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Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa

Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31)

O Liberal
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Remo quer chegar a 18 pontos neste primeiro turno (Samara Miranda/Ascom Remo)

O Remo faz neste domingo (31) o seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. No Mangueirão, o time azulino recebe o São Paulo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de extrema importância para o Leão Azul, que quer fechar a primeira parte da disputa com, pelo menos, 18 pontos.

Atualmente, a equipe de Léo Condé tem apenas 15 pontos, está na vice-lanterna do campeonato e terá um grande desafio diante do São Paulo, que, apesar de não viver um grande momento no Brasileiro, ocupa a sétima posição da tabela, com 25 pontos.

Após a derrota para o Athletico-PR em casa, o cenário para o Remo ficou mais delicado, e a meta dos 18 pontos ficou mais distante. Além de o adversário ser complicado, a equipe azulina ainda não contará com o elenco completo.

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Marcelo Rangel está fora do confronto contra o tricolor paulista. O goleiro, referência dentro da equipe azulina, foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho, que exige um tempo de recuperação de quatro a seis semanas. Além dele, o atacante Jajá também desfalca o time após ter sido expulso do duelo contra o Furacão na última rodada.

Talliare também só deve retornar após a parada para a Copa do Mundo. O jogador ainda se recupera de uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita. O atacante Alef Manga ainda é dúvida para o duelo contra o São Paulo.

O camisa 11 do Remo teve uma contusão no ombro esquerdo. A princípio, ele estaria disponível para o confronto, mas ainda não foi confirmado. Com isso, Condé pode optar por Diego Hernández, que pode fazer o seu último jogo com o Leão Azul, ou por Jaderson, pelo meio. 

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo também chega com problemas para o duelo contra o Remo. O treinador Dorival Júnior não terá o atacante Luciano e o lateral-esquerdo Wendell, ambos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Botafogo na última rodada.

Além deles, o volante Damián Bobadilla não deve entrar em campo contra o Leão Azul. O atleta viajou para servir à Seleção Paraguaia. O clube também tem outros sete jogadores no departamento médico, incluindo o meia Lucas.

Assim como o Remo, o tricolor paulista está pressionado para voltar a vencer. A equipe não vence desde a 13ª rodada.

Pausa para a Copa do Mundo
Depois do duelo deste domingo, os clubes terão mais de 50 dias sem jogos por conta da Copa do Mundo. O próximo jogo no Brasileirão está marcado apenas para o dia 22 de julho, quando o Remo enfrenta o Corinthians fora de casa e o São Paulo recebe o Athletico-PR.

Ficha técnica

Remo x São Paulo
Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data: 31/05/2026
Hora: 20h30
Local: Mangueirão - Belém-PA

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro-RS
Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi-RS
Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor-RS

Remo: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Welison, Vitor Bueno, Patrick; Diego Hernández (Jaderson), Pikachu, Alef Manga (Poveda).
Técnico: Léo Condé

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio, Enzo Diaz; Pablo Maia, Danielzinho, Pedro Ferreira; Artur, Calleri e Ferreira.
Técnico: Dorival Júnior

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