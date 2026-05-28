Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio O Liberal 28.05.26 13h29 Equipe é a primeira campeã da Copa Centro-Oeste (Rafael Brozeghini / CBF) O Anápolis-GO é o grande campeão da Copa Centro-Oeste e está na final da Copa Verde. O Galo da Comarca perdeu para o Rio Branco-ES por 2 a 1 na última quarta-feira (27), no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, mas conquistou o título por ter a vantagem de três gols, construída no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0. Agora, o time aguarda o vencedor do duelo entre Nacional-AM e Paysandu para saber quem será o adversário na decisão da Copa Verde. A partida ocorre nesta quinta-feira (28), em Manaus. O Papão tem a vantagem, pois venceu o jogo de ida, em Belém, por 1 a 0. Com o título da Copa Centro-Oeste, o Anápolis, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027 e uma premiação de R$ 400 mil. VEJA MAIS Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus Edilson valoriza vantagem do Paysandu e pede concentração na final da Copa Norte Lateral-direito destaca força do elenco bicolor antes da decisão contra o Nacional, em Manaus: 'Decisão não se joga, decisão se ganha' Pedro Henrique projeta decisão em Manaus e garante do Paysandu forte em busca do título Volante bicolor minimiza mudança de estádio para final da Copa Norte contra o Nacional-AM e reforça confiança do elenco na busca pelo título O jogo Com a desvantagem no placar agregado e jogando em casa, o Rio Branco correu atrás do prejuízo e, mesmo sem muitas chances claras de gol, conseguiu abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Braga, de pênalti, e Murilo Henrique, em cobrança de falta. Na volta do intervalo, o Anápolis tentou reagir, mas teve dificuldades para criar e pouca efetividade no ataque. Assim, o Rio Branco seguiu pressionando em busca do terceiro gol - que levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, já nos acréscimos, Mila marcou e confirmou o título ao Galo da Comarca. Assim, o Anápolis entrou para a história como o primeiro campeão da Copa Centro-Oeste, criada neste ano após mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Copa Verde. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa verde copa centro-oeste copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 futebol Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha 28.05.26 10h09 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36 futebol Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha 28.05.26 10h09