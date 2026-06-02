Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão

Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1)

O Liberal
fonte

O projeto para o CT do Remo deve ser entregue a partir de 2028, na próxima gestão. (Divulgação / Remo)

O Clube do Remo projeta uma nova etapa de ampliação da estrutura do Centro de Treinamento, em Outeiro, na Grande Belém. Além das obras que já estão em andamento com financiamento da Vale, o clube planeja construir mais um campo no local, em um projeto complementar que deve ser iniciado em 2027 e concluído durante a gestão do próximo presidente azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

As informações foram divulgadas com exclusividade no programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1). De acordo com o que foi apurado, o novo projeto já possui orçamento definido e recursos garantidos no caixa do clube.

Atualmente, o Remo realiza obras no CT com previsão de entrega para o fim de outubro deste ano. A iniciativa faz parte do planejamento de modernização da estrutura azulina, considerado um dos principais desafios do clube desde o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

image Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP
Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino

image ‘Sem prazo', mas em andamento: Remo detalha estágio do novo CT e promete avanço em breve
Projeto segue em fase inicial, com equipe de engenheiros atuando diariamente e tratativas com empresa investidora

image Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro
Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

Em janeiro deste ano, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já havia antecipado que o Remo trabalhava com previsões orçamentárias voltadas para investimentos no Centro de Treinamento. Na ocasião, o clube estimava aplicar cerca de R$ 12 milhões na estrutura ao longo da temporada de 2026.

Em entrevista à Rádio Liberal+, Tonhão afirmou que o objetivo da diretoria era garantir condições mínimas de utilização do CT, mas sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube. O presidente destacou, à época, que o Remo também precisava manter os compromissos com folha salarial, comissão técnica e funcionários.

Mesmo com as melhorias em andamento, o CT ainda não é utilizado pela equipe profissional. Pelo segundo ano consecutivo, o Remo segue utilizando o estádio Baenão como principal local de treinamentos, contando também com a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

obras no ct do remo

futebol paraense

série a 2026

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão

Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1)

02.06.26 19h52

futebol

Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão

Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado

02.06.26 12h56

FUTEBOL

Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão

Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais'

02.06.26 12h28

futebol

Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo

Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional

02.06.26 11h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina

01.06.26 10h39

MERCADO DA BOLA

Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão?

Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube

31.05.26 19h27

on top

Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão

Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31)

02.06.26 9h32

FUTEBOL

Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão

Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais'

02.06.26 12h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda