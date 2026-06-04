Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. O Liberal 04.06.26 17h31 Jogador é recordista de minutos na Série A. (Samara Miranda/ Ascom Remo) Capitão do Remo e uma das lideranças do elenco azulino, Marllon também tem se destacado pela regularidade na Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro de 34 anos é um dos apenas sete jogadores da competição que foram titulares em todos os jogos e nunca foram substituídos. Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre os atletas de linha, a marca é ainda mais exclusiva. Apenas Marllon e o zagueiro Robert Renan, do Vasco, não perderam sequer um minuto do campeonato. Os demais integrantes da lista são os goleiros Fábio, do Fluminense, Rafael, do São Paulo, Santos, do Athletico-PR, Éverson, do Atlético-MG, e Léo Jardim, do Vasco. VEJA MAIS Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista Jogador atuou em apenas seis jogos pelo Leão Azul e não conseguiu se firmar no clube Base do Remo fica 'blindada' no Brasileirão após atingir limite de jogos Onze atletas azulinos ultrapassaram marca prevista no regulamento e não podem defender outro clube da Série A nesta temporada O feito ganha ainda mais relevância quando considerado o universo de jogadores utilizados na competição. Em 18 rodadas, quase 600 atletas já entraram em campo na Série A, enquanto o defensor azulino segue com presença integral em todos os compromissos do Leão. Dentro do elenco remista, apenas Alef Manga participou do mesmo número de partidas que Marllon na competição. No entanto, o atacante soma 1.334 minutos jogados, número inferior ao acumulado pelo capitão. O atleta que mais se aproxima da marca do zagueiro é o goleiro Marcelo Rangel, com 1.530 minutos disputados. O arqueiro, porém, deixou de atuar nos últimos 90 minutos da equipe na Série A em razão de uma lesão no joelho, abrindo espaço para Ivan assumir a posição. Contratado para a temporada de 2026, Marllon já disputou 28 partidas pelo Remo no ano. Além da sequência sem interrupções no Campeonato Brasileiro, o defensor também contribuiu ofensivamente ao marcar um gol. O lance ocorreu na 11ª rodada da Série A, diante do Vasco, quando balançou as redes e garantiu o empate em 1 a 1 para o time azulino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 MERCADO Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista Jogador atuou em apenas seis jogos pelo Leão Azul e não conseguiu se firmar no clube 04.06.26 11h09 Futebol Base do Remo fica 'blindada' no Brasileirão após atingir limite de jogos Onze atletas azulinos ultrapassaram marca prevista no regulamento e não podem defender outro clube da Série A nesta temporada 03.06.26 20h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão 04.06.26 8h00 Futebol Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. 04.06.26 8h00 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas faz desabafo após nova lesão: 'Ainda não caiu a ficha' Jogador sofreu uma nova ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve voltar aos gramados apenas em 2027 04.06.26 12h25 POLÊMICA VÍDEO: Casemiro dá carrinho em Endrick durante treino da Seleção e lance repercute Lance ocorreu durante atividade da Seleção Brasileira em Nova Jersey e gerou debate entre torcedores sobre a intensidade das divididas nos treinamentos. 04.06.26 15h18