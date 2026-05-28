O Liberal chevron right Esportes chevron right

Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde

Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio

O Liberal
fonte

Equipe é a primeira campeã da Copa Centro-Oeste (Rafael Brozeghini / CBF)

O Anápolis-GO é o grande campeão da Copa Centro-Oeste e está na final da Copa Verde. O Galo da Comarca perdeu para o Rio Branco-ES por 2 a 1 na última quarta-feira (27), no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, mas conquistou o título por ter a vantagem de três gols, construída no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0.

Agora, o time aguarda o vencedor do duelo entre Nacional-AM e Paysandu para saber quem será o adversário na decisão da Copa Verde. A partida ocorre nesta quinta-feira (28), em Manaus. O Papão tem a vantagem, pois venceu o jogo de ida, em Belém, por 1 a 0.

Com o título da Copa Centro-Oeste, o Anápolis, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027 e uma premiação de R$ 400 mil.

O jogo

Com a desvantagem no placar agregado e jogando em casa, o Rio Branco correu atrás do prejuízo e, mesmo sem muitas chances claras de gol, conseguiu abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Braga, de pênalti, e Murilo Henrique, em cobrança de falta.

Na volta do intervalo, o Anápolis tentou reagir, mas teve dificuldades para criar e pouca efetividade no ataque. Assim, o Rio Branco seguiu pressionando em busca do terceiro gol - que levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, já nos acréscimos, Mila marcou e confirmou o título ao Galo da Comarca.

Assim, o Anápolis entrou para a história como o primeiro campeão da Copa Centro-Oeste, criada neste ano após mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Copa Verde.

