Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter'

Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo

O Liberal
fonte

Treinador apontou versatilidade em campo de Marcelinho (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com um bom resultado: venceu o São Paulo em casa por 1 a 0 e garantiu mais três pontos na luta contra o rebaixamento. Apesar do triunfo, o jogo foi complicado, especialmente no primeiro tempo. Após a partida, o treinador Léo Condé falou sobre as mudanças no intervalo que possibilitaram ao Leão Azul chegar à vitória.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"A gente deveria subir as nossas linhas, porém mais compactas. Ajustamos o posicionamento do Patrick, ele tinha que dividir a marcação na saída de bola do Daniel, o Bueno também dividindo um pouco o zagueiro e o goleiro, e a gente conseguiu tirar a iniciação do São Paulo, que é o que eles têm de forte. E, quando eles saíam dessa nossa primeira pressão, a gente baixava as linhas e estava compacto para recuperar a segunda bola. Talvez não tenhamos conseguido encaixar o melhor jogo com bola, mas, mesmo assim, criamos um bom volume e acabou que a gente foi premiado no final, conseguindo uma vitória muito importante num campeonato tão difícil como esse", analisou o treinador.

O técnico azulino ainda comentou sobre a versatilidade de Marcelinho. O camisa 79 do Remo foi o autor do gol que garantiu a vitória para o Leão Azul no minuto final da partida e, na maioria dos jogos, tem saído bastante para o ataque, atuando, em alguns momentos, como ponta.

VEJA MAIS 

image “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo
Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 

image Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento
Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo.

image Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão?
Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube

"É um jogador muito versátil. A posição de origem dele é lateral, mas ele já atuou como esse extremo pelo lado direito em alguns momentos. Já acompanho o Marcelinho há bastante tempo, desde quando jogava no Confiança-SE. Ele já fazia essa função algumas vezes e também busquei informações com alguns profissionais que me passaram que ele, em alguns momentos, já foi utilizado dessa forma. E o principal é o dia a dia nos treinamentos. Sempre que possível, a gente o coloca ali nessa função, e ele tem mostrado boa performance. Então, não tem por que não utilizá-lo no jogo e fazê-lo ser uma peça importante nessa função", destacou Condé.

Em maio, o time azulino disputou seis partidas, sendo uma pela Copa do Brasil. Venceu quatro, empatou uma e perdeu uma. Foram 10 pontos conquistados de 15 disputados no Brasileirão, pouco mais de 66% de aproveitamento, índice que terá de ser mantido no próximo semestre.

"A equipe já vinha, de certa forma, tendo boas atuações, talvez não conseguindo transformar isso em resultado, mas a performance já me agradava. Agora o desafio é manter. Vamos ter essa pausa, mas vai ser um campeonato muito difícil. Eu acredito que, se conseguirmos manter esse nível de atuação e de performance, vamos continuar nessa briga incessante para sair dessa posição incômoda em que nos encontramos", completou o treinador.

Agora, o Remo só volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Corinthians, após a Copa do Mundo. O clube ainda não divulgou a programação da equipe para esse período, mas o time deve ter uma folga e retornar aos treinamentos normalmente para não perder o ritmo de jogo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

brasileirão

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento

Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda

01.06.26 20h00

Futebol

Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A

Elenco azulino se reapresenta no dia 20 de junho para iniciar preparação visando sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil

01.06.26 19h04

futebol

Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina

01.06.26 10h39

futebol

Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter'

Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo

01.06.26 10h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina

01.06.26 10h39

MERCADO DA BOLA

Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão?

Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube

31.05.26 19h27

futebol

Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter'

Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo

01.06.26 10h05

Futebol

Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense

Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo

31.05.26 23h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda