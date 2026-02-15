Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

A procura por experiências personalizadas e demonstrações criativas de afeto tem impulsionado o crescimento de um nicho específico do empreendedorismo: o das surpresas, decorações temáticas e produtos personalizados. Em Belém, profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos, refletindo mudanças no comportamento do consumidor e a valorização de experiências significativas. O movimento acompanha transformações no consumo contemporâneo, em que mais do que comprar um produto, clientes buscam vivências marcantes, planejadas nos mínimos detalhes e adaptadas à história de cada pessoa.

Claudia Damiana dirige um empreedidmento voltado para decorações românticas

Nesse cenário, empresas locais têm se especializado em transformar celebrações em experiências completas. Entre elas está a empresa que trabalha com decorações de cestas, comandada pelos proprietários Bernardo Melo e Maria Oliveira, e o negócio de surpresas românticas liderado pela empreendedora Claudia Damiana. Apesar de atuarem em frentes diferentes, ambas refletem a consolidação de um mercado que une criatividade, planejamento e personalização.

Origem dos negócios

Criado em 2019, o negócio especializado na produção de cestas personalizadas surgiu quando seus fundadores identificaram uma lacuna no mercado local. Segundo os proprietários, desde o início a ideia foi oferecer algo que unisse estética, qualidade e personalização: “A empresa nasceu para atender o mercado de cestas em Belém, que na época ainda era pouco explorado e com opções limitadas. Identificamos a oportunidade de oferecer algo diferenciado, que unisse qualidade, estética e personalização.” Em datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, as entregas podem chegar a 150 em um único dia (Reprodução/Arquivo pessoal) Em datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, as entregas podem chegar a 150 em um único dia (Reprodução/Arquivo pessoal)

Segundo os proprietários, um dos principais pontos que destacam o serviço é a possibilidade de o cliente participar da construção do presente. “O nosso grande diferencial está justamente na personalização: oferecemos itens exclusivos, como caixas e balões customizados, permitindo que o cliente participe da construção do presente. Isso torna cada cesta única, mais afetiva e especial para quem recebe.”

Já o negócio de Claudia Damiana nasceu de forma espontânea, a partir de um pedido pessoal que acabou se transformando em oportunidade profissional. Ela conta: “Tudo começou através de um convite feito por uma amiga que estava se relacionando com uma pessoa e disse que queria fazer uma noite especial”. A empreendedora relata que, após organizar a primeira decoração, as fotos publicadas nas redes sociais geraram novos pedidos: “E desde então as pessoas começaram a me seguir muito e gostar e me passaram a pedir para fazerem para elas também. Então eu migrei da mesa posta para o romantismo, porém continue com mesa posta também porém para o romantismo.”

Antes disso, Claudia já empreendia em outras áreas. Segundo ela, a trajetória profissional passou pela maquiagem e pelo interesse em mesa posta, até chegar ao atual segmento de ambientações românticas.

Como funcionam os negócios

O empreendimento especializado na produção de cestas personalizadas opera hoje com uma estrutura organizada e diversificada, reunindo equipe fixa e parceiros em diferentes etapas da produção. “Hoje contamos com uma equipe formada por 8 pessoas, incluindo gerência, produção, artista responsável pelas personalizações, entregadores fixos, equipe de marketing e parceiros fornecedores.”

Preços das cestas variam de R$ 150 a R$ 690

Os principais custos envolvem folha de pagamento, aluguel e aquisição de insumos, mas, segundo os proprietários, o planejamento financeiro permite manter equilíbrio entre despesas e faturamento. O investimento em materiais, especialmente pela escolha por produtos artesanais e personalizados, representa parcela importante dos gastos e influencia diretamente na formação do preço final. Os produtos são oferecidos em diferentes faixas de valores, que variam conforme tamanho, nível de personalização e composição dos itens. A cesta mais acessível custa R$ 150, enquanto a opção mais completa pode chegar a R$ 690.

Já o negócio de Claudia Damiana funciona de forma mais enxuta e flexível. A empresa opera de forma online e conta com apoio pontual para a montagem das experiências. “Hoje eu conto com uma pessoa para me ajudar organizar tudo, porém tenho prestadores de serviço como filmaker e violinista e saxofonista e tenho fornecedores.”

Ela explica que o serviço envolve planejamento completo, desde a reserva de materiais até a entrega final da decoração. “A organização da surpresa o cliente entra em contato comigo eu envio o catálogo pra ele ou eu faço um planejamento de acordo com o que ele queira e quando a decoração está pronta eu envio uma foto pro cliente que está pronta e entrego no horário marcado.”

Rentabilidade e crescimento

O negócio de cestas personalizadas registra crescimento contínuo. Segundo os proprietários, o desempenho financeiro tem superado expectativas. “Temos sido positivamente surpreendidos com os resultados financeiros da empresa a cada ano. Em janeiro de 2026, registramos um crescimento de 26% em comparação com janeiro de 2025.”

A demanda também varia ao longo do ano, com picos expressivos em datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, quando o volume de entregas pode chegar a 150 em um único dia.

No caso de Claudia Damiana, o empreendimento tem quatro anos de atuação e também apresenta estabilidade financeira. Ela afirma que o investimento em materiais representa parte significativa dos custos, mas que a atividade é sustentável.

Decorações românticas variam de R$ 400 a R$ 5 mil

Os valores cobrados variam conforme o tipo de decoração. O preço mínimo por montagem é, em média, R$ 400, mas produções mais elaboradas já chegaram a cerca de R$ 5 mil, dependendo do nível de personalização e dos serviços incluídos.

Para a empreendedora, o crescimento da demanda está diretamente ligado ao comportamento do consumidor. “As pessoas têm buscado cada vez mais para saírem da rotina e para demonstrar algo diferente para a pessoa que está e para viver de experiências diferentes.”

Assim como ocorre com o segmento de cestas personalizadas, o negócio de Claudia reflete uma tendência mais ampla: a valorização de experiências sob medida como forma de expressão afetiva. Em Belém, o setor segue em expansão, impulsionado por consumidores que buscam transformar momentos comuns em lembranças marcantes.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia