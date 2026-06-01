Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda O Liberal 01.06.26 20h00 O técnico Léo Condé sabe do desafio para permanecer na Série A. (Ascom Remo) O Clube do Remo encerrou a primeira fase da Série A dentro da meta mínima traçada internamente pela comissão técnica, mas ainda vive situação delicada na luta contra o rebaixamento. Após 18 rodadas disputadas antes da pausa para a Copa do Mundo, o Leão aparece na 18ª colocação, com 18 pontos conquistados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A campanha azulina tem quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. Mesmo dentro da pontuação considerada aceitável pelo clube para este momento da competição, o Remo segue entre os times com maior risco de queda, segundo levantamento do site Probabilidades no Futebol, da UFMG. De acordo com os números atualizados, o clube paraense possui 48,4% de chances de rebaixamento. Apenas a Chapecoense, com 94,9%, e o Mirassol, com 55,1%, aparecem em situação pior. Logo atrás vem o Vasco da Gama, que tem 40% de risco. Na tabela, o Remo está dois pontos atrás do Vasco, que abre o Z4 com 20 pontos. Abaixo do Leão aparecem o Mirassol, com 16, e a Chapecoense, com apenas nove. VEJA MAIS Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A Elenco azulino se reapresenta no dia 20 de junho para iniciar preparação visando sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo Os números da UFMG também mostram que a briga contra a queda deve seguir intensa até o fim da competição. Segundo as projeções, uma equipe com 44 pontos ainda teria 22,8% de chances de cair. Com 43 pontos, o risco sobe para 42,8%. Já quem terminar com 38 pontos terá rebaixamento praticamente certo. Com isso, a tendência é que a permanência na Série A exija pontuação acima dos 45 pontos. Para alcançar essa marca, o Remo precisará somar pelo menos mais 27 pontos nas 20 rodadas restantes após a paralisação do calendário. De volta à elite nacional depois de 32 anos, o clube azulino tenta aproveitar a pausa da Copa do Mundo para ajustar o elenco e ganhar força para a sequência decisiva da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro chances de rebaixamento do remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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