Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional O Liberal 02.06.26 11h33 Executivo azulino deu mais detalhes sobre a programação da equipe para a pausa da Copa (Samara Miranda/Remo) Por conta da pausa para a Copa do Mundo, já prevista no calendário, o Remo deu férias de 15 dias aos jogadores para descanso, mas preparou um cronograma especial para manter as atividades e retornar bem após a disputa do Mundial. Uma das ações previstas para esse período é a realização de amistosos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o executivo de futebol, Luis Vagner Vivian, a expectativa é de que a equipe azulina faça dois amistosos: um contra uma equipe local e outro diante de um time da Série A ou até mesmo internacional. Em declaração divulgada pelo Remo, o executivo explicou que os jogos estão sendo negociados, mas confirmou que o primeiro será no Baenão, contra uma equipe local. Já o segundo deve ocorrer no Mangueirão, contra um clube de fora. VEJA MAIS Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A Elenco azulino se reapresenta no dia 20 de junho para iniciar preparação visando sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil "[A gente] pretende, lá pelo dia 8 de julho, fazer um jogo-treino ou um jogo amistoso aqui no Baenão. A gente está ajustando com uma equipe local para fazer isso e, em seguida, pretende divulgar. No fim de semana dos dias 11 e 12 de julho, a gente pretende fazer mais um jogo, esse sim, no Mangueirão, para um público maior. Estamos conversando com algumas equipes em nível nacional, da Série A, ou até alguma equipe internacional. Temos conversas em andamento, mas ainda não podemos confirmar porque os contratos ainda não foram firmados. Mas com certeza vai ser um grande jogo para a torcida poder estar próxima do clube, não ficar tanto tempo sem jogo. Assim como em um jogo aqui no Baenão, a gente também vai ter público", revelou o executivo. Cronograma Vivian ainda explicou o cronograma do clube para esse período de pausa. O time volta às atividades presenciais no dia 20 de junho, mas, quatro dias antes, os jogadores iniciarão os trabalhos de forma remota, em contato com a comissão técnica. "A intertemporada vai ser basicamente aqui na nossa estrutura do Baenão porque a gente tem as estruturas aqui. Conseguimos melhorar as estruturas da academia e da fisioterapia e vamos melhorar agora a parte de recovery com as banheiras novas que estão sendo implementadas", afirmou Luis Vagner Vivian. O clube também pretende viajar para São Paulo uma semana antes do jogo contra o Corinthians para se preparar para a partida. O elenco ficará em um centro de treinamento no interior do estado, conforme o executivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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