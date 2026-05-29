Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. Caio Maia 29.05.26 16h14 Paysandu conquistou a Copa Norte na quinta, ao vencer o Nacional-AM. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira (29) as datas, horários e locais das finais da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis-GO. O Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. O primeiro duelo da decisão será disputado na quinta-feira, dia 4 de junho, às 20h, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no interior de Goiás. Já a partida de volta está marcada para o domingo, dia 7, às 18h30, no Mangueirão, em Belém. Maior campeão da história do torneio, o Paysandu busca ampliar a hegemonia na competição regional. Em 12 edições já realizadas da Copa Verde, o clube paraense conquistou cinco títulos, levantando a taça em 2016, 2018, 2022, 2024 e 2025. Do outro lado, o Anápolis tenta garantir um título inédito para o clube e o segundo do futebol goiano na história da competição. Até hoje, apenas o Goiás conseguiu conquistar a Copa Verde, em 2023. O Paysandu chega à final após uma campanha sólida na chave Norte do torneio. O Papão acumulou seis vitórias e duas derrotas, além de ter vencido o Nacional-AM nas duas partidas da decisão regional, fechando o confronto com placar agregado de 5 a 2. Já o Anápolis garantiu vaga na final depois de conquistar o título da região Centro-Oeste. A equipe goiana venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu três. Na decisão regional, derrotou o Rio Branco-ES por 3 a 0 em casa e, mesmo com derrota por 2 a 1 no jogo de volta, assegurou a classificação. Além da disputa pelo troféu, Paysandu e Anápolis já garantiram premiação de R$ 400 mil e vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O campeão da Copa Verde receberá mais R$ 400 mil, enquanto o vice ficará com uma cota de R$ 250 mil.