Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. Caio Maia 04.06.26 15h17 Jogadores do Remo farão trabalhos remotos. (Samara Miranda/Ascom Remo) A pausa do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo não significará descanso total para os jogadores do Remo. Mesmo com o elenco liberado para 15 dias de férias após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo (31), o clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas durante o período sem atividades presenciais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O trabalho foi desenvolvido pelo Núcleo Azulino de Performance (NASP), que reúne profissionais de diferentes áreas ligadas ao desempenho esportivo. Segundo o preparador físico Diego Kami Mura, os jogadores seguirão recebendo orientações específicas e serão acompanhados de forma remota durante o período de recesso. VEJA MAIS Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista Jogador atuou em apenas seis jogos pelo Leão Azul e não conseguiu se firmar no clube Base do Remo fica 'blindada' no Brasileirão após atingir limite de jogos Onze atletas azulinos ultrapassaram marca prevista no regulamento e não podem defender outro clube da Série A nesta temporada Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) “Os atletas têm algumas recomendações de todos os setores do NASP, como fisiologia, fisioterapia, nutrição e preparação física. Foi um projeto elaborado por muitas mãos”, afirmou. De acordo com Diego, a preocupação em manter uma rotina de cuidados mesmo durante as férias faz parte da realidade do futebol moderno. Para ele, os próprios atletas já compreendem a importância da manutenção física para suportar a exigência da temporada. “Hoje os atletas têm uma compreensão muito maior sobre a importância do cuidado com o corpo. A demanda do jogo é muito alta e eles sabem que, se não se cuidarem, vão sentir isso lá na frente”, destacou. Além dos 15 dias de descanso, a comissão técnica definiu um período de transição antes da reapresentação oficial do elenco. Após as férias, os jogadores passarão por quatro dias de treinamentos remotos orientados pela comissão técnica. A estratégia busca minimizar os efeitos da paralisação e facilitar a retomada das atividades presenciais. “Temos um grupo comprometido e a expectativa é que todos retornem em boas condições para a sequência da temporada”, disse o preparador físico. Segundo Diego, o planejamento prevê que o grupo inicie no dia 20 a preparação para a segunda metade da Série A. A expectativa é aproveitar a pausa para recuperar o desgaste acumulado ao longo da temporada sem perder o ritmo competitivo para a sequência da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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