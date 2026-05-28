Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados

Com a abertura da segunda janela de transferências da temporada se aproximando, o Remo já monitora o mercado em busca de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Carlos Ferreira, o Leão Azul pode realizar até cinco contratações para o elenco que disputará o segundo turno da Série A.

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Entre os nomes especulados no Baenão estão o zagueiro Igor Rabelo, atualmente no Fluminense, os meias Zé Rafael, do Santos, e Boschilia, do Operário, além dos atacantes Everton Maceió, da Portuguesa, e Chico da Costa, do Cruzeiro. O clube azulino, no entanto, ainda não confirmou negociações com nenhum dos atletas citados.

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A movimentação no mercado ocorre poucos meses após o Remo protagonizar uma das maiores reformulações do futebol brasileiro em 2026. Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores, somando 24 reforços anunciados. Em contrapartida, seis atletas deixaram o elenco.

Apesar do discurso do técnico Léo Condé, durante sua apresentação em março, de trabalhar com um grupo mais enxuto, o elenco azulino segue numeroso. Atualmente, o Remo conta com cerca de 40 jogadores no grupo profissional. A tendência é que alguns atletas deixem o clube na próxima janela, embora a situação seja considerada delicada, já que jogadores dispensados após o fechamento do período de inscrições encontram maior dificuldade para acertar com outras equipes.

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro será aberta no dia 20 de julho e permanecerá disponível até 11 de setembro. Até lá, a diretoria azulina avalia carências e possibilidades de mercado para fortalecer o elenco na reta decisiva da competição nacional.

Antes da abertura da janela, o Remo ainda entra em campo pela 18ª rodada do Brasileirão. O adversário será o São Paulo, neste domingo (31), às 20h30. Na sequência, o clube terá um período de intertemporada em função da paralisação dos campeonatos nacionais durante a disputa da Copa do Mundo.