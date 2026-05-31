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Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/5) em amistoso antes da Copa

Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Rafael Ribeiro / CBF)

Brasil x Panamá disputam hoje, domingo (31/05), um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Panamá ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube), a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Seleção Brasileira fará seu último compromisso em território nacional antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. Nos amistosos realizados em março, a equipe comandada por Carlo Ancelotti perdeu para a França por 2 a 1 e venceu a Croácia por 3 a 1.

O confronto servirá como mais um teste para a equipe brasileira antes do Mundial. A Seleção ainda enfrentará o Egito no dia 6 de junho e estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos, em 13 de junho. Haiti e Escócia completam o Grupo C.

Já o Panamá chega após dois amistosos contra a África do Sul, com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 2 a 1. A equipe também terá compromissos diante da República Dominicana e da Bósnia antes de estrear na Copa do Mundo. Os panamenhos estão no Grupo L, ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra.

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Brasil x Panamá: prováveis escalações

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. Técnico: Carlo Ancelotti.

O treinador brasileiro não poderá contar com Neymar, lesionado. Também estão fora os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, além do atacante Gabriel Martinelli, todos envolvidos na final da Liga dos Campeões da Europa.

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Fidel Escobar; Amir Murillo, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez e Jorge Gutiérrez; Ismael Díaz e Cecilio Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.

FICHA TÉCNICA
Brasil x Panamá
Amistoso Internacional
Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 31 de maio de 2026, 18h30

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