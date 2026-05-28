O Liberal chevron right Esportes chevron right

Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal

A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco

Estadão Conteúdo

Filipe Luís é o novo técnico do Monaco, da França. Segundo o jornal L'Équipe, o treinador brasileiro de 40 anos chegou a um acordo com o clube francês nesta quinta-feira (28) para assumir a equipe após a Copa do Mundo, iniciando a temporada 2026/27.

A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco. Filipe Luís ocupará a vaga que era do técnico Sébastien Pocognoli. A equipe terminou a Ligue 1 em sétimo lugar e disputará a fase qualificatória da Conference League.

Demitido do Flamengo em março, Filipe Luís chegou a ser especulado no Chelsea, da Inglaterra. Recentemente, ele foi colocado como um dos favoritos para assumir o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Trajetória de Filipe Luís no Flamengo

Após passagem bem-sucedida pelas categorias de base do Flamengo, Filipe Luís assumiu o comando do time principal no fim de 2024. Naquele ano, ele levou o time rubro-negro ao título da Copa do Brasil.

Na temporada seguinte, o treinador foi fundamental nas conquistas da Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supercopa Rei. Ele também foi vice-campeão da Copa Intercontinental diante do PSG.

A saída do treinador do rubro-negro

Filipe Luís foi demitido após perder os títulos da Supercopa Rei, para o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, para o Lanús.

A diretoria rubro-negra escolheu para o cargo o português Leonardo Jardim. O técnico havia saído do Cruzeiro e, anteriormente, despontou na Europa treinando o próprio Monaco, equipe que contava com Kylian Mbappé à época.

Palavras-chave

futebol

acordo

Monaco

Copa do Mundo
Esportes
ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo

Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha

28.05.26 10h09

futebol

Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa

Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha

28.05.26 9h44

COPA DO MUNDO

Copa do Mundo 2026: saiba quem é o jogador 'mais caro' da seleção brasileira

Os dados foram compilados a partir de informações públicas e estimativas da Forbes.

28.05.26 8h34

É DECISÃO!

Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM

Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus

28.05.26 8h00

