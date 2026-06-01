Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo O Liberal 01.06.26 10h05 Treinador apontou versatilidade em campo de Marcelinho (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com um bom resultado: venceu o São Paulo em casa por 1 a 0 e garantiu mais três pontos na luta contra o rebaixamento. Apesar do triunfo, o jogo foi complicado, especialmente no primeiro tempo. Após a partida, o treinador Léo Condé falou sobre as mudanças no intervalo que possibilitaram ao Leão Azul chegar à vitória. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "A gente deveria subir as nossas linhas, porém mais compactas. Ajustamos o posicionamento do Patrick, ele tinha que dividir a marcação na saída de bola do Daniel, o Bueno também dividindo um pouco o zagueiro e o goleiro, e a gente conseguiu tirar a iniciação do São Paulo, que é o que eles têm de forte. E, quando eles saíam dessa nossa primeira pressão, a gente baixava as linhas e estava compacto para recuperar a segunda bola. Talvez não tenhamos conseguido encaixar o melhor jogo com bola, mas, mesmo assim, criamos um bom volume e acabou que a gente foi premiado no final, conseguindo uma vitória muito importante num campeonato tão difícil como esse", analisou o treinador. O técnico azulino ainda comentou sobre a versatilidade de Marcelinho. O camisa 79 do Remo foi o autor do gol que garantiu a vitória para o Leão Azul no minuto final da partida e, na maioria dos jogos, tem saído bastante para o ataque, atuando, em alguns momentos, como ponta. VEJA MAIS “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube "É um jogador muito versátil. A posição de origem dele é lateral, mas ele já atuou como esse extremo pelo lado direito em alguns momentos. Já acompanho o Marcelinho há bastante tempo, desde quando jogava no Confiança-SE. Ele já fazia essa função algumas vezes e também busquei informações com alguns profissionais que me passaram que ele, em alguns momentos, já foi utilizado dessa forma. E o principal é o dia a dia nos treinamentos. Sempre que possível, a gente o coloca ali nessa função, e ele tem mostrado boa performance. Então, não tem por que não utilizá-lo no jogo e fazê-lo ser uma peça importante nessa função", destacou Condé. Em maio, o time azulino disputou seis partidas, sendo uma pela Copa do Brasil. Venceu quatro, empatou uma e perdeu uma. Foram 10 pontos conquistados de 15 disputados no Brasileirão, pouco mais de 66% de aproveitamento, índice que terá de ser mantido no próximo semestre. "A equipe já vinha, de certa forma, tendo boas atuações, talvez não conseguindo transformar isso em resultado, mas a performance já me agradava. Agora o desafio é manter. Vamos ter essa pausa, mas vai ser um campeonato muito difícil. Eu acredito que, se conseguirmos manter esse nível de atuação e de performance, vamos continuar nessa briga incessante para sair dessa posição incômoda em que nos encontramos", completou o treinador. Agora, o Remo só volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Corinthians, após a Copa do Mundo. O clube ainda não divulgou a programação da equipe para esse período, mas o time deve ter uma folga e retornar aos treinamentos normalmente para não perder o ritmo de jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda 01.06.26 20h00 Futebol Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A Elenco azulino se reapresenta no dia 20 de junho para iniciar preparação visando sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil 01.06.26 19h04 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49