Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores O Liberal 28.05.26 17h01 Remo quer reforçar elenco no meio do ano. (Thiago Gomes / O Liberal) Com a abertura da segunda janela de transferências da temporada se aproximando, o Remo já monitora o mercado em busca de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Carlos Ferreira, o Leão Azul pode realizar até cinco contratações para o elenco que disputará o segundo turno da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre os nomes especulados no Baenão estão o zagueiro Igor Rabelo, atualmente no Fluminense, os meias Zé Rafael, do Santos, e Boschilia, do Operário, além dos atacantes Everton Maceió, da Portuguesa, e Chico da Costa, do Cruzeiro. O clube azulino, no entanto, ainda não confirmou negociações com nenhum dos atletas citados. VEJA MAIS Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: 'A gente não merece estar nessa posição' Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão A movimentação no mercado ocorre poucos meses após o Remo protagonizar uma das maiores reformulações do futebol brasileiro em 2026. Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores, somando 24 reforços anunciados. Em contrapartida, seis atletas deixaram o elenco. Apesar do discurso do técnico Léo Condé, durante sua apresentação em março, de trabalhar com um grupo mais enxuto, o elenco azulino segue numeroso. Atualmente, o Remo conta com cerca de 40 jogadores no grupo profissional. A tendência é que alguns atletas deixem o clube na próxima janela, embora a situação seja considerada delicada, já que jogadores dispensados após o fechamento do período de inscrições encontram maior dificuldade para acertar com outras equipes. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro será aberta no dia 20 de julho e permanecerá disponível até 11 de setembro. Até lá, a diretoria azulina avalia carências e possibilidades de mercado para fortalecer o elenco na reta decisiva da competição nacional. Antes da abertura da janela, o Remo ainda entra em campo pela 18ª rodada do Brasileirão. O adversário será o São Paulo, neste domingo (31), às 20h30. Na sequência, o clube terá um período de intertemporada em função da paralisação dos campeonatos nacionais durante a disputa da Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo Janela de transferências COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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