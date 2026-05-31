Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase O Liberal 31.05.26 19h27 A Série C do Campeonato Brasileiro não será interrompida durante a Copa do Mundo, ao contrário das séries A e B. Neste período, o Paysandu disputará cinco rodadas fundamentais neste período, buscando manter-se em boa posição e garantir sua classificação para a segunda fase decisiva da competição. As partidas, que ocorrerão nos fins de semana, são cruciais para as pretensões do time paraense no campeonato nacional. VEJA MAIS Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. Júnior Rocha dedica título da Copa Norte à família e à torcida do Paysandu: 'Vocês merecem' Técnico conquistou o segundo troféu à frente do Papão e vai disputar a final da Copa Verde Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis Confira a tabela de jogos do Paysandu na Série C durante a Copa do Mundo Paysandu x Inter de Limeira – Domingo (14 de junho), na Curuzu, às 16h; Maranhão x Paysandu – 20 de junho, no Castelão, às 21h; Paysandu x Santa Cruz – 27 de junho, na Curuzu, às 17h; Ypiranga x Paysandu – Domingo (5 de julho), às 11h; Paysandu x Guarani – 12 de julho, na Curuzu, às 16h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU SÉRIE C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa 31.05.26 8h00 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 futebol Júnior Rocha dedica título da Copa Norte à família e à torcida do Paysandu: 'Vocês merecem' Técnico conquistou o segundo troféu à frente do Papão e vai disputar a final da Copa Verde 29.05.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa 31.05.26 8h00 COPA DO MUNDO 2026 Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/5) em amistoso antes da Copa Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.05.26 17h30 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14