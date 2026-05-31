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Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo

Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase

O Liberal

A Série C do Campeonato Brasileiro não será interrompida durante a Copa do Mundo, ao contrário das séries A e B. Neste período, o Paysandu disputará cinco rodadas fundamentais neste período, buscando manter-se em boa posição e garantir sua classificação para a segunda fase decisiva da competição.

As partidas, que ocorrerão nos fins de semana, são cruciais para as pretensões do time paraense no campeonato nacional.

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Confira a tabela de jogos do Paysandu na Série C durante a Copa do Mundo

  • Paysandu x Inter de Limeira – Domingo (14 de junho), na Curuzu, às 16h;
  • Maranhão x Paysandu – 20 de junho, no Castelão, às 21h;
  • Paysandu x Santa Cruz – 27 de junho, na Curuzu, às 17h;
  • Ypiranga x Paysandu – Domingo (5 de julho), às 11h;
  • Paysandu x Guarani – 12 de julho, na Curuzu, às 16h.
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