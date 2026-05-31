Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/5) em amistoso antes da Copa Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 31.05.26 17h30 Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Rafael Ribeiro / CBF) Brasil x Panamá disputam hoje, domingo (31/05), um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Panamá ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube), a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Seleção Brasileira fará seu último compromisso em território nacional antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. Nos amistosos realizados em março, a equipe comandada por Carlo Ancelotti perdeu para a França por 2 a 1 e venceu a Croácia por 3 a 1. O confronto servirá como mais um teste para a equipe brasileira antes do Mundial. A Seleção ainda enfrentará o Egito no dia 6 de junho e estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos, em 13 de junho. Haiti e Escócia completam o Grupo C. Já o Panamá chega após dois amistosos contra a África do Sul, com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 2 a 1. A equipe também terá compromissos diante da República Dominicana e da Bósnia antes de estrear na Copa do Mundo. Os panamenhos estão no Grupo L, ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra. VEJA MAIS Copa de 2026 aquece mercado de personalizados em Belém com peças de até R$ 900 Empreendedores estimam crescimento de até 100% nas vendas de personalizados durante a Copa [[(standard.Article) Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos]] Brasil x Panamá: prováveis escalações Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. Técnico: Carlo Ancelotti. O treinador brasileiro não poderá contar com Neymar, lesionado. Também estão fora os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, além do atacante Gabriel Martinelli, todos envolvidos na final da Liga dos Campeões da Europa. Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Fidel Escobar; Amir Murillo, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez e Jorge Gutiérrez; Ismael Díaz e Cecilio Waterman. Técnico: Thomas Christiansen. FICHA TÉCNICA Brasil x Panamá Amistoso Internacional Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 31 de maio de 2026, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41