

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Anápolis x Paysandu: prováveis escalações

Anápolis: Victor Hugo; Helder, Julio Cesar, Kauan Martins e Juninho; Kauan Guilherme, Cássio Gabriel, Lucas Mila e Vitor Fonseca; Gonzalo Fornari e Fernando Viana. Técnico: Evaristo Piza.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Yeferson Quintana (Bruno Bispo), Castro e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello (Brian Macapá) e Marcinho; Kleiton Pego, Ítalo e Thalyson. Técnico: Júnior Rocha.

FICHA TÉCNICA

Anápolis x Paysandu

Copa Verde 2026 - Final (jogo de ida)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

Data/Horário: 4 de junho de 2026, às 20h