Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão

O Clube do Remo projeta uma nova etapa de ampliação da estrutura do Centro de Treinamento, em Outeiro, na Grande Belém. Além das obras que já estão em andamento com financiamento da Vale, o clube planeja construir mais um campo no local, em um projeto complementar que deve ser iniciado em 2027 e concluído durante a gestão do próximo presidente azulino.

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As informações foram divulgadas com exclusividade no programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1). De acordo com o que foi apurado, o novo projeto já possui orçamento definido e recursos garantidos no caixa do clube.

Atualmente, o Remo realiza obras no CT com previsão de entrega para o fim de outubro deste ano. A iniciativa faz parte do planejamento de modernização da estrutura azulina, considerado um dos principais desafios do clube desde o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

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Em janeiro deste ano, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já havia antecipado que o Remo trabalhava com previsões orçamentárias voltadas para investimentos no Centro de Treinamento. Na ocasião, o clube estimava aplicar cerca de R$ 12 milhões na estrutura ao longo da temporada de 2026.

Em entrevista à Rádio Liberal+, Tonhão afirmou que o objetivo da diretoria era garantir condições mínimas de utilização do CT, mas sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube. O presidente destacou, à época, que o Remo também precisava manter os compromissos com folha salarial, comissão técnica e funcionários.

Mesmo com as melhorias em andamento, o CT ainda não é utilizado pela equipe profissional. Pelo segundo ano consecutivo, o Remo segue utilizando o estádio Baenão como principal local de treinamentos, contando também com a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).