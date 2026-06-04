Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação

A pausa do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo não significará descanso total para os jogadores do Remo. Mesmo com o elenco liberado para 15 dias de férias após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo (31), o clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas durante o período sem atividades presenciais.

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O trabalho foi desenvolvido pelo Núcleo Azulino de Performance (NASP), que reúne profissionais de diferentes áreas ligadas ao desempenho esportivo. Segundo o preparador físico Diego Kami Mura, os jogadores seguirão recebendo orientações específicas e serão acompanhados de forma remota durante o período de recesso.

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“Os atletas têm algumas recomendações de todos os setores do NASP, como fisiologia, fisioterapia, nutrição e preparação física. Foi um projeto elaborado por muitas mãos”, afirmou.

De acordo com Diego, a preocupação em manter uma rotina de cuidados mesmo durante as férias faz parte da realidade do futebol moderno. Para ele, os próprios atletas já compreendem a importância da manutenção física para suportar a exigência da temporada.

“Hoje os atletas têm uma compreensão muito maior sobre a importância do cuidado com o corpo. A demanda do jogo é muito alta e eles sabem que, se não se cuidarem, vão sentir isso lá na frente”, destacou.

Além dos 15 dias de descanso, a comissão técnica definiu um período de transição antes da reapresentação oficial do elenco. Após as férias, os jogadores passarão por quatro dias de treinamentos remotos orientados pela comissão técnica.

A estratégia busca minimizar os efeitos da paralisação e facilitar a retomada das atividades presenciais. “Temos um grupo comprometido e a expectativa é que todos retornem em boas condições para a sequência da temporada”, disse o preparador físico.

Segundo Diego, o planejamento prevê que o grupo inicie no dia 20 a preparação para a segunda metade da Série A. A expectativa é aproveitar a pausa para recuperar o desgaste acumulado ao longo da temporada sem perder o ritmo competitivo para a sequência da competição.