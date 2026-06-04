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Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A

Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento.

O Liberal
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Jogador é recordista de minutos na Série A. (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Capitão do Remo e uma das lideranças do elenco azulino, Marllon também tem se destacado pela regularidade na Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro de 34 anos é um dos apenas sete jogadores da competição que foram titulares em todos os jogos e nunca foram substituídos. Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento.

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Entre os atletas de linha, a marca é ainda mais exclusiva. Apenas Marllon e o zagueiro Robert Renan, do Vasco, não perderam sequer um minuto do campeonato. Os demais integrantes da lista são os goleiros Fábio, do Fluminense, Rafael, do São Paulo, Santos, do Athletico-PR, Éverson, do Atlético-MG, e Léo Jardim, do Vasco.

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O feito ganha ainda mais relevância quando considerado o universo de jogadores utilizados na competição. Em 18 rodadas, quase 600 atletas já entraram em campo na Série A, enquanto o defensor azulino segue com presença integral em todos os compromissos do Leão.

Dentro do elenco remista, apenas Alef Manga participou do mesmo número de partidas que Marllon na competição. No entanto, o atacante soma 1.334 minutos jogados, número inferior ao acumulado pelo capitão.

O atleta que mais se aproxima da marca do zagueiro é o goleiro Marcelo Rangel, com 1.530 minutos disputados. O arqueiro, porém, deixou de atuar nos últimos 90 minutos da equipe na Série A em razão de uma lesão no joelho, abrindo espaço para Ivan assumir a posição.

Contratado para a temporada de 2026, Marllon já disputou 28 partidas pelo Remo no ano. Além da sequência sem interrupções no Campeonato Brasileiro, o defensor também contribuiu ofensivamente ao marcar um gol. O lance ocorreu na 11ª rodada da Série A, diante do Vasco, quando balançou as redes e garantiu o empate em 1 a 1 para o time azulino.

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