Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter'

O Remo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com um bom resultado: venceu o São Paulo em casa por 1 a 0 e garantiu mais três pontos na luta contra o rebaixamento. Apesar do triunfo, o jogo foi complicado, especialmente no primeiro tempo. Após a partida, o treinador Léo Condé falou sobre as mudanças no intervalo que possibilitaram ao Leão Azul chegar à vitória.

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"A gente deveria subir as nossas linhas, porém mais compactas. Ajustamos o posicionamento do Patrick, ele tinha que dividir a marcação na saída de bola do Daniel, o Bueno também dividindo um pouco o zagueiro e o goleiro, e a gente conseguiu tirar a iniciação do São Paulo, que é o que eles têm de forte. E, quando eles saíam dessa nossa primeira pressão, a gente baixava as linhas e estava compacto para recuperar a segunda bola. Talvez não tenhamos conseguido encaixar o melhor jogo com bola, mas, mesmo assim, criamos um bom volume e acabou que a gente foi premiado no final, conseguindo uma vitória muito importante num campeonato tão difícil como esse", analisou o treinador.

O técnico azulino ainda comentou sobre a versatilidade de Marcelinho. O camisa 79 do Remo foi o autor do gol que garantiu a vitória para o Leão Azul no minuto final da partida e, na maioria dos jogos, tem saído bastante para o ataque, atuando, em alguns momentos, como ponta.

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"É um jogador muito versátil. A posição de origem dele é lateral, mas ele já atuou como esse extremo pelo lado direito em alguns momentos. Já acompanho o Marcelinho há bastante tempo, desde quando jogava no Confiança-SE. Ele já fazia essa função algumas vezes e também busquei informações com alguns profissionais que me passaram que ele, em alguns momentos, já foi utilizado dessa forma. E o principal é o dia a dia nos treinamentos. Sempre que possível, a gente o coloca ali nessa função, e ele tem mostrado boa performance. Então, não tem por que não utilizá-lo no jogo e fazê-lo ser uma peça importante nessa função", destacou Condé.

Em maio, o time azulino disputou seis partidas, sendo uma pela Copa do Brasil. Venceu quatro, empatou uma e perdeu uma. Foram 10 pontos conquistados de 15 disputados no Brasileirão, pouco mais de 66% de aproveitamento, índice que terá de ser mantido no próximo semestre.

"A equipe já vinha, de certa forma, tendo boas atuações, talvez não conseguindo transformar isso em resultado, mas a performance já me agradava. Agora o desafio é manter. Vamos ter essa pausa, mas vai ser um campeonato muito difícil. Eu acredito que, se conseguirmos manter esse nível de atuação e de performance, vamos continuar nessa briga incessante para sair dessa posição incômoda em que nos encontramos", completou o treinador.

Agora, o Remo só volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Corinthians, após a Copa do Mundo. O clube ainda não divulgou a programação da equipe para esse período, mas o time deve ter uma folga e retornar aos treinamentos normalmente para não perder o ritmo de jogo.