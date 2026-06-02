Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) O Liberal 02.06.26 19h52 O projeto para o CT do Remo deve ser entregue a partir de 2028, na próxima gestão. (Divulgação / Remo) O Clube do Remo projeta uma nova etapa de ampliação da estrutura do Centro de Treinamento, em Outeiro, na Grande Belém. Além das obras que já estão em andamento com financiamento da Vale, o clube planeja construir mais um campo no local, em um projeto complementar que deve ser iniciado em 2027 e concluído durante a gestão do próximo presidente azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo As informações foram divulgadas com exclusividade no programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1). De acordo com o que foi apurado, o novo projeto já possui orçamento definido e recursos garantidos no caixa do clube. Atualmente, o Remo realiza obras no CT com previsão de entrega para o fim de outubro deste ano. A iniciativa faz parte do planejamento de modernização da estrutura azulina, considerado um dos principais desafios do clube desde o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino ‘Sem prazo', mas em andamento: Remo detalha estágio do novo CT e promete avanço em breve Projeto segue em fase inicial, com equipe de engenheiros atuando diariamente e tratativas com empresa investidora Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base Em janeiro deste ano, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já havia antecipado que o Remo trabalhava com previsões orçamentárias voltadas para investimentos no Centro de Treinamento. Na ocasião, o clube estimava aplicar cerca de R$ 12 milhões na estrutura ao longo da temporada de 2026. Em entrevista à Rádio Liberal+, Tonhão afirmou que o objetivo da diretoria era garantir condições mínimas de utilização do CT, mas sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube. O presidente destacou, à época, que o Remo também precisava manter os compromissos com folha salarial, comissão técnica e funcionários. Mesmo com as melhorias em andamento, o CT ainda não é utilizado pela equipe profissional. Pelo segundo ano consecutivo, o Remo segue utilizando o estádio Baenão como principal local de treinamentos, contando também com a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo obras no ct do remo futebol paraense série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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