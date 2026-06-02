Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo

Por conta da pausa para a Copa do Mundo, já prevista no calendário, o Remo deu férias de 15 dias aos jogadores para descanso, mas preparou um cronograma especial para manter as atividades e retornar bem após a disputa do Mundial. Uma das ações previstas para esse período é a realização de amistosos.

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Segundo o executivo de futebol, Luis Vagner Vivian, a expectativa é de que a equipe azulina faça dois amistosos: um contra uma equipe local e outro diante de um time da Série A ou até mesmo internacional.

Em declaração divulgada pelo Remo, o executivo explicou que os jogos estão sendo negociados, mas confirmou que o primeiro será no Baenão, contra uma equipe local. Já o segundo deve ocorrer no Mangueirão, contra um clube de fora.

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"[A gente] pretende, lá pelo dia 8 de julho, fazer um jogo-treino ou um jogo amistoso aqui no Baenão. A gente está ajustando com uma equipe local para fazer isso e, em seguida, pretende divulgar. No fim de semana dos dias 11 e 12 de julho, a gente pretende fazer mais um jogo, esse sim, no Mangueirão, para um público maior. Estamos conversando com algumas equipes em nível nacional, da Série A, ou até alguma equipe internacional. Temos conversas em andamento, mas ainda não podemos confirmar porque os contratos ainda não foram firmados. Mas com certeza vai ser um grande jogo para a torcida poder estar próxima do clube, não ficar tanto tempo sem jogo. Assim como em um jogo aqui no Baenão, a gente também vai ter público", revelou o executivo.

Cronograma

Vivian ainda explicou o cronograma do clube para esse período de pausa. O time volta às atividades presenciais no dia 20 de junho, mas, quatro dias antes, os jogadores iniciarão os trabalhos de forma remota, em contato com a comissão técnica.

"A intertemporada vai ser basicamente aqui na nossa estrutura do Baenão porque a gente tem as estruturas aqui. Conseguimos melhorar as estruturas da academia e da fisioterapia e vamos melhorar agora a parte de recovery com as banheiras novas que estão sendo implementadas", afirmou Luis Vagner Vivian.

O clube também pretende viajar para São Paulo uma semana antes do jogo contra o Corinthians para se preparar para a partida. O elenco ficará em um centro de treinamento no interior do estado, conforme o executivo.