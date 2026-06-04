Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Anápolis x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/06) pela Copa Verde

Anápolis e Paysandu disputam o jogo de ida da final da Copa Verde 2026 hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Anápolis e Paysandu disputam o jogo de ida da final da Copa Verde 2026 hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (Wagner Santana / O Liberal)

Anápolis x Paysandu disputam hoje, quinta-feira (04/06), o jogo de ida da final da Copa Verde 2026. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Anápolis x Paysandu ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo Canal do Benja, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paysandu inicia a busca por mais um título da Copa Verde. Maior campeão da história da competição, com cinco conquistas, o Papão chega à decisão após vencer a Copa Norte diante do Nacional-AM e tenta ampliar sua hegemonia no torneio regional.

Já o Anápolis disputa a final da Copa Verde pela primeira vez em sua história. A equipe goiana garantiu vaga na decisão após conquistar a Copa Centro-Oeste ao superar o Rio Branco-ES e sonha em levantar um título inédito diante de sua torcida.

O confronto será decidido em dois jogos. A partida de volta está marcada para o próximo domingo (7), em Belém. Em caso de empate no placar agregado, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

VEJA MAIS

image Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato
O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão

image Gabriel Mesquita vê Paysandu preparado para final e dedica decisão a Vargas
Goleiro destaca força do elenco antes da decisão da Copa Verde e revela apoio do grupo ao meia, que sofreu nova grave lesão

Anápolis x Paysandu: prováveis escalações

Anápolis: Victor Hugo; Helder, Julio Cesar, Kauan Martins e Juninho; Kauan Guilherme, Cássio Gabriel, Lucas Mila e Vitor Fonseca; Gonzalo Fornari e Fernando Viana. Técnico: Evaristo Piza.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Yeferson Quintana (Bruno Bispo), Castro e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello (Brian Macapá) e Marcinho; Kleiton Pego, Ítalo e Thalyson. Técnico: Júnior Rocha.

FICHA TÉCNICA
Anápolis x Paysandu
Copa Verde 2026 - Final (jogo de ida)
Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)
Data/Horário: 4 de junho de 2026, às 20h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAYSANDU

ANÁPOLIS

COPA VERDE
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A

Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento.

04.06.26 17h31

Futebol

Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação

Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada.

04.06.26 15h17

Carlos Ferreira

Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão

04.06.26 14h39

futebol

Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito

Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda

04.06.26 12h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde

Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses.

04.06.26 21h59

COMPLICOU

Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final

Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão

04.06.26 21h59

Futebol

Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo'

O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1

01.08.23 14h39

Futebol

Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz'

Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde

04.06.26 22h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda