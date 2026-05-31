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Copa de 2026 aquece mercado de personalizados em Belém com peças de até R$ 900

Empreendedores estimam crescimento de até 100% nas vendas de personalizados durante a Copa

Thaline Silva*
fonte

Simone Abitbol conta que a ideia de trabalhar com peças personalizadas surgiu da paixão pela moda e pela criação de produtos exclusivos (O Liberal/ Carmem Helena)

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, cresce entre os torcedores a expectativa para acompanhar os jogos da seleção brasileira e, junto com ela, aumenta também a procura por produtos temáticos ligados ao campeonato. Em Belém, o aquecimento do mercado já começa a ser percebido por microempreendedores que apostam em peças personalizadas inspiradas nas cores verde e amarelo para ampliar as vendas nos próximos meses.

Camisetas customizadas, bonés, corsets, acessórios com brilho e peças exclusivas estão entre os itens mais procurados pelos consumidores que desejam unir o clima de torcida com estilo e originalidade. O movimento tem impulsionado pequenos negócios da capital paraense, especialmente os ligados à moda personalizada e produção artesanal.

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Empreendedores do setor afirmam que a demanda começou a crescer ainda antes do início oficial da competição, motivando o aumento da produção e a preparação de estoques para atender encomendas e vendas à pronta entrega. A expectativa é de que o período da Copa impulsione o faturamento de pequenos negócios que trabalham com produtos exclusivos voltados para eventos esportivos e confraternizações.

Os empresários Simone Abitbol e Ailan Souza relatam que já perceberam aumento na procura por itens personalizados relacionados ao Mundial e apontam boas perspectivas para o segmento em Belém, cidade marcada pelo forte calendário de festas, eventos culturais e consumo de produtos criativos.

Como começou o negócio

A empresária Simone Abitbol conta que a ideia de trabalhar com peças personalizadas surgiu da paixão pela moda e pela criação de produtos exclusivos. Segundo ela, o objetivo sempre foi transformar roupas e acessórios em itens com identidade própria e características únicas para cada cliente. “Percebi que muitas pessoas buscavam exatamente isso: produtos diferenciados, feitos especialmente para elas”, afirma.

image(O Liberal/ Carmem Helena)

Já o empreendedor Ailan Souza relata que começou a investir na produção de itens personalizados diante do aumento da procura por peças temáticas e produtos ligados a grandes eventos. Atualmente, ele trabalha principalmente com camisetas e bonés personalizados. “Já estamos com peças a pronta entregar. E a produção segue em alta”, declarou Souza.

Como funciona a produção

Com a proximidade da Copa do Mundo, os empreendedores afirmam que a produção passou a ser intensificada para atender a demanda. Simone explica que as peças desenvolvidas para o período trazem referências às cores da seleção brasileira, mas com uma proposta mais moderna e fashion.

imageItens personalizados para pet viram tendência entre os torcedores (Divulgação/Ailan Souza)

Entre os produtos mais procurados no ateliê dela estão corsets personalizados, baby looks, polos customizadas e peças jeans nas cores verde e amarelo. Aplicações de brilho, pedrarias e bordados também estão entre os diferenciais mais buscados pelos clientes.

No caso de Ailan Souza, parte da estratégia foi investir antecipadamente na compra de materiais e na produção de peças à pronta entrega para atender o aumento da demanda sem necessidade de reajuste nos preços.

Vendas e lucros

Os empreendedores afirmam que o movimento já começou a refletir nas vendas. Simone estima que o crescimento nas encomendas durante o período da Copa possa variar entre 20% e 40%, especialmente por conta de eventos, confraternizações e reuniões para acompanhar os jogos.

Ela afirma ainda que alguns materiais utilizados na produção, como tecidos, brilhos e pedrarias, registraram aumento na procura, o que impacta os custos de produção. Apesar disso, a empresária diz que busca equilibrar os preços para manter opções acessíveis aos consumidores.

image (Divulgação/Ailan Souza)

Os produtos comercializados por Simone variam entre R$ 80 e R$ 900, dependendo do nível de customização e dos materiais utilizados. Segundo ela, os itens mais vendidos costumam ser os corsets personalizados e camisetas customizadas com brilho.

Ailan Souza também relata crescimento na procura pelos produtos e estima aumento de até 50% nas vendas, com possibilidade de o crescimento chegar a 100% durante o campeonato. As peças comercializadas por ele variam entre R$ 25 e R$ 60.

Perspectivas para o mercado em Belém

Para os empreendedores, o mercado de personalizados apresenta potencial de crescimento em Belém devido ao perfil do consumidor local e ao calendário frequente de festas e eventos na capital paraense.

Simone avalia que o público da cidade valoriza criatividade, exclusividade e produtos diferenciados, especialmente em períodos festivos. “Quem trabalha com qualidade, identidade própria e criatividade tem grandes chances de crescer nesse segmento”, afirma.

Ela destaca ainda que o mercado de personalizados não depende apenas de grandes eventos esportivos, já que Belém mantém forte movimentação cultural e festiva ao longo de todo o ano, o que contribui para a continuidade da demanda por peças exclusivas e customizadas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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