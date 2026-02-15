Capa Jornal Amazônia
Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

Thaline Silva*
fonte

Empreendedores locais têm se especializado em transformar celebrações em experiências completas (O Liberal/Carmem Helena)

A procura por experiências personalizadas e demonstrações criativas de afeto tem impulsionado o crescimento de um nicho específico do empreendedorismo: o das surpresas, decorações temáticas e produtos personalizados. Em Belém, profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos, refletindo mudanças no comportamento do consumidor e a valorização de experiências significativas. O movimento acompanha transformações no consumo contemporâneo, em que mais do que comprar um produto, clientes buscam vivências marcantes, planejadas nos mínimos detalhes e adaptadas à história de cada pessoa.

imageClaudia Damiana dirige um empreedidmento voltado para decorações românticas (O Liberal/ Carmem Helena)

 

Nesse cenário, empresas locais têm se especializado em transformar celebrações em experiências completas. Entre elas está a empresa que trabalha com decorações de cestas, comandada pelos proprietários Bernardo Melo e Maria Oliveira, e o negócio de surpresas românticas liderado pela empreendedora Claudia Damiana. Apesar de atuarem em frentes diferentes, ambas refletem a consolidação de um mercado que une criatividade, planejamento e personalização.

Origem dos negócios

Criado em 2019, o negócio especializado na produção de cestas personalizadas surgiu quando seus fundadores identificaram uma lacuna no mercado local. Segundo os proprietários, desde o início a ideia foi oferecer algo que unisse estética, qualidade e personalização: “A empresa nasceu para atender o mercado de cestas em Belém, que na época ainda era pouco explorado e com opções limitadas. Identificamos a oportunidade de oferecer algo diferenciado, que unisse qualidade, estética e personalização.”

imageEm datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, as entregas podem chegar a 150 em um único dia (Reprodução/Arquivo pessoal)

 

Segundo os proprietários, um dos principais pontos que destacam o serviço é a possibilidade de o cliente participar da construção do presente. “O nosso grande diferencial está justamente na personalização: oferecemos itens exclusivos, como caixas e balões customizados, permitindo que o cliente participe da construção do presente. Isso torna cada cesta única, mais afetiva e especial para quem recebe.”

Já o negócio de Claudia Damiana nasceu de forma espontânea, a partir de um pedido pessoal que acabou se transformando em oportunidade profissional. Ela conta: “Tudo começou através de um convite feito por uma amiga que estava se relacionando com uma pessoa e disse que queria fazer uma noite especial”. A empreendedora relata que, após organizar a primeira decoração, as fotos publicadas nas redes sociais geraram novos pedidos: “E desde então as pessoas começaram a me seguir muito e gostar e me passaram a pedir para fazerem para elas também. Então eu migrei da mesa posta para o romantismo, porém continue com mesa posta também porém para o romantismo.”

Antes disso, Claudia já empreendia em outras áreas. Segundo ela, a trajetória profissional passou pela maquiagem e pelo interesse em mesa posta, até chegar ao atual segmento de ambientações românticas.

Como funcionam os negócios

O empreendimento especializado na produção de cestas personalizadas opera hoje com uma estrutura organizada e diversificada, reunindo equipe fixa e parceiros em diferentes etapas da produção. “Hoje contamos com uma equipe formada por 8 pessoas, incluindo gerência, produção, artista responsável pelas personalizações, entregadores fixos, equipe de marketing e parceiros fornecedores.”

image Preços das cestas variam de R$ 150 a R$ 690 (Arquivo pessoal)

Os principais custos envolvem folha de pagamento, aluguel e aquisição de insumos, mas, segundo os proprietários, o planejamento financeiro permite manter equilíbrio entre despesas e faturamento. O investimento em materiais, especialmente pela escolha por produtos artesanais e personalizados, representa parcela importante dos gastos e influencia diretamente na formação do preço final. Os produtos são oferecidos em diferentes faixas de valores, que variam conforme tamanho, nível de personalização e composição dos itens. A cesta mais acessível custa R$ 150, enquanto a opção mais completa pode chegar a R$ 690.

Já o negócio de Claudia Damiana funciona de forma mais enxuta e flexível. A empresa opera de forma online e conta com apoio pontual para a montagem das experiências. “Hoje eu conto com uma pessoa para me ajudar organizar tudo, porém tenho prestadores de serviço como filmaker e violinista e saxofonista e tenho fornecedores.”

Ela explica que o serviço envolve planejamento completo, desde a reserva de materiais até a entrega final da decoração. “A organização da surpresa o cliente entra em contato comigo eu envio o catálogo pra ele ou eu faço um planejamento de acordo com o que ele queira e quando a decoração está pronta eu envio uma foto pro cliente que está pronta e entrego no horário marcado.”

Rentabilidade e crescimento

O negócio de cestas personalizadas registra crescimento contínuo. Segundo os proprietários, o desempenho financeiro tem superado expectativas. “Temos sido positivamente surpreendidos com os resultados financeiros da empresa a cada ano. Em janeiro de 2026, registramos um crescimento de 26% em comparação com janeiro de 2025.”

A demanda também varia ao longo do ano, com picos expressivos em datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, quando o volume de entregas pode chegar a 150 em um único dia.

No caso de Claudia Damiana, o empreendimento tem quatro anos de atuação e também apresenta estabilidade financeira. Ela afirma que o investimento em materiais representa parte significativa dos custos, mas que a atividade é sustentável.

imageDecorações românticas variam de R$ 400 a R$ 5 mil  (O Liberal/ Carmem Helena)

Os valores cobrados variam conforme o tipo de decoração. O preço mínimo por montagem é, em média, R$ 400, mas produções mais elaboradas já chegaram a cerca de R$ 5 mil, dependendo do nível de personalização e dos serviços incluídos. 

Para a empreendedora, o crescimento da demanda está diretamente ligado ao comportamento do consumidor. “As pessoas têm buscado cada vez mais para saírem da rotina e para demonstrar algo diferente para a pessoa que está e para viver de experiências diferentes.”

Assim como ocorre com o segmento de cestas personalizadas, o negócio de Claudia reflete uma tendência mais ampla: a valorização de experiências sob medida como forma de expressão afetiva. Em Belém, o setor segue em expansão, impulsionado por consumidores que buscam transformar momentos comuns em lembranças marcantes.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

