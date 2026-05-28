Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco Estadão Conteúdo 28.05.26 8h36 Filipe Luís é o novo técnico do Monaco, da França. Segundo o jornal L'Équipe, o treinador brasileiro de 40 anos chegou a um acordo com o clube francês nesta quinta-feira (28) para assumir a equipe após a Copa do Mundo, iniciando a temporada 2026/27. A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco. Filipe Luís ocupará a vaga que era do técnico Sébastien Pocognoli. A equipe terminou a Ligue 1 em sétimo lugar e disputará a fase qualificatória da Conference League. Demitido do Flamengo em março, Filipe Luís chegou a ser especulado no Chelsea, da Inglaterra. Recentemente, ele foi colocado como um dos favoritos para assumir o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Trajetória de Filipe Luís no Flamengo Após passagem bem-sucedida pelas categorias de base do Flamengo, Filipe Luís assumiu o comando do time principal no fim de 2024. Naquele ano, ele levou o time rubro-negro ao título da Copa do Brasil. Na temporada seguinte, o treinador foi fundamental nas conquistas da Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supercopa Rei. Ele também foi vice-campeão da Copa Intercontinental diante do PSG. A saída do treinador do rubro-negro Filipe Luís foi demitido após perder os títulos da Supercopa Rei, para o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, para o Lanús. A diretoria rubro-negra escolheu para o cargo o português Leonardo Jardim. O técnico havia saído do Cruzeiro e, anteriormente, despontou na Europa treinando o próprio Monaco, equipe que contava com Kylian Mbappé à época.